Конец карьеры: что грозит российской теннисистке во Франции за договорной матч

В разгар престижного турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — в Париже прогремел скандал: российская теннисистка Яна Сизикова была задержана полицией по подозрению в договорном матче.

Накануне спортсменка вылетела из первого круга турнира, без шансов проиграв в паре с Екатериной Александровой двум австралийкам — Айле Томлянович и Сторм Сандерс (1:6, 1:6).

Однако причиной задержания стало не это поражение, а события, которые произошли еще на прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» — в сентябре 2020 года. Тогда Сизикова тоже вылетела в первом круге, играя вместе с американкой Мэдисон Бренгл против пары румынок Андреа Миту / Патрисия-Мария Циг — 6:7 (8:10), 4:6.

В пятом гейме второго сета россиянка неожиданно допустила две двойных ошибки (то есть четыре раза подряд не смогла правильно подать) и сделала странное движение, присев на корт. После этого была зафиксирована волна ставок на поражение Сизиковой и Брендл. По информации Le Parisien, в общей сложности на этот результат поставили несколько десятков тысяч евро.

Французская прокуратура начала вести расследование, и 3 июня 2021 года полиция задержала россиянку, когда та выходила с сеанса массажа. Сизикова обвиняется в «спортивной коррупции» и «организованном преступном мошенничестве». В данный момент она содержится под стражей в офисе юридической полиции Франции. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в ее номере отеля.

Пока непонятна дальнейшая судьба россиянки. Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» сообщил, что в случае доказательства вины теннисистку ожидает уголовная ответственность, а срок придется отбывать во французской тюрьме.

«В России есть уголовная ответственность за договорные матчи — это статья 184 Уголовного кодекса. Предполагает ответственность до пяти лет заключения, а если нарушение происходит в составе организованной группы, то до семи лет. Практически уверен, что во Франции также предусмотрена уголовная ответственность за организацию договорных матчей в теннисе и любом другом виде спорта. Я предполагаю, что Сизикова будет привлечена к уголовной ответственности по законодательству Франции, поскольку преступление совершено на территории этой страны.

На период предварительного следствия россиянку могут задержать. В таком случае, пока длится следствие, она будет сидеть в тюрьме, а затем происходит суд и выносится приговор. Это тоже не исключено.

Могут ли Сизикову отправить отбывать срок в Россию? Поскольку преступление совершено на территории Франции, значит, отбывать наказание она также будет на территории этой страны», — объяснил Федореев.

Также юрист рассказал, какие спортивные санкции могут ожидать россиянку.

«В теннисе всеми международными организациями было создано агентство, которое следит за честностью, — International Tennis Integrity Agency (ITIA). Соответственно, все спортсмены, тренеры и другие деятели этого вида спорта подчиняются правилам ITIA и его кодексу, который называется Tennis Anticorruption Program. Этот кодекс предусматривает ответственность за различные виды нарушений коррупционной направленности. За организацию договорных матчей для теннисистов предусмотрен штраф до 250 тысяч евро. Кроме того, будет взыскано все то, что Сизикова незаконно получила. Ну а самое главное для любого спортсмена — это дисквалификация. За такого рода нарушение в кодексе ITIA предусмотрено очень серьезное отстранение, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Я не исключаю самый плохой для россиянки расклад — большой штраф, пожизненную дисквалификацию и уголовную ответственность в стране пребывания», — подытожил Федореев.

Посольство России во Франции пытается оказать помощь Сизиковой.

«Посольству известно о задержании российской теннисистки. Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой. Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы посольства Антона Токовинина.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что организация пока не получала официальных документов касательно обвинения Сизиковой:

«Это давнишняя история. Есть организация, которая занимается расследованием договорных матчей, эта история тянется с октября. Пока не выйдут документы по ней, мы ничего не можем сделать, ждем. Про эту теннисистку сказать не могу ничего, но подобные истории не редкость. В теннисе активно идет борьба с «договорняками» — это их позиция».

Сизикова не является широко известной теннисисткой, однако сумела одержать 43 победы на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). Правда, под эгидой более престижной Женской теннисной ассоциации (WTA) она взяла лишь один титул. В данный момент россиянка занимает 765-е место в мировом рейтинге одиночного разряда, а ее лучшим результатом была 336-я позиция.

Самым высоким достижением Сизиковой на «Ролан Гаррос» стал выход в основную сетку турнира в парном разряде. Впервые она добилась этого в прошлом году, однако провела только один матч на таком уровне и вылетела (именно после той игры ее заподозрили в мошенничестве). В этом сезоне Сизикова снова смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос», но так же быстро покинула турнир, после чего ее задержали.