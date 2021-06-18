Кризис идей и уставший Дзюба: главные проблемы России на Евро

«Мы ждали этого девять лет!» — триумф национальной команды над сборной Финляндией воодушевил российских болельщиков. Последний раз победу на европейском турнире Россия одержала при Дике Адвокате в 2012 году, разгромив в стартовом матче Чехию (4:1).

Несмотря на то что россиян во втором туре Евро-2020 ждал соперник другого класса, нежели бельгийцы, Станислав Черчесов произвел ряд неожиданных изменений в составе. Некоторые из них оказались вынужденными. Вместо травмированного Юрия Жиркова, который больше не поможет команде на этом Евро, левый фланг занял Далер Кузяев. В полузащите с первых минут вышли Александр Головин и Алексей Миранчук, а виновников бельгийского торжества — Антона Шунина и Андрея Семенова — наставник оставил на скамейке запасных. Вместо них на поле появились Матвей Сафонов и Игорь Дивеев, спасшие команду четыре раза.

1 июля 2018. Матвей болеет за @TeamRussia на ЧМ. Сборная обыгрывает испанцев



16 июня 2021. Матвей дебютирует за @TeamRussia на ЧЕ. Играет на ноль



Гордимся тобой, Мотя #БыкиВСборной #Сафонов pic.twitter.com/Zh35nXAVC7 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 17, 2021

Эти перестановки означали принятие ошибок тренерским штабом и помогли сборной. Россияне смотрелись лучше: атаковали, чаще угрожали чужим воротам и больше владели мячом за счет открытого пространства. Темп игры был приемлемым для нашей команды, однако даже с Финляндией, самым слабым коллективом группы В, местами приходилось тяжело. Если бы не VAR и незасчитанный гол в ворота Сафонова уже на третьей минуте, кто знает, как могло все закончиться. Поэтому старые проблемы никуда не делись. Заменами футболистов они не решаются, потому что сборная нуждается в общем пересмотре главных тактических идей, в преображении. Пока не будет сделано соответствующих выводов, подобные победы не начнут доставлять радости.

Безыдейность позиционных атак

В начале встречи Россия уверенно контролировала мяч и большими силами старалась закрепиться на финской половине поля. Две-три резких атаки ни к чему не привели и плавно сменились на излюбленные передачи поперек. Подниматься выше команда вдруг перестала, думая над вариантами обострить игру. Сложность дойти до штрафной создавала организованная оборона Финляндии. Защитники не допускали позиционных ошибок и разрывов между собой.

Игроки в красной форме принялись наносить дальние удары. Сначала пробил Александр Головин, потом с убойной позиции промахнулся Магомед Оздоев. Россия растрачивала возможности, а через несколько минут снизилась и скорость. Наступила статичность во всех линиях. Команда перешла на привычную схему: поиск нападающего под 22-м номером. На фоне свиста трибун сборная навешивала на Артема Дзюбу. Десять из двенадцати передач в центр штрафной Головин отдал на капитана.

«В адрес сборной не свистели? Каждый слышит по-своему. Первые 30 минут игры были просто невозможными. Вот игра со сборной Бельгии — это коронавирус, а первые 30 минут игры с Финляндией — это последствия», – отметил главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча.

С ним трудно не согласиться. Нет комбинаций, нет ярких индивидуальных действий — пресный футбол. Он вошел в систему на крупных турнирах, что разрушает сборную и не дает ей двигаться дальше. Полная противоположность украинской команде. Даже напротив — заметен явный регресс. Российские футболисты боятся брать на себя ответственность при ударе (всего три дальних попытки), потому и мало бьют по воротам соперника. Ведь проще играть по написанному еще в 2018 году и немного модернизованному сценарию.

Дзюба уже не тот

Ради того, чтобы создать опасный момент для Артема Дзюбы, игроки сборной готовы чуть ли не сломать спину, но выиграть в верховой борьбе и скинуть нападающему мяч на голову или под удар. Хотя и при таком раскладе не факт, что капитан способен открыть счет. Эпизод, подтверждающий это, произошел в первом тайме.

Марио Фернандес вдохновился прыжками Криштиану Роналду, аккуратно сбросил мяч на Дзюбу и страшно упал на землю. Россиянин, находящийся в двух метрах от ворот, мог пробить как угодно или хотя бы постараться обработать передачу. Достаточно было сделать шаг. В итоге мяч после неуклюжих попыток Дзюбы опустить его покинул пределы поля, а Марио остался лежать на газоне «Санкт-Петербурга». Слава богу, защитник не повредил позвоночник и восстановится к матчу с Данией. Уносили его на специальных носилках.

По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России.#ФинляндияРоссия pic.twitter.com/S8u4De8jKq — Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021

Задумка искать голову высокорослого Дзюбы должна быть одной из десятка других. Она тянется еще с домашнего чемпионата мира, когда Дзюба был более активным и ориентированным на атакующие действия и не попадал в офсайды в среднем по три раза за игру.

Можно вспомнить матч 1/4 финала против Испании и его удар головой, после которого мяч попал в руку Жерара Пике. Дальше были реализованный пенальти и новые попытки забить. Сейчас же ему тяжело справиться с обычным навесом. Его максимум — верховые дуэли и роль стенки, когда он стоит спиной к воротам, принимает мяч и отдает партнеру, как при голе Алексея Миранчука в ворота финнов.

Но раз Дзюба в сборной, значит, надо правильно использовать его возможности. Он обладает точным коротким пасом и шикарно ведет борьбу на втором этаже: 11 выигранных верховых единоборств — лучший результат на Евро-2020. Правда, половина из них ни к чему конкретному не привела, потому что каждая команда на турнире знает о Дзюбе и стиле его игры.

Бельгийцы и финны дежурили рядом с ним все 90 минут и не давали даже развернуться. Один в один, в отличие от Ромелу Лукаку, россиянин обыгрывать не умеет. В результате к середине второго тайма силы у капитана сборной иссякли.

Опека группы защитников выматывает, и тут требуется поддержка. Ею может стать Александр Соболев, если выйдет вторым нападающим с самого начала. Тогда в атаке сразу появится вариативность. Черчесов придумал способ совместить Головина и Миранчука. Неужели у него не получится это сделать с двумя нападающими?

«Охрана» Дзюбы повторится и в Копенгагене. У датчан опытнейшая оборона, где командует вожак Симон Кьер, и уровень команды гораздо выше. Забитый мяч финна Йоэля Похьянпало в ворота Дании в первом туре — случайность, ведь потеря сознания Кристиана Эриксена внутренне подкосила всех без исключения, в том числе и Каспера Шмейхеля, который не отбил простой удар. Оно и понятно — полчаса назад он успокаивал плачущую супругу Эриксена, а Кьер делал ему непрямой массаж сердца.

Выход из обороны и действия защитников

С развитием атак на начальном этапе у сборной России имеются сложности. Доставить мяч Головину или Оздоеву — целый ребус для игроков национальной команды. На первых же минутах Йоэль Похьянпало поразил ворота Матвея Сафонова. Его партнер воспользовался нерасторопностью Далера Кузяева на фланге и навесил в центр штрафной. Ни Баринов, ни прибежавший на помощь Зобнин, не смогли помешать удару финского нападающего. Возник этот эпизод из-за массированного прессинга сборной Финляндии. Похьянпало следил за действиями Игоря Дивеева и находился за спиной защитника московского ЦСКА, а справа Кузяева караулил Юкка Райтала.

На счастье российских футболистов голландский арбитр Данни Маккели отменил гол из-за крохотного офсайда, в который забралась голова Похьянпало. Бывший игрок сборной Сергей Кирьяков считает, что дружина Черчесова победила именно благодаря VAR:

«Очень тяжелая игра была. Не думал, что нам будет настолько тяжело. Нас спас офсайд. Слава богу, что футболист сборной Финляндии оказался в небольшом офсайде. Пропусти мы в начале встречи, было бы еще сложнее. Может, и не отыгрались бы», — заметил Кирьяков.

Незасчитанный гол наглядно продемонстрировал, что команда Станислава Черчесова не умеет справляться с давлением. Сборная не научена игре в короткий пас, который в таких ситуациях очень помогает начать быструю атаку.

Становится страшно при мысли о том, каким образом Россия будет отбиваться от гипермотивированных датчан. Похьянпало с Теему Пукки и ассистирующий им Глен Камара при контратаках пользовались открытыми зонами и легко растягивали оборону. Одна из таких атак вынудила Сафонова выйти за пределы штрафной и подстраховать защитников, выбив мяч головой. В обороне пропадала компактность и, когда финны находились с мячом, Дмитрию Баринову не оставалось ничего другого, кроме как сфолить на ком-то из них.

Футболист московского «Локомотива» на 11-й минуте сыграл грубо против Камары и наступил ему на ногу шипами, что вполне тянуло на удаление. Дальше неосторожные действия россиянина продолжились.

Баринов не поспевал за финскими игроками. Как же он остановит стремительного Мартина Брейтуэйта и Юссуфа Поульсена, огорчившего Тибо Куртуа — непонятно.

Эти футболисты уровнем выше. Но главное: в основном через Баринова российские футболисты пытались выходить из-под прессинга. То ли нагрузки, то ли большое желание сыграть вперед, но 77% передач защитника были неточными. При забросах мяч сваливался с ноги.

Также слабую игру вновь показал Роман Зобнин. Убил в первом тайме перспективную атаку и не блистал точностью, хотя на нем держится опорная зона. Даже при качественном выходе из-под финского натиска дальнейшего развития не наблюдалось.

Прикрывал тылы сборной в этот раз Игорь Дивеев. Он удержал три очка. Все попытки самого звездного форварда сборной Финляндии — Пукки — Дивеев сводил к нулю, стелясь в подкатах.

Следующую игру сборная России проведет против команды Дании 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Чтобы остаться в борьбе за плей-офф, подопечным Черчесова жизненно необходимо хотя бы сыграть вничью. Но сделать это будет невероятно трудно.