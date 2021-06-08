Нужно два подвига: сможет ли Россия сыграть с Украиной на Евро

В последний раз сборные России и Украины играли друг с другом еще в конце 90-х, да и провели тогда всего два матча. Один из них особенно хорошо запомнился российских болельщикам: при 78 тысячах болельщиков в «Лужниках» встреча закончилась ничьей, которая лишила Россию шансов на попадание на чемпионат Европы, а голкипер Александр Филимонов в концовке пропустил тот самый драматичный гол, фактически занеся мяч сам себе в ворота. После этого сборные больше не играли на официальном уровне против друг друга.

С лета 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола разводят Россию и Украину по политическим причинам. Запрет распространяется и на еврокубки, кроме стадии плей-офф, поэтому с тех пор российские и украинские команды тоже не играли между собой.

Есть несколько вариантов развития событий, при которых, если позиция УЕФА и ФИФА не поменяется, Россия и Украины смогут пересечься на Евро-2020.

При наиболее вероятной (из существующих) возможности России надо выигрывать свою группу B, а Украине занимать второе место в группе C. Далее командам предстоит 1/8 финала, где, в случае победы, они выходят друг на друга в четвертьфинале. Соответственно, то же самое произойдет, если Россия станет второй в группе, а Украина свой квартет выиграет. По сути, этот расклад предполагает различие лишь в соперниках, которые команды получат в 1/8.

Четвертьфинал — это самая ранняя стадия, на которой сборные теоретически могут сыграть друг с другом на турнире.

Также возможна встреча в полуфинале (если обе команды успешно преодолеют стадии 1/8 и 1/4), где нюансов гораздо больше:

1. Россия должна занять третье место в группе, а Украина — выиграть ее (плюс обратный вариант);

2. Россия займет второе место, а Украина — третье в своей группе (и обратный вариант).

Однако важно понимать, что конкретные прогнозы при этих вариантах сделать невозможно, поскольку здесь все будет зависеть уже от того, какие еще команды войдут в число лучших среди занявших в своих группах третьи места. Отбор будет проводиться на основании статистики и рейтинга.

Точно можно сказать, что если Россия и Украина займут одинаковые места в группах, то смогут встретиться не раньше финала.

А, так как и России, и Украине серьезных успехов на чемпионате Европы не предвещают, то более-менее серьезно можно размышлять лишь о возможности пересечения в четвертьфинале. На групповом этапе Россия сыграет в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией, а украинская сборная попала к командам Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Объективно говоря, шансов на совпадение условий для всех вариантов не так много. Как и на то, что сборная Украины проведет матч в Санкт-Петербурге. Тем не менее это широко обсуждается в свете того, какой ажиотаж случился после презентации игровой формы украинских футболистов на чемпионат Европы. В России экипировка соседей вызвала бурную реакцию: дело в том, что на передней стороне формы изображен контур территориальных границ Украины, и в их состав включен в том числе полуостров Крым, в 2014-м вошедший в состав Российской Федерации путем референдума.

В УЕФА отказались от разбирательств по этому поводу, отметив, что экипировка утверждена в соответствии с правилами.

«Мне только еще сильнее захотелось, чтобы сборные России и Украины сыграли на этом турнире. <...> Потому что эта игра может показать, что между нашими странами возможен простой футбольный матч — адски интересный, чрезвычайно азартный, от которого невозможно будет оторваться и который, я думаю, надолго поставит рекорд смотрибельности — что в одной стране, что в другой», — считает журналист Василий Уткин.