Гол Капризова не спас: «Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли

Из борьбы за Кубок Стэнли выбыл очередной российский хоккеист. Самый яркий новичок сезона Кирилл Капризов и его «Миннесота» ожидаемо не справились с «Вегасом».

«Уайлд» стартовали в серии первого раунда плей-офф с победы в овертайме, но следом без шансов трижды уступили. «Голден Найтс» были в одной победе от выхода в следующий раунд, однако выправить ситуацию и зацепиться за продолжение борьбы в Кубке Стэнли «дикарям» удалось, одержав две уверенные победы сначала в Парадайсе, а затем дома. Тем самым у «Миннесоты», как и у «Вегаса», стало три победы, и уже обеим командам была нужна лишь одна победа. Решающий матч прошел на льду «рыцарей».

Маттиас Янмарк открыл счет уже на шестой минуте игры, изящно прокинув шайбу между ног потерявшему клюшку Иэну Коулу. До конца стартового периода «Уайлд» удалось отыграться: Зак Паризе, оказавшись спиной к голкиперу «Вегаса» Марку-Андре Флери, закрыл обзор вратарю и не глядя переправил шайбу в ворота ему под щитками. В начале второго отрезка встречи Николас Хаг вновь вывел хозяев вперед броском после выигранного вбрасывания в чужой зоне. Обиднее для «Уайлд» гол стал из-за того, что минутами ранее бросок Капризова пришелся в перекладину. Вскоре «Вегас» оказался в большинстве, которое Капризов сумел реализовать.

Джаред Сперджен здорово поборолся у борта, Матс Цуккарелло подхватил шайбу, уехал за ворота и отдал на открывающегося в зоне правого круга вбрасываний россиянина, который в касание проткнул шайбу в ворота и позволил «Миннесоте» сравнять счет. Он стал первым новичком «Уайлд», набравшим очки в седьмом матче серии.

Впрочем, «рыцари» нервничать не стали и спокойно продолжали давить, тогда как у ворот Флери ничего опасного не происходило. Для сравнения, у голкипера «Вегаса» всего 18 спасений в матче, а у его визави из «Миннесоты» Кэма Тальбо — 29. После гола Капризова в течение десяти минут забили Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд, а уже в концовке игры все тот же Янмарк упрочил позиции «Вегаса». Реакцией «Уайлд» стала замена голкипера на шестого полевого, что, впрочем, имело печальный исход — хет-трик Янмарка после гола в пустые ворота. Кстати, «дикари» впервые в истории проиграли решающий матч в серии плей-офф.

«Миннесота» в этом сезоне, да и вообще показывала себя командой, которая нередко побеждала «Вегас». Это был крепкий орешек, и не так много команд могут похвастаться подобной статистикой. Знали, что серия получится тяжелой. Понимали, как хорошо умеет играть «Миннесота». Это прекрасный оппонент, но мы с ним справились», – резюмировал главный тренер «Вегаса» Питер Дебур.

«Миннесота» в последний раз проходила дальше первого раунда шесть лет назад. Вместе с Капризовым «Уайлд» в этом году смело пророчили чудо в плей-офф, но, объективно говоря, этот прогноз был чересчур смелым. Кроме того, «Вегас» во втором раунде сыграет с мощным «Колорадо», который в первом смел «Сент-Луис» 4-0. И «Уайлд» наверняка ожидало бы что-то схожее, поскольку «дикари» были бы значительными андердогами в потенциальном противостоянии с «Эвеланш» сейчас.

А первый сезон Капризова в НХЛ, пусть и с огромным бэкграундом, так или иначе, можно назвать успешным. Обогнал Джейсона Робертсона в гонке лучших новичком сезона и в целом сделал из «Миннесоты» (без преувеличений) команду, которую наконец-то стали всерьез обсуждать. Плей-офф получился для 24-летнего форварда не самым ударным — в семи матчах с «Вегасом» всего два гола и одна результативная передача при показателе полезности -3. Но в составе «Уайлд» отметить больше некого: у всех максимум по три очка.

А то, что Капризов в итоге выиграет «Колдер», в любом случае уже не вызывает никаких сомнений.