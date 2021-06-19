Венгерское чудо, немецкая машина и спасение Левандовского: обзор игрового дня Евро-2020

Венгрия — Франция

В группе F, или «группе смерти», как ее стали называть после жеребьевки, расклад виделся вполне очевидным. Три гиганта — Франция, Германия и Португалия — по разу обыграют Венгрию, а затем в междусобойчике выяснят, пройдут ли они дальше втроем, или кто-то отвалится уже на первом этапе Евро. Первый тур в общем и целом расклады подтвердил. Франция оказалась удачливее Германии в реализации и умела засушила игру. А Венгрия, при переполненных трибунах домашней арены, билась с Португалией насмерть, но в концовке все-таки рассыпалась на 0:3. В отличие от матча России с Бельгией, это такой разгром, за который не стыдно. Венгры предстали вполне боевой командой, лихо бегущей в контратаки и поражающей самоотверженной игрой у своих ворот.

Казалось, французы спокойно и уверенно пройдут по пути Португалии, но футбол в очередной раз подтвердил две банальнейшие истины. Во-первых, болельщики действительно могут быть 12-м игроком на поле. Во-вторых, игра не прощает вальяжности никому, даже чемпионам мира.

В первом тайме на каком-то отрезке матча владение Франции мячом дошло до 70 процентов, а соотношение голевых моментов было 5:1. Ну или 4:1, голевые моменты тоже можно оценивать по-разному. По два раза могли забивать Килиан Мбаппе и Карим Бензема, но не забили. На второй добавленной к первому тайму минуте Аттила Фиола убежал от Бенжамена Павара, оставил за спиной Рафаэля Варана, вошел в штрафную и поразил ворота Франции!

Стоит упомянуть о том, что на 25-й минуте Венгрия лишилась своего капитана Адама Салаи, который получил тепловой удар и был заменен. Вместо него вышел более разносторонний Неманья Николич, и возможно, это пошло на пользу венграм. Николич поучаствовал в забитом голе, активно отрабатывал в обороне и был ключевым звеном команды при выходе из обороны в атаку.

Сказать, что во втором тайме венгры отбивались будет неправдой. Команда Марко Росси достаточно уверенно оборонялась и при любой возможности бежала в контратаку. Французы же банально перешли на фланговые забросы, а остроту за счет индивидуальных действий вносил лишь вышедший на замену Усман Дембеле, именно он сам создал себе момент на правом углу штрафной, а затем пробил в штангу.

Отыгрались французы на 66-й минуте в результате быстрой атаки, но не планомерной осады. Вратарь Уго Льорис выбил мяч в поле, Мбаппе зацепился за него у чужой штрафной, обыграл двоих соперников, прострелил вдоль ворот, венгерский защитник Вилли Орбан, неловко развернувшись, откинул мяч на Антуана Гризманна, который расстрелял уже отыгранного в этом эпизоде вратаря.

Из других событий матча отметим момент у Мбаппе на 88-й минуте, вывели его на ударную позицию в штрафной, бил форвард в ближний угол над Гулачи, но вратарь успел выставить руки и отразить удар. Еще отметим обратную замену Дембеле, непонятно с чем связанную. Если не со здоровьем, то это очень странная замена, учитывая, что вместо него вышел Тома Лемар, игрок в общем-то оборонительный.

Но и зафиксируем выражение лица главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после финального свистка. Оно было таким, что французским футболистам не позавидуешь.

Португалия — Германия

Понять все расклады в этой группе можно было только после второго матча в этой группе, в котором встречались португальцы и немцы. Переходим к нему.

В первом туре команды сыграли с противоположными результатами, но и впечатление оставили неоднозначное. Германия проиграла Франции, но не выглядела плохо. Преимущество по голевым моментам у французов если и было, то небольшое. Свои несколько стопроцентных у команды Йоахима Лёва были, но реализовать не получилось. А пропустили немцы, напомним, после очень курьезного автогола Матса Хуммельса. И главный тренер Германии, не произведя ни одной перестановки в стартовом составе, как бы подчеркнул, что все идет по плану.

Португалия владела подавляющим преимуществом в матче с Венгрией, но забить смогла только после выхода на поле Рафаэла Силвы, который поучаствовал во всех трех забитых голах своей команды. Но одного из героев предыдущего матча в основе не оказалось, главный тренер португальцев Фернанду Сантуш тоже не сделал изменений в стартовом составе.

Немцы начали атаковать с первых минут, быстро забили, правда, из офсайда, а на 15-й минуте пропустили. Классика! Вчетвером убежали Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота и Криштиану Роналду, нападающий «Ювентуса» вышел на пустые ворота и замкнул передачу хавбека «Ливерпуля»! Это был уже третий гол Криштиану на турнире.

После гола игра стала равной, казалось, что немцы морально сломлены. Португальцы спокойно оборонялись и не давали сопернику создать ничего опасного у своих ворот. Но на 35-й минуте прошла быстрая атака, Йозуа Киммих прострелил с фланга, а Рубен Диаш в борьбе с Каем Хаверцем переправил мяч в свои ворота. Еще через пять минут Рафаэл Геррейру отправил в свои ворота, и снова после прострела Киммиха.

Это был пятый автогол на турнире и третий в матче с участием Германии. На Евро-2020 забили больше автоголов, чем на Евро 2008, 2012 и 2016 вместе взятых (4).

В начале второго тайма Хаверц переправил мяч в ворота в одно касание из пределов вратарской после прострела Робина Госенса и сделал счет 3:1. Вот тут Сантуш решил зайти с козырей и выпустил на замену Рафаэла Силву. Но в этом матче Португалию уже был было не спасти. Госенс довел счет до крупного на 61-й минуте.

Португалия довольно быстро один мяч отыграла, Роналду во вратарской сбросил мяч на Жоту, который внес его в ворота с близкого расстояния в одно касание. А на 79-й минуте вышедший на замену в перерыве вместо Бернарду Силвы Ренату Саншеш мог дать своей команде шанс вернуться в игру, пробил в каркас ворот.

Германия одержала пятую подряд победу над Португалией во всех соревнованиях с 2006 года. И забила четыре гола во втором матче подряд.

Расклад в группе F

Турнирное положение: 1. Франция — 4 (2:1), 2. Германия — 3 (4:3), 3. Португалия — 3 (5:4), 4. Венгрия — 1 (1:4).

В заключительном туре 23 июня Португалия сыграет с Францией в Будапеште, а немцы примут венгров в Мюнхене.

Ситуация в группе сложилась такая, что место в плей-офф себе не обеспечила даже Франция. Если команда Дидье Дешама проиграет Португалии, а Германия победит Венгрию, французы станут третьими в группе. Но кто сказал, что с четырьмя очками выход в плей-офф гарантирован? Да, вероятность очень высокая, но гарантий нет.

Венграм для попадания в 1/8 финала надо просто обыграть немцев в Мюнхене, без сумасшедшей поддержки своих болельщиков. Звучит сомнительно. Поэтому судьба третьего места в группе будет решаться в Будапеште, где у Португалии, в случае поражения от Франции, будут высокие шансы с третьего места пролететь мимо плей-офф.

Испания — Польша

После победы сборной Швеции над Словакией, и в этой группе все окончательно запуталось. Впрочем, для Испании и Польши этот матч в любом случае становился решающим. Для «красной фурии» в меньшей степени, даже в случае поражения команда сохраняла шансы на выход в плей-офф. Для Роберта Левандовского и его партнеров поражение означало вылет, потому что в таком случае поляки в последнем туре могли настичь только словаков, которым проиграли в личной встрече.

В первом туре испанцы оставили неплохое впечатление, хоть и не смогли забить шведам. Скандинавы четко играли вторым номером, испанцы владели мячом и создали достаточно голевых моментов, но не повезло. Примерно 7:2 было в том матче по голевым ситуациям.

Игра с Польшей пошла по такому же сценарию. Испания завладела мячом и начала плести свои кружева. С той лишь разницей, что забила команда после первого же голевого момента. Случилось это только на 26-й минуте, до этого команды играли с подходами, но без голевых ситуаций. После передачи Херарда Морено гол Альваро Мората, четко отработав «на пятаке» польской штрафной площади. Судьи долго смотрели повтор этого эпизода, пытаясь разглядеть офсайд, но в итоге мяч был засчитан.

После гола команды начали обмениваться опасными моментами, причем поляки атаковали острее. Им уже было нечего терять. На 35-й минуте Морено со штрафного удара подкрутил мяч во вратарский угол — рядом со штангой. А минуту спустя Роберт Левандовски пасом от края штрафной нашел во вратарский Кароля Свидерски, который опередил вратаря и пробил в касание мимо. На 43-й минуте Свидерски ударом от радиуса испанской штрафной попал в штангу, а добивание Левандовского с близкого расстояния пришлось в Уная Симона. На 45-й минуте Жорди Альба слева покатил мяч на ближний угол вратарской, где Морено опередил защитника и пробил в касание — снова рядом со штангой!

Не прошло и десяти минут после начала второго тайма, как Польша сравняла счет. Юзвяк с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Левандовски выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в угол ворот. Но уже спустя несколько минут у ворот поляков был назначен пенальти! Судья этот момент упустил, но получил грамотный подсказ от коллег с VAR: Якуб Модер наступил на ногу Морено.

Сам пострадавший решил бить, но угодил в штангу, а оказавшийся первым на добивании Мората запустил мяч в небо!

Луис Энрике произвел три замены, бросив в бой Феррана Торреса, Пабло Сарабию и Фабиана Руиса. Это помогло испанцам вернуть себе мяч и резко увеличить скорости. Как показывает опыт этого Евро, команда которая долгое время обороняется, чаще всего устает и начинает в конце матча допускать ошибки. Но исключение произошло как раз в матче Испании со Швецией.

Подходы к воротам у испанцев были. Торрес неточно бил головой из центра штрафной, Морате дали принять мяч на линии вратарской, но не позволили развернуться, неплохо бил Педри, но не попал в створ. На 84-й минуте Сарабия в штрафной скинул мяч Морате, но тот ударом в упор не пробил Щенсны, доблестно прыгнувшего в ноги испанского форварда!

Расклад в группе E

Турнирное положение: 1. Швеция — 4 (1:0), 2. Словакия — 3 (2:2), 3. Испания — 2 (1:1), 4. Польша — 1 (2:3).

В заключительном туре 23 июня Швеция сыграет с Польшей в Санкт-Петербурге, а Словакия с Испанией сойдутся в Севилье.

В этой группе самая запутанная ситуация, потому что все команды могут попасть в плей-офф и все могут мимо него пролететь. Даже Швеция, которая будет в тройке точно, но это не гарантия. Если посмотреть на турнирную таблицы всех групп, то станет понятно, что четырех очков может и не хватить для прохода в 1/8 с третьего места. А шведы, если проиграют полякам, а другой матч завершится чьей-либо победой, станут как раз третьими.

Поэтому Испании и Польше в последнем туре точно нужно побеждать, Словакию устроит и ничья в игре с Испанией