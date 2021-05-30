Перелом носа и глазницы: де Брюйне может не сыграть с Россией

Гениальный Канте

Победа «Челси» над «Манчестер Сити» на португальском «Эштадиу Драгау» в финале Лиги чемпионов для многих стала неожиданной. Изначальные котировки считали фаворитом команду Хосепа Гвардиолы, с большим отрывом выигравшую в этом сезоне Английскую премьер-лигу, где «синие» стали только четвертыми.

Тем не менее после назначения Томаса Тухеля главным тренером лондонцев по ходу текущего сезона в обеих встречах этих соперников до финала ЛЧ верх брала его команда, сначала выиграв в полуфинале Кубка Англии (1:0), а затем и в не имевшем для «Сити» особого значения матче чемпионата (2:1).

Но в главном матче евросезона «синие» снова были лучше, и теперь уже никаких оправданий у Гвардиолы, перемудрившего с тактическим планом, не может быть. Все решил гол немецкого полузащитника Кая Хавертца, до того не отличавшегося в этом розыгрыше ЛЧ.

Но самым ценным игроком матча был назван не немец, а его французский партнер по команде Нголо Канте, который вообще был главным игроком своей команды на протяжении всего турнира, внеся колоссальный вклад и в победы в противостояниях с мадридскими «Атлетико» и «Реалом» по ходу плей-офф.

«Да, это действительно так, он лучший полузащитник мира. Он делает все, дает огромную энергию. Я не знаю, сколько отборов он сделал в этом матче. Он прекрасно двигает мяч вперед, покрывает огромные пространства, — цитирует Goal.com капитана триумфаторов Сесара Аспиликуэту.

— Играть с ним рядом – это особенные ощущения. Конечно, нам его не хватает, когда он не выходит на поле. Он выиграл чемпионат мира, а теперь еще и Лигу чемпионов, но все равно остается скромным человеком.

Я очень рад за него. Канте – огромная часть этой команды. Я очень рад, что мы уже несколько лет играем рядом».

Многие считают, что Канте должен стать в этом году обладателем «Золотого мяча», особенно если сборная Франции удачно сыграет на предстоящем чемпионате Европы.

Впрочем, сам игрок уже сказал, что абсолютно не думает об индивидуальной награде, а теперь нацелен на качественное выступление на Евро-2020.

Травма де Брюйне

А вот также называющийся многими лучшим полузащитником и даже футболистом мира Кевин де Брюйне может и вовсе не сыграть на предстоящем чемпионате Европы, что тогда станет колоссальным ударом по сборной Бельгии.

На 56-й минуте финала Лиги чемпионов хавбек «Сити» столкнулся с защитником «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигером и вынужден был покинуть поле. Немец получил за этот эпизод желтую карточку, хотя умысла нанести травму у него наверняка не было.

Правда, де Брюйне от этого не легче. У него сразу же образовался синяк на лице, и футболист неровной походкой только при помощи врачей смог покинуть поле, уйдя в раздевалку. Через какое-то время он вернулся на скамейку запасных, но просидел там не очень долго и снова ушел в подтрибунное помещение, уже с концами.

30 мая выяснилось, что столкновение дорого обошлось капитану «Ман Сити» и ключевому футболисту сборной Бельгии.

«Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо.

Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся», – написал футболист в своем Twitter.

На самом деле на чемпионате Европы он все-таки скорее всего сыграет, хоть и в защитной маске. Из заявки его точно исключать не станут. Однако при этом под вопросом участие де Брюйне во всех матчах групповой стадии.

А уж возможность выйти на поле «Газпром-Арены» 12 июня в первой игре против национальной команды России выглядит и вовсе призрачным.

Потенциальное отсутствие игрока такого масштаба у соперников вкупе с непонятной формой Эдена Азара, который в мадридском «Реале» последние два года больше лечился, нежели играл, на руку Станиславу Черчесову и его подопечным. Вот только смогут ли они этим воспользоваться?

Неоднозначный Зинченко

Неоднозначно финал Лиги чемпионов сложился для украинского защитника-полузащитника Александра Зинченко.

В том, что именно он будет в стартовом составе главного матча сезона, сомнений не было уже давно — украинец уверенно вытеснил по ходу сезона из состава и Жоау Канселу, и Бенжамена Менди.

Но в самом финале единственный гол «Челси» был забить при участии Александра, который не сумел подстраховать в финальной стадии прорыва Хавертца своих провалившихся партнеров по обороне.

«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать», — цитирует Sport24 агента Дмитрия Селюка.

— Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко».

Впрочем, на самом деле все не так однозначно. Например, по версии статистически-аналитического портала WhoScored, именно Зинченко с оценкой 7,0 балла был лучшим на поле «Драгау» в своей команде.

За 90 минут 24-летний футболист 109 раз коснулся мяча, отдал 62 точные передачи из 73 (85%), совершил две удачные обводки, выиграл пять верховых дуэлей, трижды отобрал мяч, дважды его вынес и один раз перехватил.

Да и в единственном в нынешнем сезоне матче, где «Ман Сити» обыграл «Челси» (3:1 в первом круге чемпионата АПЛ), Зинченко провел на поле 90 минут. В кубковой встрече он остался в запасе, а в игре второго круга вышел на поле только на последние десять минут.