Снять проклятие грунта: Медведев стартует на «Ролан Гаррос» против Бублика. LIVE

А вот первый обмен ударами, и казахстанец бьет в аут по длине — 15:15.
Быструю двоечку — подача и удар по линии — разыгрывает Бублик. 15:0.
Подошла к концу разминка. Сейчас все начнется! Первым подавать будет Бублик.
Теннисисты уже на корте, прошла жеребьевка, идет разминка. Отметим, что в половине сетки Медведева нет ни Рафы Надаля, ни Новака Джоковича, ни Роджера Федерера, а находившийся тут Доминик Тим уже сенсационно вылетел. Но зато тут фаворитом выглядит Стефанос Циципас. С ним Медведев может пересечься в четвертьфинале. Если дойдет, конечно.
Все прекрасно знают, что грунт — самое нелюбимое покрытие Медведева. Тем не менее он сказал, что здесь в Париже необычно для «Ролан Гаррос» холодно, и он чувствует на тренировках себя, словно на харде. Посмотрим, что из этого выйдет. Бублик, представляющий Казахстан, 37-я ракетка мира прямо сейчас, и вот он-то на грунте очень хорош. Так что соперник у Медведева, несмотря на свой посев не причисляемого к числу фаворитов, очень серьезный. До сих пор Даниил не выиграл на Открытом чемпионате Франции за карьеру ни одного матча.
Пока теннисисты еще не вышли на корт, отметим несколько нюансов. Медведев посеян здесь под высоким вторым номером, а в их единственной личной встрече Бублика обыграл. Правда, было это в далеком 2016 году в 1/16 финала на харде в Санкт-Петербурге — 6:4, 6:0. Правда, еще до того в том же году была встреча в квалификации челленджера в Казани, не идущая в зачет тура, и тогда сильнее был еще выступавший за Россию Бублик — 6:2, 7:6 (7:3).
Только что на центральном корте завершился матч Иги Швентек, которая уверенно вышла во второй круг, и скоро начнется наш поединок.
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречается с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.