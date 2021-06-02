На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, завершился групповой этап. Сборная России в заключительной встрече обыграла Белоруссию со счетом 6:0. Дубль в составе россиян оформил Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

Этот результат позволил подопечным Валерия Брагина занять первое место в группе. Уже на стадии 1/4 финала «Красная машина» сыграет с Канадой, которая вышла в раунд плей-офф лишь с четвертого места.

Валерий Брагин заявил, что матч с белорусами рассматривался как подготовка к играм на вылет.

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию, шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Правильно играть — это самое главное», — передает слова специалиста «Чемпионат.com».

Также он поделился ожиданиями от противостояния с «кленовыми листьями»:

«С Канадой, думаю, пойдет боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос. Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет. Я лично и тренерский штаб следили за всеми играми, тем более за той группой, за сильнейшими командами. У Канады очень скоростная команда. Подготовимся и идем в бой».

Брагин не исключил, что с Канадой сыграет вратарь Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз». Он прилетел в расположение сборной уже во время турнира и игра с североамериканцами может стать первой для него на чемпионате.

«Бобровский начал тренироваться, тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьезный вопрос», — сказал специалист.

Форвард российской сборной Михаил Григоренко после игры с Белоруссией заявил, что в четвертьфинале команда настраивается на хоккейную войну.

«Все команды боролись за выход из группы, так получилось, что канадцы в первых матчах проиграли. Не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, это матчи на вылет, у нас задача выиграть ЧМ, поэтому надо обыгрывать всех. Кого здесь опасаться? <...> Думаю, Канада есть Канада. Это четвертьфинал, все команды, которые вышли из группы, ставят задачу выиграть. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну», — поделился мнением Григоренко.

Защитник российской команды Никита Нестеров не считает, что сейчас нужно думать о канадцах.

«В игре с белорусами партнеры помогли мне в первом периоде, хорошо забили быстрые голы, сделали игру. В принципе на этом мы расслабились, дальше играли комфортно, просто готовились к четвертьфиналу. Завтра будем думать о Канаде, пока отдохнуть надо. Даже нечего сказать про них сейчас», — рассказал Нестеров о своих впечатлениях.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк остался доволен победой в заключительном матче группового этапа, а также сравнил противостояние с Канадой с дерби между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Команда сделала то, что надо. Победила уверенно, сыграла солидно, главное, что без травм. Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей. Четвертьфинал — самый опасный матч. Если ты вылетаешь, то все. В полуфинале в случае поражения у тебя хотя бы остается матч за третье место, а здесь — нет. Тем более играть нам против Канады. На нас они в любой ситуации будут настраиваться. Это как ЦСКА — «Спартак». В каком бы состоянии ни был «Спартак», они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — передает слова Третьяка «Чемпионат.com».

Вице-президент ФХР и глава штаба сборной Роман Ротенберг считает, что не надо смотреть на то, как Канада играла в своей группе.

«Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия - Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться. У нас завтра пройдет собрание, на котором мы обсудим групповой этап, подведем итоги, нам есть над чем работать, мы стремимся к максимальному результату, есть еще очень много деталей, которые нужно поправить, чтобы его добиться», — заявил Ротенберг ТАСС.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в беседе со «Спорт День за Днем» отметил, что к игре с Канадой надо подходить, как к одной из основных игр турнира.

«В плей-офф бывает, что одна игра может реабилитировать команду за весь чемпионат. Вне зависимости от того, что это борьба за выход в следующий раунд, играют Канада и Россия — два принципиальных соперника», — добавил он.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский в разговоре с «Чемпионат.com» призвал не бояться канадцев, но предостерег от недооценки соперника.

«Бояться Канаду не стоит, но недооценивать тоже нельзя, надо просто играть в тот хоккей, в который мы умеем. Если бояться, зачем вообще выходить на лед? Не бывает фаворита в матче Канада — Россия. Это всегда зрелищные матчи. Все будут настраиваться, как на финал. Этот матч станет украшением чемпионата! По составу нам почти нет равных, а канадцы на этом турнире не впечатляют.

Сыграть надо, как со Швецией, в свою игру. Главное — в первом периоде не дать канадцам завладеть инициативой. Очень важно забить первыми. Основные матчи начинаются с 1/4. Неважно, как ты играл раньше, главное, что сейчас ты в плей-офф и тебе нужно выиграть следующий матч», — отметил Каменский.

Россия и Канада сыграют 3 июня. Стартовое вбрасывание состоится в 20:15 по московскому времени.