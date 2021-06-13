Прессинг, замены и разноплановый Дзюба: в чем сборная России была хороша

Прессинг

Когда команда Станислава Черчесова встречается с грозными соперниками, то старается завладеть преимуществом с помощью прессинга. В контрольных встречах против Польши и Болгарии Артем Дзюба и атакующие полузащитники оказывали массированное давление на чужие ворота и заставляли нервничать вратарей соперника. Это был полезный прогон перед первым поединком на Евро.

Бельгия, как и предполагалось, большую часть времени обладала преимуществом (62% на 38% по владению мячом и тотальное превосходство на каждом участке поля). Но несмотря на это, Дзюба весь первый тайм досаждал вратарю мадридского «Реала» Тибо Куртуа и заставил его три раза выбить мяч в аут, а также не давал Яну Вертонгену и Тоби Алдервейрелду — опытнейшим защитникам — играть накоротке вблизи своих ворот.

Одновременно с Дзюбой в атаку поднимался правый латераль Марио Фернандес и линия полузащиты в лице Магомеда Оздоева и Романа Зобнина. Эта тактика вполне могла привести к забитому мячу — здесь Черчесов не ошибся. Ждать ошибок от бельгийского голкипера и его обороны стоило хотя бы потому, что Дениса Черышева в отборочном турнире на Евро Куртуа пропустил именно из-за наступательного прессинга Артема Дзюбы, завозившись с мячом.

Правда, тогда наша сборная тоже проиграла.

Разноплановость Дзюбы

Российский нападающий качественно отыграл в первом тайме, а стартовые минуты стали уникальным зрелищем: сборная перешла в позиционную атаку и удерживала мяч на половине бельгийцев. В игре виделась динамика и настрой на атаку.

В непривычной для себя манере Артем Дзюба выступал не только «маяком», который принимал мячи на грудь и скидывал их под удар партнерам, но и активно взаимодействовал с Александром Головиным. Футболисты менялись друг с другом местами по ходу матча и пробовали по-разному сыграть в нападении — в том числе, чтобы Головин оказывался на острие.

Удивительнее было смотреть на частые возращения Дзюбы в оборону. В экстренных случаях при массированных наступлениях бельгийцев высокорослый нападающий отбивался вместе со всеми и участвовал в защите ворот на угловых. Один раз ему удалось выбить мяч из-под ног Ромелу Лукаку рядом со штрафной. В итоге россиянин выиграл пять единоборств, что стало лучшим показателем в обеих командах.

Вторая часть встречи оказалась проваленной, в первую очередь по части скорости и оперативности принятия решений. Артем Дзюба заметно устал уже на 60-й минуте и действовал пассивно, провожая взглядом дальние передачи центральных защитников Бельгии, хотя в этот момент находился рядом с ними. В нападении требовалось срочно добавить свежих сил, однако Александр Соболев и Антон Заболотный по непонятным причинам просидели на скамейке запасных вплоть до финального свистка.

Индивидуальные ошибки — частный случай

После матча Станислав Черчесов затронул тему индивидуальных провалов игроков и их важной роли в конечном счете:

«Ни Антону Шунину, ни Андрею Семенову ничего не сказал, потому что есть команда, которая на поле и которая должна выполнять те задания, которые мы даем. Готовность физическая — вы опять увидели — она хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять, потому что любой маленький промах решает все», — заявил тренер сборной.

Выходит, что бельгийцы продемонстрировать свое мастерство толком не сумели, потому что в нем не было необходимости. Согласно продвинутой статистике, они создали всего 0,86 ожидаемых голов при трех забитых. Кроме последнего гола, «красные дьяволы» сами ничего не создали и на опасные моменты не наиграли — их подарили Шунин и Семенов.

Таким образом, о тактическом превосходстве тут говорить смысла нет. Две ошибки и два пропущенных мяча — сборная наказала себя сама. Сначала Андрей Семенов, на которого теперь обрушился шквал критики, не смог совладать с мячом и пропустил его между ног на ход Ромелу Лукаку. Потом зрителей арены «Санкт-Петербург» поверг в шок Антон Шунин, отбивший навес Торгана Азара прямо на Томаса Менье. При стрессовых ситуациях команда нервничает, а действия игроков невнятны.

Состояние нашей сборной пугает — прежде всего беспомощностью и неспособностью отойти от привычных схем: «бей вперед — игра придет» или «отдавай назад на Шунина, выбивай наугад и надейся на удачный отскок». Одно поднимает настроение: эти помарки не имеют системного характера.

«Только вот у бельгийцев почему-то не отскакивает, а у нас отскакивает», — заметил комментатор Владимир Стогниенко. Дело в обычной разнице в классе, и тут ничего не поделаешь.

По сравнению с Турцией, которая была разгромлена Италией в матче-открытии (3:0), наши выглядели гораздо лучше: допустили девять ударов по своим воротам и шесть из штрафной, а турки — 24 и 15 соответственно. Так что с обороной кое-как справились.

Удручает общее впечатление от небрежной игры российских футболистов. Однако делать глобальные выводы после первого матча пока рано. В какой форме находятся подопечные Станислава Черчесова, болельщики смогут полноценно оценить в матчах с равными соперниками. Финляндия (28-е место в рейтинге ФИФА) и Дания (седьмое место) — сборные другого класса, нежели Бельгия, и напрягать российскую оборону так же часто не будут. С ними возможно диктовать свою игру и вернуться к прошлому плану, включая агрессивный прессинг. Иного выхода у национальной команды нет: побеждать в оставшихся турах и выходить в 1/8 финала Евро со второй, либо с третьей строчки.

Боевой настрой Джикии и выход Мухина

Бельгия могла забить больше, если бы не самоотверженность Георгия Джикии. Только капитан московского «Спартака» не проигрывал в единоборствах Лукаку. Когда Семенов в очередной раз обрезал команду, российский защитник до самого конца бежал вместе с бельгийцем и контролировал его действия, выбив потом мяч в подкате.

Помимо этого у него лучший показатель среди остальных игроков оборонительной линии сборной России: шесть выносов и один перехват.

Самоотдачей в матче запомнился и 19-летний опорник Максим Мухин, который этим летом перешел из «Локомотива» в московский ЦСКА. С его выходом на поле вместо Романа Зобнина в полузащите наступило оживление. Юный футболист совершил два полезных перехвата, заработал штрафной и оставил о себе хорошее впечатление. Он точно вышел не отбывать номер.

Караваев и ожидания от сборной

Неожиданные травмы Далера Кузяева и Юрия Жиркова заставили Станислава Черчесова менять рисунок игры. На левый фланг защиты вышел Вячеслав Караваев, ранее всегда задействовавшийся на противоположной стороне. К счастью, он провел неплохой матч и, главное, шел вперед и добавил игре скорости, которой Юрий Жирков в силу возраста уже не может похвастаться. Теперь, если 37-летний защитник не восстановится к следующей встрече, Караваева можно спокойно использовать слева. Хуже от этого точно не будет.

Следующий матч группового этапа Евро сборная России проведет против Финляндии 16 июня в Санкт-Петербурге. Посмотрим, что исправит Черчесов в игре команды.