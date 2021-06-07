«Двойные стандарты»: сборная Украины выступит на Евро-2020 в форме с Крымом

Презентация формы сборной Украины по футболу для участия в чемпионате Европы — 2020 вызвало неоднозначную реакцию: на ней полуостров Крым, в 2014 году включенный в состав Российской Федерации путем референдума, присутствует в составе границ страницы, обозначенных контуром.

В России ситуацию восприняли остро. В частности, звучали призывы к Союзу европейских футбольных ассоциаций запретить украинской национальной команде играть в этой форме. Тем не менее в УЕФА сообщили, что не имеют претензий к экипировке.

Футболка национальной сборной Украины, как и всех остальных команд, на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с правилами, которые применяются в отношении экипировки», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе союза.

Кроме границ страны на форме присутствуют нашивки с надписями «Слава Украине!» и «Героям слава!» Правила УЕФА запрещают использование любых политических лозунгов, однако, судя по всему, используемые украинской сборной фразы под них не попадают. К слову, во время чемпионата мира — 2018 в сборной Хорватии игрок получал предупреждение за фразу «Слава Украине».

Глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич посоветовал недовольным из России обратить внимание на свои внутренние спортивные проблемы, упомянув масштабные допинговые скандалы.

«Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики», — цитирует чиновника Meta-ratings.com.ua.

«То, что я видел, — да, все в порядке. Мне в этой форме не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать», — добавил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Российское правительство же, судя по всему, не собирается настаивать на запрете формы украинской команды. При этом остается возможность, что сборной Украины придется играть матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге: это произойдет в том случае, если команда займет третье место в своей группе C и обыграет в 1/8 финала победителя группы F.

Депутат Госдумы и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что использование Украиной подобной формы, имеющей политический подтекст, на соревновании под эгидой союза недопустимо.

«Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда.

Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!» – приводит слова Свищева «СЭ».

Аналогичное мнение высказала Светлана Журова. Бывшая российская конькобежка, ныне депутат Госдумы уверена, что подобные «политические явления» будут отвлекать болельщиков непосредственно от спортивной составляющей. Также, по ее словам, если бы речь шла не про УЕФА, а другой международный союз или организацию, то решение могло бы быть иным.

«В моем понимании это недопустимо. Для них, видимо, это не так. Понятно, что в УЕФА живут немного другими реалиями и считают, что политика может быть замешана в спорт. Допускаю, что в других международных федерациях такого быть не могло. Тот же Международный олимпийский комитет особенно трепетно относится к таким моментам. Я надеялась, что УЕФА будет вне политики. Мы не знаем, какими рычагами на них давили и какой прессинг на них оказывали. Если откинуть это давление, то здравый смысл бы восторжествовал», — сказала Журова.

Куда менее дипломатично высказался бывший нападающий московского и киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко, считающий происходящее политической игрой.

«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками» , — заявил он.

Сборная Украины стартует на групповом этапе чемпионата Европы 13 июня. Подопечные Андрея Шевченко в группе сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.