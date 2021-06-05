Впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»: Медведев разнес Гарина

Гарин — почти ровесник Медведева. Он всего на год младше, сейчас чилийцу 24 года. Он занимает 23-е место в рейтинге АТР. Встречались они дважды. На харде в 2019 году россиянин в Монреале уверенно выиграл в 1/8 финала — 6:3, 6:3. А вот в этом году на харде на другом «Мастерсе» в Мадриде сильнее был уже Гарин (тоже в 1/8) — 6:4, 6:7 (2-7), 6:1.