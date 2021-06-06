«Особенный игрок»: Кучеров спас «Тампу» в матче с «Каролиной»

Серия «Лайтнинг» и «Харрикейнз» — самая приятная из оставшихся в Кубке Стэнли для российского зрителя. Кто бы ни победил, в полуфинале будут либо Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев, либо Андрей Свечников. И это одно из тех противостояний, где российские игроки действительно выходят на первый план. Так случилось и в сегодняшней игре.

Счет был открыт в третьей четверти первого периода. Хоккеисты «молний» разыграли незамысловатую, но эффектную по своей простоте комбинацию: Эрик Чернак от синей линии перевел шайбу в левый круг вбрасываний на Ондржея Палата, тот отпасовал на дальнюю штангу, откуда незакрытый игроками «Харрикейнз» Брейден Пойнт в касание отправил шайбу в ворота.

Deadly setup from Pally to get us going pic.twitter.com/SOBjckM7yq — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 5, 2021

А вот второй период получился самым результативным — на двоих команды забросили восемь шайб.

«Наверное, это самый сумасшедший период плей-офф, который вы увидите», — скажет позднее Стивен Стэмкос.

«Каролина» сравняла счет благодаря не менее классной комбинации, что у «Тампы». Свечников здорово развернулся у борта и сохранил шайбу, отдал за ворота на капитана Джордана Стаала, а тот отпасовал по выходящего по центру к воротам Василевского Теуво Терявяйнена, чей бросок полетел точно в девятку ворот российского голкипера.

Turbo got us going right on time! pic.twitter.com/WUpN1mOD0i — Carolina Hurricanes (@Canes) June 5, 2021

Спустя 39 секунд «Харрикейнз» уже были впереди — это Йеспер Фаст забросил свою первую шайбу в плей-офф, первым сыграв на добивании на пятаке. Подвело гостей удаление Джордана Мартинука, после которого «Тампе» потребовалось меньше минуты, чтобы восстановить равенство в счете: все началось с сольного прохода Никиты Кучерова со своей половины льда к воротам Петра Мразека, «Лайтнинг» зацепились за шайбу в чужой зоне, результатом чего стал гол Стэмкоса с добивания.

We see you, Cap!! pic.twitter.com/OFArCvITJ5 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 5, 2021

«Каролина» своим голом ответила снова ровно через 39 секунд, опять переломив ход встречи. Свечников, закончивший матч с двумя результативными передачами, поборолся за воротами, Себастьян Ахо отбросил шайбу к синей линии на Даги Хэмилтона, а тот дальним броском отправил снаряд в рамку Василевского. У лучшего голкипера мира, откровенно говоря, игра не слишком шла.

Didn't throw away his shot pic.twitter.com/MBaG1aWOIu — Carolina Hurricanes (@Canes) June 5, 2021

Еще через две минуты «Харрикейнз» увеличил преимущество — Василевскому грамотно закрыли обзор, а шайбу забросил Джейккоб Славин.

«Не сказал бы, что забить столько Василевскому — положительный момент. Сегодня у нас была такая возможность, потому что он показал не лучшую свою игру. Мы забили ему четыре, нам надо было выигрывать этот матч. Вряд ли он еще раз пропустит четыре», — резюмировал по окончании матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

И тут гости опять остались в меньшинстве из-за малого штрафа Джейка Бина, настоящего подарка «Тампе». У Никиты Кучерова, проводившего свой 100-й матч в Кубке Стэнли, получился невероятный бросок из правого круга вбрасываний.

Remember this one pic.twitter.com/A02Up4g5XK — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 5, 2021

Вскоре бросок из той же серии удался Тайлеру Джонсону, который в нынешнем плей-офф еще не забивал. «Каролина» же продолжила традицию удалений после голов (на этот раз в боксы отправился Свечников), а «молнии» своим большинством воспользовались — Стэмкос с передачи Кучерова оформил дубль.

Office hours are OPEN pic.twitter.com/N8sz6q2ZPs — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 5, 2021

Точку в игре — 6:4 — поставил уже сам Кучеров своим дублем в третьем периоде. Впоследствии россиянин был признан второй звездой встречи — в первых 100 матчах в плей-офф у него 112 (41+71) набранных очков, и только у Сидни Кросби из действующих игроков статистика по этому показателю выше.

Four unanswered goals?



Well, why not ‍ pic.twitter.com/MFz23L7XJk — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 5, 2021

Для «Лайтнинг» возвращение Кучерова после травмы — особенный и очень важный момент. Пропустив всю регулярку, в десяти матчах плей-офф у россиянина 17 (5+12) очков. Это не только лучший результат в команде, но и среди всех других игроков, играющих в Кубке Стэнли.

«Кучеров перехватил контроль над игрой. Он получил удар в чувствительное место и направил всю свою энергию в правильное русло, когда «Тампа» проигрывала в две шайбы. Он был лучшим игроком сегодня, практически неудержим», — говорил рулевой «Лайтнинг» после игры.

«Кучеров — особенный игрок. Он творит что-то потрясающее, особенно учитывая, что он пропустил сезон, но при этом не утратил хватки. Он многое сделал для того, чтобы мы совершили камбэк», — согласился нападающий «Тампы» Алекс Киллорн.

Для Василевского, кстати, эта победа стала 40-й за карьеру в плей-офф, благодаря чему он обошел Николая Хабибулина по этому показателю и вышел на чистое второе место по количеству побед в Кубке Стэнли среди российских голкиперов. До повторения рекорда Евгения Набокова Василевскому остается одержать две победы.

«Тампе» же для выхода в полуфинал остается одна победа — счет в серии 3-1. Следующая игра с «Каролиной» состоится 8 июня на льду «Харрикейнз».