Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Отыгрался с 0:2: Джокович — чемпион «Ролан Гаррос»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») серб Новак Джокович в пяти сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, который выбил россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Скопировать ссылку

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!

Итак, итоговый счет этого противостояния — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча шла 4 часа 11 минут.

Потрясающий по своему накалу матч, действительно чемпионский. Джокович проигрывал 0:2, казалось, что совсем сдулся первая ракетка мира, но сумел собраться и сначала сравнять счет по сетам, а затем выиграть сложнейшую партию.

ВСЕ!
НОВАК ДЖОКОВИЧ — ПОБЕДИТЕЛЬ «РОЛАН ГАРРОС»!

Больше. Это было напряженно. Оба играли довольно далеко от задней линии, но Новак первым вошёл в корт и мощно пробил по линии.

40:40. Как хорош Циципас! Через коридор по линии пробивает точно в угол Стефанос!

40:30. Мяч до титула у Новака.

30:30. Аут.

30:15. Срыв у Циципаса.

15:15. Как сейчас ошибается Джокович на элементарном мяче!

15:0. Очень долгий розыгрыш на подаче Джоковича.

5:4. Берет гейм на своей подаче Циципас.

Больше. Переигрывает Джоковича на задней линии грек.

40:40. Угадал Джокович с направлением.

40:30. Борется до последнего Циципас.

30:30. Берет очко на укороченном Джокович.

30:15. Отличная подача.

15:15. Ошибка на втором ударе.

15:0. Ошибается Джокович.

5:3. В гейме от титула находится Джокович.

40:0. Вновь ошибается Циципас.

30:0. Великолепно исполняет Джокович, Циципас уже не бежит в конце.

15:0, после затяжного розыгрыша Джокович берет очко на подаче.

4:3, невероятный гейм вытаскивает Циципас.

Больше. Завязался розыгрыш, Джокович ошибся на кроссе с бэкхенда.

40:40. На кросс не смог ответить Новак. Два брейк-пойнта он не реализовал.

40:30. Невероятный розыгрыш выдают теннисисты. Один брейк-поинт отыграл Стефанос.

40:15. Мяч слетает у Циципаса, брейк-поинт зарабатывает Джокович.

30:15. Двойная ошибка Циципаса.

15:15. Мяч касается линии. Попадает Джокович.

15:0, начинает с выигранного мяча грек свою подачу.

4:2. Выигрывает этот гейм, ошибившись в начале, Джокович.

40:15. Отличная подача Джоковича.

30:15. Не принимает Циципас.

15:15. Но тут же сравнивает серб благодаря мощной подаче.

0:15. Проигрывает первый мяч на своей подаче Джокович.

С очень большим трудом берет этот гейм Циципас. 3:2.

40:30. На смэш неудачно отвечает Новак.

30:30. Не получилось у грека коротко сыграть.

30:15. Обводит легко Джокович.

15:0. Агрессивно начал Циципас.

3:1 ведет Джокович, беря гейм под ноль после подачи навылет.

40:0. Очень цепко играет Джокович.

30:0. Не смог обработать мяч Циципас. Все больше ошибок у него.

15:0. Ошибается на приеме Циципас.

Делает брейк-поинт Джокович, ведет он в решающем сете 2:1!

Ровно (2). Слишком легко разгадал серб соперника.

Больше. Не успел достать мяч из угла Джокович.

Ровно. Борется на приеме серб.

40:30. За счет укороченного выигрывает очко Циципас.

30:30. Вторую подачу не принимает Джокович.

15:30. Хорошо играет Циципас, но сумасшедший мяч играет Джокович, доставая сложнейший укороченный.

15:15. Ошибается грек.

15:0. Начинает неплохо Циципас.

1:1. Выигрывает гейм Джокович, схитрив в конце партии, подав первую слабую подачу.

40:30. Хорошая была задумка у Джоковича, но не удалось.

40:15. На задней линии уверенно переигрывает соперника Джокович. Уже не так мощно и агрессивно выглядит Циципас.

30:15. Свеча с высоким отскоком летит.

30:0. Ведет на своей подаче Джокович.

1:0, вытаскивает сложнейший гейм Циципас после ошибки Новака.

Больше у Циципаса. Начинается нервная перестрелка.

40:40. Отыграл брейк-поинт Стефанос.

30:40. Ошибается слева Циципас. Первый брейк-поинт.

30:30. Слишком медленная была свеча, успевает грек.

15:30. Подача на вылет от Циципаса.

0:30. Повел Джокович на подаче Циципаса.

Все! Забирает этот гейм и четвертый сет Новак Джокович, нас ждет решающий, пятый сет!

40:15.

40:30. Сетбол.

30:15. Ошибка на втором ударе.

30:0. Отлично начинает со своей подачи Джокович.

5:2, берет свою подачу Циципас, но дело слишком уверенно движется к пятому сету.

40:15. Уходят мяч. За заднюю линию отправил мяч серб.

30:15. Ошибается Новак.

15:0. Выбил с корта соперника Циципас и перевел мяч в уже пустой корт.

5:1. Еще один гейм под ноль берет Джокович.

40:0. Все предугадывает Новак.

30:0. Спокойно со своей подачей разбирается серб.

4:1. Размочил счет Циципас, взял гейм под ноль.

40:0. Хорошая подача пошла.

30:0, пока все хорошо на своей подаче у Циципаса.

4:0. Гейм под ноль у Джоковича.

40:0. Совсем разладилась игра у Циципаса.

30:0. Спокойно справляется со своей подачей серб.

Сложнейший гейм берет Джокович. 3:0 уже в его пользу.

Снова ровно (4).

Еще один брейк-поинт у Джоковича.

Ровно (3).

Больше. Укоротил Стефанос, достал мяч у сетки и попал по линии.

Ровно (2). В попытке перевести по линии попадает в сетку Циципас.

Больше. Слишком глубоко бросил свечу Новак. Аут.

40:40. Ошибается обидно Джокович.

30:40. Брейк-поинт у Джоковича.

30:30. Хорошо подает греческий теннисист.

0:30, без ошибок играет Джокович. Справляется с приемом.

2:0, берет Джокович гейм на своей подаче.

30:15. Неудачно принимает грек.

15:15. В противоход точно сыграл Джокович.

0:15, упускает серб свою первую подачу.

1:0, повел Джокович в четвертом сете.

15:40. По длине ошибается Циципас. Двойной брейк-пойнт.

15:30. Прием в сетку.

0:30. Шикарный прием у Джоковича.

Все в порядке с греком. Со своей подачи он начинает и совершает ошибку. 0:15.

Физиотерапевта вызвал себе Циципас.

Выигрывает эту партию Джокович и сокращает отставание по сетам. 2:1, впереди Циципас.

30:40. В аут отправляет мяч грек.

30:30. Двойная ошибка Джоковича.

30:15. Коротким кроссом навылет пробил с форхенда Стефанос.

30:0. Размашисто играет Джокович.

15:0. Нарастили мощь теннисисты, но нашел лазейку Джокович.

5:3, выигрывает гейм Циципас. Напоследок серб снова запнулся.

40:30. Перекрывает все углы Циципас.

30:30. Идеальный удар в угол.

15:30. Обводит вышедшего к сетке соперника Стефанос. Очень горячо болеют за него трибуны сегодня.

0:30. Очень неплохо начинает этот гейм Джокович.

5:2 повел в третьем сете Джокович. Кажется, интрига в матч начинает возвращаться.

40:30. Очень долгий розыгрыш остается за Новаком.

30:30. Хорошая контратака у серба.

30:15. В обороне ошибается Новак, отвечая в сетку.

15:15. На простом мяче ошибается Циципас.

4:2. Выигрывает гейм на своей подаче грек.

40:30. Выправляет ситуацию Циципас.

15:30. Вторая подряд двойная ошибка.

15:15. Двойная ошибка.

15:0, Хорошая подача Циципаса.

4:1, уходит в отрыв Джокович!

40:15. Не идет прием.

30:15. Ну какой форхенд!

30:0.

15:0. Удачно со своей подачи начинает Джокович.

3:1. Ну какой же сложный гейм выигрывает Джокович!

Ровно (5). Все для победы сделал Новак, но с хафкорта в коридор отправил мяч.

Второй брей-поинт отыгрывает Циципас благодаря своей агрессивной игре.

Отлично уходит с брейк-поинта Циципас. Снова ровно.

Ровно. В обмене мощными ударами не выдерживает Циципас.

40:30. Отличный удар демонстрирует серб.

40:15. Хотел навылет принять Джокович, но не вышло у него.

30:15. Ловит на противоходе Циципас Джоковича.

15:15.

15:0. Изматывает серба Циципас.

2:1. Сложно, но берет гейм со своей подачи Джокович.

40:30. Слишком глубоко ответил Стефанос на удар в угол.

30:30. Очень упорная борьба.

15:15. В розыгрыше на задней линии передавил соперника Циципас.

15:0. Чуть-чуть не попал в заднюю линию Стефанос.

1:1, берет гейм Циципас.

30:0, увеличивает преимущество грек. Эйс.

15:0. По линии переводит с бэкхенда Циципас.

1:0. Красивым коротким кроссом завершает гейм в свою пользу сербский теннисист.

40:15. Точный перевод с подачи.

30:0. Здорово начинает со своей подачи.

15:0. Начинает со своей подачи в третьем сете Джокович.

Выигрывает этот гейм и второй сет Циципас — 6:2. Весьма близок он к победе в финале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира.

40:15, разладилась совсем игра у Джоковича.

30:0. Отличная подача.

15:0. Аут, но весьма спорный. Даже судья спускается.

5:2, ошибается Джокович, попадает в сетку. На сет будет подавать Циципас в следующем гейме.

Брейк-поинт у Циципаса.

30:40.

15:40. С полулета у Джоковича не получается обработать, упускает он мяч.

15:0. Даже не бежит Циципас за этим ударом.

Берет под ноль свою подачу Циципас. 2:4.

40:0. Обводящим ударом не попадает по ширине Джокович.

30:0. Ошибается снова Джокович.

15:0. В долгом обмене ударами попадает в сетку Новак.

2:3. Гейм под ноль берет Новак.

40:0. Защита подводит Циципаса.

30:0. Эйс по центру.

3:1, берет свою подачу Циципас спокойно.

40:15. Успешный выход к сетке с подачи.

30:15. Мощно играет Циципас.

15:15. Слабым получился укороченный удар у Стефаноса, Новак легко дошел и мягко переправил его через сетку.

2:1, берет один гейм во втором сете Джокович.

40:0. Прием в сетку.

15:0. Эйс.

2:0, ведет Циципас.

Больше на подаче Циципаса.

Ровно. Ошибается Циципас.

40:30. Помогает первая подача.

30:30. Идеально все идет справа у Циципаса.

15:30. Классную свечу бросает Новак, даже не побежал греческий теннисист.

15:15. Как же хорош Стефанос! Казалось, невозможно было достать мяч, но делает это.

0:15, повел Джокович с подачи Циципаса.

1:0, ведет Циципас, буквально дарит этот гейм сопернику Джокович.

15:40. Выигрывает один мяч на своей подаче серб.

0:40. Очень высокая плотность ударов.

0:30. Еще одна грубейшая ошибка Джоковича.

Стартует второй сет. 0:15, начинает с двойной ошибки Джокович.

Итак. первый сет финала «Ролан Гаррос» выигрывает Стефанос Циципас на тай-брейке — 7:6 (8:6).

8:6. Циципас берет тай-брейк и сет!

7:6. Сетбол теперь зарабатывает грек.

6:6. Отыгрывает сетбол с задней линии Циципас!

6:5. Растащил буквально Джокович и заработал сетбол.

5:5. Сравнивает счет Джокович. А ведь Циципас вел 4:0.

4:5. Невероятным образом укоротил с лета Джокович.

3:5. Один раз коротковато сыграл Циципас — и Новак тут же неотразимо пробил в угол.

2:5. Шикарный розыгрыш в исполнении Циципаса.

2:4. Сокращает отставание Новак.

1:4. Так, а вот теперь падает Циципас. Трясет рукой, будем надеяться, что все в порядке.

0:4. Задыхается Новак.

0:3. После долгого розыгрыша вкрутил очень глубоко Циципас.

0:2. Двойная ошибка Джоковича.

0:1. Повел Циципас.

6:6. Берет этот гейм Циципас. Нас ждет тай-брейк.

15:40. Все что-то реально с глазами у Новака, он щурится постоянно и трет их футболкой. Но мяч один отыгрывает.

0:40. Совсем не удается эта подача у Джоковича.

0:30. Перемудрил Джокович.

0:15. Сыграл под бэкхенд Стефанос.

Делает брейк Джокович и будет подавать на первый сет. 6:5.

30:40. Не получается атака у грека, и третий брейк-поинт для Джоковича.

30:30. Еле достал мяч из угла Новак — а следующим ударом Стефанос ошибся.

30:15. Еще одна ошибка у серба.

15:15. Такую обидную ошибку допускает серб с центра корта.

0:15. Хорошо идет Джокович.

5:5. Ушел с сетбола Джокович и забрал этот гейм.

40:40. Очень неудобный мяч, но изогнулся Джокович и отыграл сетбол.

30:40. Очень глубоко и неудачно сыграл Стефанос и заработал сетбол.

30:30. Отличная подача Джоковича. Эйс.

15:30. Ошибается Джокович.

15:15. Короткий удар совершил Циципас, но Джокович не растерялся. С хафкорта сыграл.

0:15. Смэшем в сетку бьет Джокович.

Под ноль берет Циципас. 5:4. Отличный розыгрыш.

40:0. Отличные подачи у Циципаса.

15:0. Эйс.

4:4, забрал свой гейм Джокович.

40:30. У Джоковича с глазами что-то, постоянно трет их футболкой серб.

40:15. Отличным плоским ударом играет Джокович.

30:15. Высокая скорость подачи у серба.

15:15. Впервые проиграл мяч на своей подаче Новак.

15:0. Не справляется с приемом Циципас.

4:3, Стефанос впереди. Большой аут на приеме.

40:15. При долгом розыгрыше Джокович спотыкается, ударяется правой ногой и падает.

30:15. Великолепный кросс от Джоковича.

30:0. Великолепный розыгрыш проводит Циципас, близко подходит к сетке, некуда было играть сербу.

15:0, хорошо начинает со своей подачи грек.

3:3. Спокойно, быстро и уверенно берет гейм Джокович.

40:0. Диагональная подача удается прекрасно.

30:0. Прием в сетку.

15:0. Даже не пошел на укороченный Циципас.

3:2. Не просто, но взял гейм греческий теннисист.

40:30. Эйс.

30:30. Обводящим ударом не попадает в корт Стефанос.

30:15. Подача в линию.

30:0. Не получается прием у серба.

15:0. Красиво завершает свою подачу Циципас.

2:2. Второй гейм под ноль у Джоковича.

40:0. Играет кроссом серб, а потом переводит резко по линии.

30:0. Уверенно держит свою подачу Джокович.

15:0, начинает уверенно серб.

Берет этот гейм Циципас. 2:1 в его пользу.

40:15. Отыгрывает один мяч Джокович.

40:0. Кросс по линии, даже не дернулся Джокович.

30:0.

15:0. Загонял по всему корту соперника Стфанос, вышел к сетке и забил смэш.

1:1. Под ноль берет гейм со своей подачи Джокович.

40:0.

30:0. Надежен серб.

15:0, гейм с подачи Джоковича, начало за ним, Циципас немного не попал по линии.

1:0 — Циципас дважды уходит с брейк-поинта и берет сложнейший гейм.

Уже два брейк-поинта заработал Джокович.

Больше. Сыграл Джокович по линии и немного не попал.

40:40. Сначала с линии подачи идеально перевел грек, а затем контрудар нашел серб.

30:30. Не получился прием.

15:30. Ошибается при долгом розыгрыше Стефанос.

15:15. Джокович переходит в контратаку.

Поехали! Подает Циципас и начинает с двойной ошибки.

Появляются на корте теннисисты. А пока напомним, что в полуфинале в пяти сетах Циципас переиграл немца Александра Зверева, а Джокович оказался сильнее короля «Ролан Гаррос» — испанца Рафаэля Надаля.

Совсем немного осталось до матча — спортсмены уже размялись на корте, сейчас продолжают разминаться в подтрибунном помещении.

Счет в их личном противостоянии на данный момент 5-2 в пользу Джоковича. Циципас одержал всего две победы — и те исключительно на покрытии «хард» и в трехсетовом формате. Сейчас же соперники сразятся на грунте, и матч может продлиться все пять сетов.

Впрочем, 22-летний Циципас находится в отменной физической форме и в теории может загонять опытного оппонента, который старше его на целых 12 лет.

Однако психологическое преимущество явно на стороне Джоковича. Свой последний матч с Циципасом — в 2021 году на «Мастерсе» в Риме (тоже грунтовое покрытие) — сербский теннисист выиграл со счетом 4:6, 7:5, 7:5, хотя грек вел в этой игре 6:4, 4:2. Статусный Джокович сумел тогда сломить своего соперника. Посмотрим, что выйдет сегодня.

Матч начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.