Один пишем, три в уме: как Франция разобралась с Германией

Франция — Германия — 1:0

Главный матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы — 2020 был припасен напоследок. В так называемой «группе смерти» после крупной победы действующих чемпионов континента португальцев над венграми (3:0) отношения выясняли два последних чемпиона мира — Франция и Германия.

Фаворитом была, конечно же, действующая лучшая сборная мира, но все-таки фаворитом неявным. Тем более матч, несмотря на официальный статус хозяина поля для Франции, проходил на мюнхенской «Альянц-Арене», где собралось 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

Интересно, что обе сборные перед этим турниром взяли в состав давно не вызывавшихся игроков. Проводящий последний турнир во главе Бундестим Йоахим Лев в попытке вернуть золотые времена все-таки обратился к услугам центрального защитника Матса Хуммельса и полузащитника или форварда, а по-немецки раумдойтера Томаса Мюллера. Специалист не вызывал обоих с 2018 года, но понял, что без матерых звезд не справится на своем последнем крупном турнире и пошел на попятную. Игроки не отказали, с радостью откликнувшись.

Ну а в составе сборной Франции больше всех внимания, даже несмотря на наличие Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Поля Погба, привлекал Карим Бензема. Нападающий мадридского «Реала» не выступал за национальную команду после скандальной истории с шантажом Матье Вальбуэна шесть лет, пропустив серебряный Евро и золотой российский мундиаль.

При этом в распоряжении Дидье Дешама остался костяк, выигрывавший чемпионат мира. В обороне, например, только Преснель Кимпембе заменил Самуэля Умтити, в то время как Бенжамен Павар, Рафаэль Варан и Люка Эрнандес остались в строю.

В центре поля по-прежнему правят великолепные Нголо Канте и Погба, ну а Гризманн с Мбаппе остаются лидерами атаки, только теперь в партнерах имеют суперэлитного Бензема вместо трудяги Оливье Жиру.

Германия вышла на поле по схеме 3-4-3, отправив Йозуа Киммиха на правую бровку и оставив в центре против могучих французов только Илкая Гюндогана с Тони Кроосом.

Тем не менее поначалу именно подопечные Лева полностью контролировали территорию, и хотя сами ничего особенного не создавали, вообще ничего не позволяли делать сопернику.

Впрочем, Франции мяч-то особо и не был нужен. Чемпионы мира знали, чего хотят, и как этого добиться. В качестве подтверждения этой сентенции они использовали свой первый же шанс.

Бензема на правом фланге отпасовал под давлением на Погба, который, увидев рывок Мбаппе в центр штрафной, не стал отдавать Килиану, за которым внимательно следили два защитника. Вместо этого плеймейкер «Манчестер Юнайтед» вырезал изумительную закидушку налево Эрнандесу.

Ну а защитник «Баварии», игравший на домашней арене своего клуба, сильно прострелил уже на Мбаппе. До форварда мяч не дошел, потому что прервавший передачу Хуммельс поразил девятку своих ворот.

Самым реальным в первом тайме шансом отыграться через пять минут неудачно распорядился Кроос. Полузащитник на 25-й минуте получил право исполнить штрафной из опаснейшей точки, но не перебросил выпрыгнувшую стенку.

В начале второй половины «трехцветные» имели хороший шанс увеличить перевес в счете. Мбаппе заправил левым полуфлангом в штрафную Адриена Рабьо, который решил не делать пас Гризманну в центр вратарской, а пробить. Мяч немного свалился с ноги, но все равно прилетел в штангу.

Через четыре минуты Серж Гнабри после навеса слева не попал с лета в дальнюю девятку, и в том эпизоде Уго Льорис вряд ли спас бы.

Этот эпизод ознаменовал минут десять-пятнадцать сумасшедшего давления сборной Германии. Французы как-то расслабились и едва не поплатились за это, но начеку был капитан Льорис.

А потом у Германии стало появляться все больше свободных зон — рай для Мбаппе.

Все оставшееся время он разрывал Бундестим скоростью, да и не только ею. На 66-й минуте Килиан просто идеально разобрался в штрафной с защитником и уложил в дальний угол от штанги. Боковой арбитр поднял флажок, справедливо увидев небольшой офсайд.

За пять минут до конца игры Мбаппе убежал по правому краю на скорости и выдал на пустые Бензема, но и этот гол был отменен из-за небольшого «вне игры».

К основному времени арбитр добавил шесть минут, но это Германию не спасло. Команда Лева очень старалась и даже могла при определенном раскладе не проиграть, но в целом главное впечатление от матча сложилось стойкое: Франция выиграла, не включившись на максимум, в то время как ее соперник выкладывался по полной.