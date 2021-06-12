«Поражение не будет критичным»: советы для сборной России в игре с Бельгией

12 июня сборная России под руководством Станислава Черчесова начнет борьбу на чемпионате Европы — 2020, который стартовал 11 числа матчем Италии и Турции (3:0). В первой же игре российским футболистам предстоит пройти серьезное испытание — соперником станет сборная Бельгии, которая занимает первую строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). За несколько часов до поединка в интервью «Газете.Ru» заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов и экс-наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев рассказали, чего ждут от предстоящей встречи.

Все эксперты сходятся во мнении, что игра будет очень тяжелой для сборной России. По мнению Билялетдинова, на данный момент результат не столь важен, гораздо существеннее – чтобы наши игроки действительно выглядели командой.



«Жду интересной игры, борьбы, естественно. Результат — любой — пока что приемлем. Потому что в таких турнирах все решается вторым-третьим матчем. И, плюс, льготная система, что можно выйти в плей-офф с третьего места. Важно игру показать, хорошая игра — это основа результата», — отметил он.

«Если играть невыразительно, то это не вселяет уверенности. Любой соперник может обыграть любого. Мы можем выиграть у той же Бельгии, причем вполне закономерно», — сказал специалист.

Николай Наумов, в свою очередь, также не считает критичным возможную неудачу нашей сборной в игре с бельгийцами. По его мнению, важнее побеждать в оставшихся матчах — против команд Финляндии и Дании.

«Поражение будет не совсем критичным. Мы уже проигрывали бельгийцам, а потом начали побеждать. Если не возьмем очки с Бельгией, то это, в принципе, и не наши очки — мы рассчитываем на них с Финляндией и Данией. Особенно с финнами, это будет ключевой матч, нам крайне важно выиграть как можно крупнее. А также постараться дать бой Дании в Копенгагене, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф с третьего места. Вот такова, я думаю, реальная задача нашей сборной», — заявил Наумов.

Гордеев обратил внимание, что в ответственных матчах со сложными соперниками команда Черчесова, как правило, выглядит уверенно. Но многое решит индивидуальное мастерство игроков в составах обеих команд.

«Это очень сложный матч, понятно, что бельгийцы фавориты. Это, наверное, последний шанс для нынешнего поколения сборной Бельгии заявить о себе. Они уже во многом это сделали, но на подобных крупных форумах не проявили себя в полной мере. Мне всегда импонировало, как мы действуем против таких сложных соперников, как тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым строит противодействие», — высказался он.

«Думаю, наша сборная будет играть в три центральных защитника. Посмотрим, насколько нас хватит и в физическом плане, потому что игра будет очень интенсивная. С точки зрения тактики мы, наверное, справимся, а вот с точки зрения индивидуального мастерства и общей подготовки — надо будет смотреть», — заявил Гордеев.

Экс-тренер подчеркнул, что по некоторым фронтам российской команде подфартило.

Бельгийцы выйдут на игру против сборной России без своего лидера — полузащитника Кевина Де Брейне, который продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Также не полетел в Санкт-Петербург Аксель Витсель, которого местные болельщики наверняка приветствовали бы тепло, памятуя его выступления за «Зенит». Билялетдинов считает, что отсутствие двух игроков такого уровня дает сборной России шанс на хороший результат.

«Шансы все-таки у нас гораздо выше в связи с отсутствием Де Брейне, потому что у соперника резко снижается атакующий потенциал. Витсель тоже нам хорошо знаком, это важное звено», — высказал мнение эксперт.

«Но если не будет играть Де Брейне, Бельгия даже фаворитом может не быть. Там есть сильные игроки, но само формирование атак будет медленнее. А значит, те моменты, которые они организовывали при нем, здесь не будет. Посмотрим, как мы это сделаем», — заключил он.

Наумов полагает, что даже без таких игроков Бельгия остается очень опасным соперником. Он назвал нынешнее поколение бельгийских футболистов сильнейшим в истории.

«Де Брейне не сыграет, Азар не в форме, Витсель не приехал. Но та сборная, которая сегодня есть в Бельгии, наверное, лучшая за всю историю бельгийского футбола, лучшее поколение. И повода сомневаться в их мастерстве ни у кого нет. Мне кажется, игра для России будет очень тяжелая. Если грамотно построим игру, будем компактнее действовать, может быть, что-то удастся сделать. А так — надежда есть. Эрмитажный кот Ахилл предсказал поражение сборной России — я этого предсказывать не буду. Но ожидаю тяжелую игру и надеюсь на победу наших с минимальным счетом или на то, что они зацепят хотя бы ничью», — убежден Наумов.

Гордеев считает, что без Де Брейне и Витселя сборная Бельгия выглядит значительно слабее. Более того, он заявил, что если бельгийцы продолжат играть без своих лидеров, то им нет смысла рассчитывать на победу на турнире.



«То, что у Бельгии не будет Де Брейне и Витселя, скажется на игре бельгийской сборной, но не на нашей. Для них, конечно, это потеря — два ведущих футболиста. Поэтому я не думаю, что на данном турнире бельгийцы станут чемпионами. А в игре с нашей командой это немного добавит российским игрокам вистов», — уверен тренер.

Ринат Билялетдинов допустил два сценария развития матча. Один из них предполагает сугубо оборонительную игру нашей сборной, согласно другому варианту, бельгийцы позволят нашим футболистам действовать впереди, но при этом будет ослаблена российская оборона.

«Ни с одним, даже самым сильным соперником, не хочется прижиматься к своей трети, даже четверти поля. Но бывает, что соперник гораздо сильнее индивидуально, каждый в отдельности — изворотливее и смышленее. Получается, что ты волей-неволей не можешь высоко прессинговать, и тебя разрывают.

В течение матча есть моменты узловые, их бывает несколько. Чем дальше игра идет, чем чаще они возникают. Это когда противник вязнет и появляется возможность для быстрой контратаки на свободном пространстве. Вот таким может быть один из вариантов противостояния Бельгии. В этом случае нам нужен тот, кто доставит мяч в атаку, и тот, кто будет при этом впереди, на скорости.

Другой ход матча — когда соперник отдаст нам пространство. Мы будем двигаться и приглашать соперника атаковать, у нас все оголится за спиной. У бельгийцев есть, кому забивать. Напрашивается вывод: не пропускать, нервировать соперника тем, что всегда можем убежать, уколоть и выиграть 1:0», — заключил Билялетдинов.

Наумов при этом обозначил ключевую проблему сборной России – если она пропускает быстрый мяч, то раскрывается и дает сопернику гораздо больше простора для действий. Он призвал наших футболистов помнить об этом и не допускать таких ошибок.

«Даже если пропустим гол на первых минутах от такого соперника, который превосходит нас по многим показателям, не надо раскрываться, нужно ждать своего шанса и выполнять тренерскую установку. Очень надеюсь, что наши ребята прекрасно это понимают. Шанс все равно появится. Тем более, что разница забитых и пропущенных мячей может играть решающую роль при определении мест.

Бельгия, думаю, даст нам понять, что будет играть первым номером — пусть играет на здоровье! Самое главное нам выстроить правильно свою игру, очень компактную в середине с прессингом в центре поля, который не позволял бы разгоняться бельгийской атаке. Если Лукаку разбежится, его уже не остановить.

Нужно не дать им организовать атаку в середине поля – для этого должны хорошо отыграть и Зобнин, и Оздоев. Баринов, думаю, в обороне поможет. Диму я знаю хорошо, это мой любимый игрок, я в него верю», — заключил Наумов.



Матч России с Бельгией пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.