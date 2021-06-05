«Играть и не париться»: чего ждут от России на Евро-2020

Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020 провела заключительный контрольный матч. В Москве подопечные Станислава Черчесова с минимальным счетом переиграли команду Болгарии, единственный мяч в этой встрече был забит с пенальти. Бывший футболист национальной команды Максим Деменко, экс-игрок Дмитрий Кириченко и заслуженный тренер России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» подвели итоги поединка, поделились мыслями о травмах игроков сборной и рассказали, чего ждут от группового этапа европейского первенства.

Россия — Болгария

Второй контрольный матч национальной команды перед чемпионатом Европы складывался по российскому сценарию — команда атаковала, не давала ничего создать сопернику, подвела только реализация — забить Россия смогла только в концовке встречи с пенальти. Деменко подчеркнул, что сборная перед стартом чемпионата Европы находится в отличной физической форме.

«Осталось приятное впечатление от нашей сборной. Хотел, чтобы выиграли – в итоге победили, забили мяч, пусть и с пенальти. Для ребят была очень важна победа. Оба матча мы видели, как команда создавала моменты, но не забивала. Понравилось физическое состояние сборной нашей страны. Те люди, которые вышли на замены против Болгарии, тоже усилили игру. Это говорит о том, что мы действительно серьезно готовимся к Евро», — заявил он.

Первый контрольный матч подопечные Черчесова провели против команды Польши и сыграли вничью — 1:1. По мнению Кириченко, в игре с болгарами российские футболисты должны были забивать больше, потому что имели ощутимое преимущество по владению мячом. Экс-футболист подчеркнул, что полностью себя оправдали замены, проведенные тренерским штабом. По его мнению, футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, усилили и ускорили игру команды.

«В принципе, сборная играет в свою силу. Поляки – чуть более серьезный соперник, чем Болгария. С Польшей игра была равная, вязкая, без большого количества моментов, но это неуступчивый соперник. Чуть-чуть нашим добавить в реализации. Не скажу, что наша сборная плохо играет – на своем уровне. Были позитивные моменты, мы победили – неважно, благодаря пенальти или нет. Победа заслуженная», — высказался Кириченко.

Гладилин выразил мнение, что в контексте контрольных матчей перед важным стартом то, что показала российская команда — нормально, и вопросов по подготовке сборной у него нет. При этом заслуженный тренер считает, что в матче футболистам не хватило свежести, а также не были отработаны некоторые связки игроков.

«Ребята старались. Функциональная подготовка нормальная, боевой настрой есть. По качеству игры после приличной нагрузки не всегда все получается. То, что я увидел, на этом этапе нормально. В контексте контрольных матчей то, что мы хотели увидеть, то и получили. Моральный дух есть, все живы-здоровы, все двигаются. Кто-то в хорошей форме находится, кто-то еще недобрал кондиции. И в игровых моментах, конечно, всегда есть, над чем работать», — заключил Гладилин.

Травма защитника Федора Кудряшова

Перед самом началом матча в стартовый протокол были внесены изменения — на разминке травму получил защитник Федор Кудряшов, вместо него игру с первых минут начал Андрей Семенов. Уже по ходу поединка выяснилось, что повреждение может быть достаточно серьезным и Кудряшов рискует пропустить чемпионат Европы. Деменко назвал это невезением и заявил, что подобное иногда случается даже с футболистами, которые хорошо готовы физически.

«Просто в какой-то момент делаешь рывок, происходит спазм, «срывается» мышца. Я часто видел такое у некоторых ребят, которые хорошо себя чувствуют, но выходят на разминку, делают рывки и дергают мышцу. Федор игрок немолодой, и подобные проблемы могут возникать. Это невезение, такое может произойти с кем угодно», — рассказал Деменко.

Кудряшов рассматривался тренерским штабом Черчесова как игрок основного состава, и его потеря достаточно серьезна. Именно так считает Кириченко, отметивший, что теперь на позицию травмированного игрока может быть рассмотрен, в первую очередь, не Семенов, а Игорь Дивеев.

«Может быть, перейдут на игру в два центральных защитника – это тренерам решать. Но травма серьезная. Хочется надеяться на лучшее для Федора, но травма икроножной мышцы – это довольно болезненно», — подытожил Кириченко.

Травма защитника не стала единственной. По ходу встречи Черчесов был вынужден заменить полузащитника Дмитрия Баринова, который в столкновении с соперником получил локтем по носу. Футболист был готов продолжить игру, несмотря на шедшую кровь, однако тренерский штаб решил не рисковать. Более подробная информация о состоянии обоих игроков будет известна в течение нескольких дней.

Предстоящий Евро-2020 и матч России с Бельгией

Групповой этап сборная России откроет поединком с командой Бельгии, который состоится 12 июня. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, там же будет сыгран матч против Финляндии (16 число). А вот на игру с Данией, которая запланирована на 21 июня, российские футболисты отправятся в Копенгаген.

Говоря о соперниках, Деменко заявил, что его больше беспокоят матчи с датчанами и финнами, а не с крепкими бельгийцами, считающимися фаворитами группы. Однако именно первая игра может дать российским футболистам необходимую мотивацию для нужного настроя на оставшиеся встречи.

«Все говорят, что мы должны проходить Данию и Финляндию, и важно, чтобы это со сборной России не сыграло злую шутку. Будем настраиваться на удачный результат с бельгийцами и на победу над финнами. И тогда уже можно на что-то рассчитывать», — высказался он.

Россия имеет все шансы на выход из группы в плей-офф, заявил в свою очередь Кириченко. Также он отметил, что на руку подопечным Черчесова может сыграть то, что первые два матча Россия проводит дома. Именно фактор «домашних стен», как напомнил бывший футболист, помог сборной достичь неплохих результатов на чемпионате мира, который в 2018 году проводился в России.

«Дания, наверное, посильнее Финляндии. Опасения есть всегда, но их просто нужно оставить за бортом и играть. На чемпионате мира же вышли из группы, хотя там была сборная Египта с Салахом. Надо просто выходить играть и не париться. Понятно, что с Бельгией будет тяжелее, это другой уровень. Но с Данией и Финляндией мы точно должны бороться», — сказал Кириченко.

Занять первое место в группе, по мнению Гладилина, будет почти нереально, а вот рассчитывать на вторую строчку сборная России может. При этом заслуженный тренер отметил, что именно в матче с Финляндией национальная сборная должна будет играть на победный результат.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Матчем-открытием станет поединок сборных Турции и Италии.