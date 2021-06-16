Жестокое решение VAR: что пишут в Финляндии про гол в ворота России

Игра в Санкт-Петербурге закончилась для сборной России позитивным итогом и возможностью обеспечить себе место в плей-офф континентального первенства. Однако все могло сложиться совсем иначе, если бы главный арбитр встречи Данни Маккели на третьей минуте не отменил взятие ворот Матвея Сафонова после удара Йоэля Похьянпало с помощью видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда.

«Теперь видеопросмотры — это часть футбола. К сожалению, это был офсайд, ничего с этим не поделаешь», — сказал Похьянпало после игры в телеинтервью Yle.

«Решение VAR было жестким, если не сказать жестоким. На самом деле всем показалось, что гол был забит по правилам», — сказал главный тренер национальной команды Финляндии Маркку Канерва в послематчевом интервью.

«Не знаю, насколько отмененный гол повлиял на игру, но мы старались прессовать Россию. Сегодня у нас было больше шансов забить, чем с Данией, но мы не смогли их использовать», — добавил специалист.

Вингер финской сборной Робин Лод не согласился со словами своего наставника.

«Не было никакого никакого разочарования из-за того, что нам не засчитали этот гол. Наоборот, это дало нам веру в то, что мы можем забить и обыграть Россию», — сказал Лод в общении с Yle.

«Нельзя обвинить финнов в отсутствии усилий в матче с Россией. На первых минутах встречи Похьянпало замкнул фланговую подачу Райтолы и открыл счет в матче. Радость финских игроков была недолгой, так как гол был отменен из-за офсайда после видеопросмотра», — пишет автор сайта Kaleva об эпизоде, состоявшемся на четвертой минуте.

Издание Helsingin Sanomat в восторженных тонах описало момент с незасчитанным голом.

«В первом игровом отрезке Финляндия организовала мощнейший штурм владений сборной России. Голевая ситуация возникла из-за грамотного перехвата Юккой Райталой на глубоком правом фланге, после чего он исполнил навес в центр штрафной, где Похьянпало между двух защитников аккуратно пробил в дальний угол.

На скамейке запасных игроки сборной Финляндии подпрыгнули от счастья, чтобы отпраздновать взятие ворот Сафонова».

«Было довольно много эмоций как на скамейке запасных, так и на поле. Мы не видели, находясь на скамейке запасных, что был офсайд. В тот момент, когда они показывали повтор, я задавался вопросом: «А будет ли гол засчитан?» — сказал защитник Джони Кауко после игры.

Саку Пекка-Сунделин, автор портала Ilta-Sanomat, не стал прибегать к субъективной оценке эпизода с незасчитанным голом из-за принадлежности к пострадавшей стороне, и подробно объяснил, почему судья VAR принял верное решение.

«VAR — это не механическое устройство, а комната, заполненная людьми. Эксперты по судейству перематывают повторы, обсуждают возможные дисквалификации и наказания, если арбитр на поле не уверен в своем изначально принятом вердикте.

На чемпионате Европы по футболу в комнате VAR выделили одного отдельного судью, который отвечает только за положение «вне игры». Он после просмотра сообщает рефери на поле, была ли ситуация с офсайдом или нет.

В случае с Джоэлем Похьянпало был очевидный офсайд. Часть тела финского нападающего, которой ему позволено было забивать после фланговой передачи, находилась между защитником сборной России Дмитрием Бариновым и вратарем Матвеем Сафоновым. Никаких противоречий, все по правилам.

Иногда ситуации с фиксацией положения «вне игры» бывают даже тоньше, чем в случае с Похьянпалo, офсайд которого можно было легко увидеть невооруженным глазом на правильно синхронизированном неподвижном стоп-кадре.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) судьи VAR начали с точностью до миллиметра рисовать линии, которые отображаются на экранах телевизоров в дополнение ко всему остальному. Судьи определяют грани офсайда по секущимся волосам. Теперь зрители не сомневаются в правильности принятого решения, а у судей есть возможность наглядно обосновать свою позицию. В таких сложных ситуациях я бы предпочел оставить в силе исходное решение судьи.

VAR показал себя на нынешнем чемпионате Европы исключительно хорошо», — заявил Пекка-Сунделин в своей колонке.