Роковой овертайм: Россия пропустила Канаду в полуфинал

Россия – Канада – 1:2 ОТ

Сборные России и Канады 18 раз встречались на чемпионатах мира до четвертьфинала в Риге. В восьми случаях сильнее была наша сборная, десять раз успех сопутствовал сопернику. Перевес этот возник за счет последних пересечений, а если брать вообще все турниры, то «кленовые листья» имели серию из восьми побед подряд над национальной командой России.

Правда, на этот раз именно подопечные Валерия Брагина были фаворитом встречи. «Красная машина» уверенно прошла групповой этап, допустив лишь одну осечку, но поражение от Словакии в итоге не помешало занять первое место в группе А.

А вот собранная из третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ по нитке дружина Жерара Галлана потерпела поражения в трех стартовых матчах, после чего утратила право на ошибку.

Выдать победную серию помог отсидевший карантин форвард «Калгари Флэймз» Эндрю Манджипан, но ошибка все равно случилась. В последней игре канадцы не удержали перевес против финнов и в итоге уступили по буллитам, отдав свою судьбу в руки конкурентов.

Германия и Латвия могли сыграть вничью в основное время, и тогда «кленовые листья» отправились бы домой. Но немцы сумели одолеть хозяев турнира за 60 минут, и хоккей их, кстати, вознаградил уже в четвертьфинале, где они отыгрались вшестером в концовке против Швейцарии и вырвали победу в буллитной серии.

Ну а чемпионату мира бравая немецкая сборная подарила классическое противостояние, без которого любой хоккейный мировой форум остается чуточку пресным.

И пусть россияне вполне по делу считались фаворитами, Галлан неспроста говорил, что для его страны это противостояние всегда особенно принципиальное, и в плей-офф его игроки выложатся без остатка, а там уж будет видно.

Как и ожидалось, место в воротах сборной России занял Сергей Бобровский, которого не зря же приглашали после вылета «Флориды Пантерз» из Кубка Стэнли.

А вот Максиму Шалунову гол в белорусские ворота не помог вернуть доверие тренерского штаба – в четвертьфинале Брагин предпочел тех, у кого лучше получалось на групповом этапе, а также мускулы и напор Евгения Тимкина.

Все привыкли, что канадский стиль – это ураганный дебют, когда хоккеисты в красно- или бело-черном несутся вперед, много бросают, а у бортов бьют все, что движется. Россия не раз оказывалась в роли жертвы в таких обстоятельствах.

Но в этом матче примерно так начала российская команда. Подопечные Брагина сразу же предложили высокий темп, который соперник всячески старался сбивать. И в целом у Канады это вышло.

За первый период у ворот Дарси Кюмпера было не так много голевых моментов. Опасно в равных составах подправлял Дмитрий Воронков, но вратарь выручил. Ну а в единственном в отрезке большинстве Владимир Тарасенко из убойного положения стрельнул с кистей мимо дальней девятки, а Михаил Григоренко едва не закопал шайбу в створ с пятака.

Канада атаковала меньше, но по факту была не менее острой. Чаще других на ударной позиции оказывался Ник Пол, но где-то не хватало точности, где-то надежен был Бобровский.

По итогам стартовой 20-минутки стало понятно, что ключевого перевеса нет ни у кого, и что многое будут решать в этом матче детали. Так что какие-либо статусы перестали быть актуальными. Остался только хоккей.

Второй период для сборной России фактически начался с меньшинства после фола Тимкина в своей зоне. Это был тревожный отрезок, так как Бобровскому пришлось потрудиться и отразить несколько опасных бросков, а некоторым канадским выстрелам не хватило точности.

Но и после окончания двухминутного отрезка контроль над шайбой в целом остался у североамериканцев. Правда, в таком режиме российские хоккеисты не чувствовали дискомфорта. Просто борьба шла на каждом участке льда каждую секунду.

Где-то полевых партнеров подтаскивал блестяще влившийся в турнир с листа Бобровский, но у ворот Кюмпера во время российских лихих налетов было, пожалуй, пожарче. Толчинский, Каменев, Бурдасов, Проворов имели по моменту, причем каждый из них сам сыграл в тех ситуациях здорово.

А на 35-й минуте из-под непрерывного канадского прессинга смог выбраться Дмитрий Орлов. Защитник «Вашингтон Кэпиталз» сделал то, что умеет лучше всего – подключился с шайбой к чужим воротам и там едва не забил сам. Впрочем, именно Орлов и подобрал отскочившую от щитка Кюмпера шайбу, развернулся и сделал передачу на пятак, где уже дежурил нещадно критикуемый Тимкин.

Вратаря в створе уже не было, но форварду активно мешали сразу три защитника, один из которых расположился на линии ворот, однако россиянин в падении переправил снаряд в девятку, отличившись на этом турнире впервые!

Третий период начался с атак сборной России, но Тарасенко, продравшись к воротам, не сумел переиграть Кюмпера, а Александр Барабанов уткнулся в чужой зоне в двух защитников.

А затем во время канадского продвижения в нашу зону арбитры увидели нарушение со стороны Тарасенко в борьбе с Манджипаном, хотя высоко поднятая клюшка, ударившая последнего по шлему, принадлежала на самом деле ему самому.

Ошибка судей тем обиднее, что «кленовые листья» быстренько своим шансом воспользовались: расставившись в зоне, провели стремительную комбинацию, и капитан Адам Хенрик после передачи Коннора Брауна бросил с пятака над плечом российскому вратарю.

Еще тревожнее стало, когда Никита Нестеров через пару минут вынужден был остановить канадский прорыв с численным перевесом подножкой, но второй раз подряд лишнего подопечным Галлана разыграть не удалось – россияне классно боролись и блокировали броски.

В равных составах игровой перевес был уже у «Красной машины», но несколько очень неплохих моментов, включая броски Бурдасова и Тарасенко, так и остались не использованными, а на последних минутах было просто нервно. Причем лучший шанс отличиться был у Троя Стечера, но его бросок, летевший точно под перекладину, через планку перевел подставивший в воздухе клюшку Орлов!

Овертайм сборная России начала поярче, но бросок Тарасенко с прохода Кюмпер остановил, а Слепышеву в контратаке не хватило скорости, чтобы убежать к воротам. Ну а затем Стечер снова взял слово и совершил прекрасный проход по российской зоне.

Финтами защитник «Детройт Ред Уингз» разбросал всю защиту «Красной машины» и сделал пас с бэкхенда на дальнюю штангу, где одинокому Манджипану не составило труда замкнуть пустой угол.

Россия снова потерпела поражение от Канады, продлив серию неудач против этой сборной и покидает чемпионат мира. Ну а «кленовые листья» теперь в полуфинале сыграют в североамериканском дерби с США, которым уже уступали тут на групповом этапе.