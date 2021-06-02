Впервые за десять лет: Россия должна выбить Канаду с чемпионата мира

За Канаду играют студенты, Россия — фаворит

Сборная России одержала на групповом этапе чемпионата мира шесть побед в семи матчах, забросила 28 шайб (больше, чем любая другая команда на турнире) и пропустила десять (меньше, чем любая другая команда в группе А).

Важно, что «Красная машина» прибавляла от матча к матчу. После тяжелой победы над Чехией (4:3), разноса очевидного аутсайдера Великобритании (7:1), а затем обескураживающего поражения от Словакии (1:3), случившегося впервые за 17 лет, лихорадочные качели закончились, и подопечные Валерия Брагина заиграли так уверенно и солидно, как и должны это делать главные претенденты на золото чемпионата мира.

Были катком сметены Дания (3:0) и Швейцария (4:1), камня на камне не осталось от Белоруссии (6:0), и даже в матче со Швецией, где Россия одержала победу лишь по буллитам (3:2), банально не везло с реализацией, в то время как по игре команда полностью превосходила соперника, практически не выпуская шведов из их собственной зоны.

Команда Брагина закономерно вышли в четвертьфинал с первого места в группе А и получили в соперники команду, которая заняла четвертую строчку в группе B. Этим соперником неожиданно оказалась Канада.

«Кленовые листья» провалили групповой этап ЧМ, стартовав с трех поражений подряд. Причем проиграли они не только мощным США (1:5), но и скромной Латвии (0:2) и Германии (1:3).

К счастью для игроков Жерара Галлана, дальше им выпала череда матчей со странами, в которых хоккей развит еще слабее, и они смогли набрать важные очки, одолев Норвегию (4:2), Казахстан (4:2) и Италию (7:1).

В заключительной встрече группового этапа канадцам нужно было побеждать финнов, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф. Однако даже в таком важнейшем матче они не смогли выдать свой максимум и уступили по буллитам (2:3), набрав лишь одно очко.

В четвертьфинал канадцы попали лишь благодаря везению: Германия одолела Латвию в основное время (2:1) и выбила ее из турнира, позволив Канаде занять четвертое место в группе. Немцы даже шутили после этой встречи, что «ждут от канадцев тортик».

Столь слабое выступление североамериканской команды легко объяснить: у них играет далеко не звездный состав. Большинство известных игроков НХЛ не захотели лететь в Ригу сразу после окончания борьбы в Кубке Стэнли и сидеть там на карантине без каких-либо гарантий участия более чем в одном-двух матчах. Те игроки из НХЛ, что согласились на участие в чемпионате мира, явно не из разряда первой величины. Более того, треть состава нынешней сборной Канады играет в других лигах — АХЛ, КХЛ, также есть два студента и недавний юниор.

Неудивительно, что явным фаворитом четвертьфинала считается Россия, в составе которой собрались крепкие игроки из КХЛ, а также из НХЛ — такие, как Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Михаил Григоренко и Владислав Гавриков (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхоукс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс») и другие.

Главная проблема России

Недавно закончил отбывать обязательный карантин прилетевший из-за океана Сергей Бобровский — голкипер «Флориды Пантерз». Теоретически он сможет сыграть уже в 1/4 финала против канадцев. С одной стороны, это приятная новость, с другой — настоящая головная боль для тренерского штаба.

Дело в том, что голкипер петербургского СКА Александр Самонов, отыгравший шесть матчей на групповом этапе, показал себя с самой лучшей стороны и пропустил всего десять шайб, – отличный результат для хоккея.

Большой вопрос, стоит ли менять его сейчас на Бобровского, который три дня не выходил из своей комнаты, сидя на карантине, и еще не успел влиться в ритм чемпионата мира.

Тем более что единственное, в чем голкипер «Флориды» точно превосходит сейчас Самонова, — это опыт. Что касается актуального уровня игры, то сезон-2020/21 Бобровский провел далеко от своей идеальной формы.

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Борис Майоров в интервью «Газете.Ru» отметил, что не видит причин, по которым следовало бы усадить голкипера СКА на скамейку запасных: «Лично у меня к Самонову никаких претензий и вопросов нет. Пусть тренерский штаб решает, это их головная боль, а не моя».

Сам Брагин признал, что, вызвав вратаря «Флориды» на чемпионат мира, тренерский штаб оказался в затруднительном положении: «Бобровский начал тренироваться. Тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, это очень серьезный вопрос».

Канада способна на сенсацию

Майоров также отметил в беседе с «Газетой.Ru», что «кленовые листья» в любом случае окажут России достойное сопротивление.

«Легкой прогулки не будет, несмотря на полукошмарное выступление Канады на этом чемпионате мира. Сам факт того, что Канада играет с Россией, будет заставлять канадцев прыгнуть выше головы.

Нам здесь тоже не надо рот раскрывать и наблюдать за тем, что будет происходить на площадке. Хотя, условно, в последнем матче со шведами мне наша команда понравилась солидностью, комбинационной игрой. Немножко отдали инициативу шведам во второй половине третьего периода, а так команда смотрелась очень хорошо.

Да и со Швейцарией тоже в принципе был хоккей простой, но очень хороший. Так что задел у нас есть, думаю, что по уровню мастерства все-таки мы на сегодняшний день повыше», — подытожил Майоров.

Стоит отметить, что сборная Канады, несмотря на слабую командную игру, может удивить индивидуальными качествами хоккеистов.

Так, в гонке лучших бомбардиров ЧМ на втором месте оказался канадец Коннор Браун, который набрал за семь матчей десять очков (два гола + восемь ассистов). К нему смогли приблизиться только два россиянина — Барабанов (восемь очков) и Григоренко (семь).

Среди лучших снайперов чемпионата находится нападающий «кленовых листьев» Эндрю Манджапане, который забил четыре гола в семи встречах. Никто из россиян не превзошел этот результат — у Барабанова и Антона Бурдасова также по четыре шайбы.

В общем, расслабляться в игре даже с такой Канадой точно не стоит. Тем более что в последний раз сборной России удавалось выбить «кленовых листьев» с чемпионата мира в далеком 2011 году. После этого все подобные дуэли заканчивались победой канадцев.

Матч пройдет 3 июня и начнется в 20.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.