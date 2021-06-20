«Можно попробовать через год отдать дочь в группу Тутберидзе». Интервью Максима Транькова

Сборы в Сочи и новая короткая программа

— Как прошли ваши сборы с Евгенией Тарасовой / Владимиром Морозовым в Сочи? В какой форме и в каком настроении сейчас ребята?

— Прошел общекомандный сбор, в котором принимали участие не только мои ребята, но также пары Тамары Москвиной и других тренеров. Женя и Вова там первый раз, кажется.

Настроение хорошее, сейчас плотно работаем с пермскими ребятами, например, с Павлом Слюсаренко (тренером чемпионов мира среди юниоров — Аполлинарии Панфиловой / Дмитрия Рылова. — «Газета.Ru»). Он показал себя успешно на юниорском уровне, очень помогает, свежим взглядом оценивает элементы ребят. Но в основном мы занимаемся общей и специальной физической подготовкой, номера не ставим.

— Тем не менее уже готова короткая программа, которую поставил Тарасовой / Морозову известный тренер в танцах на льду Александр Жулин.

— Всегда хорошо относился к этому тренеру: работал с ним, когда мы с Таней первый год встали в пару, делали вместе показательный номер, много где катали. Саша много работал в период участия в «Ледниковом периоде», так что как постановщика я его очень хорошо знаю. И сейчас, мне кажется, он поставил ребятам отличный номер.

Сотрудничество с Тутберидзе

— Как строилась коммуникация с командой Тутберидзе во время сборов в Сочи?

— Тутберидзе в Сочи не было. Так что мы постепенно вкатывались в сезон, провели много силовой работы — особенно в эти две недели. К Тутберидзе же мы присоединились в Новогорске только с 14 июня.

— В апреле вы говорили, что «все системы тренировок и все детали в процессе обсуждения». В данный момент уже есть понимание, как строится ваш тренировочный процесс в «Хрустальном»?

— Все лето мы будем в Новогорске, у нас будет отдельный лед для парников. Так что посмотрим, как сработаемся. Пока мы не работали тесно с командой Тутберидзе, поэтому в тренировочном процессе еще ничего особо не изменилось.

Что касается распределения тренерских ролей между нами, то такие узкие специалисты, как Слюсаренко, отвечают больше за парное катание, а в остальном Этери Георгиевна сразу дала понять, что ответственность нужно нести всем вместе. Победы и поражения принимаем вместе.

— Что вы думаете о словах Тутберидзе в эфире «Вечернего Урганта» о том, что в парном катании «есть пробел» в плане постановок (они устарели) и стабильности прыжков?

— В принципе согласен. Не первый год говорю, что парное катание, к сожалению, не на подъеме в целом в мире. И если у нас оно всегда на очень хорошем уровне, который мы стараемся поддерживать, то общемировой уровень в застое.

— Если бы вам предложили стать постоянным тренером «Хрустального» и развивать там направление парного катания, вы бы согласились?

— Смогу ли совмещать — сложный вопрос, который точно надо поднимать и решать на семейном совете. Пока что фокус на Олимпийские игры в Пекине и дальше пока не загадываю. Сейчас есть цель, на которой сфокусировано все мое внимание. Загадывать наперед — это отвлекаться от главной задачи.

— Вы впервые выводите одну из сильнейших пар страны в олимпийский сезон. Насколько готовы к этому вызову?

— Я полностью понимаю свою ответственность. Уже известно, что сделано много шагов, чтобы улучшить техническое оснащение ребят, найден штаб, подключился хороший технический тренер-парник — Слюсаренко. Команду удалось усилить.

Так что чувствую себя нормально. Как перед обычным сезоном: больше сфокусирован на тренерстве, чем на другой занятости. К сожалению, где-то в ущерб времени с семьей.

Уезжать на сборы сразу после рождения сына — это тяжело (27 мая у Транькова и Волосожар родился сын Теодор. – «Газета.Ru»). Мне это не очень нравится, но такова жизнь, нужно кормить семью.

И моя работа сейчас связана с командировками. Но в любой выходной я стараюсь прилетать, приезжать домой, чтобы проводить время с семьей.

Дочь — в группу Тутберидзе, сына — в «Зенит»

— Ваша дочь Анжелика развивается в нескольких направлениях одновременно. А уже думали, на какие секции можно отправить сына? Например, хотели бы вы отдать его на футбол в академию «Зенита», за который вы болеете?

— Это мечта. Я надеюсь, что ему будет интересен футбол, попытаюсь отдать в школу «Зенита». У меня есть друзья — футболисты и тренеры, так что смогут посмотреть и оценить, честно нам сказать, что делать. Конечно, моя мечта, чтобы мой сын играл в «Зените», но до этого еще много времени и много чего может произойти. Но от сына у меня больше спортивных ожиданий, чем от дочки, это точно.

— Дети могут различаться уже с самого рождения по характеру и поведению. Чем отличаются Анжелика и ее братик?

— Конечно, отличаются внешне, но пока я очень мало его видел, и он совсем маленький. Так что вопрос больше к Тане — она расскажет о различиях материнства (интервью с Татьяной Волосожар будет опубликовано на «Газете.Ru» в ближайшие дни). В целом, я уверен, что дети будут разные. Пока же все точно так же, как было с Ликой.

Только немного больше ответственности, потому что ребят двое: надо внимания и средств вкладывать больше. И, конечно, я первый фанат дочери, у нас очень близкие отношения, посмотрим, как они будут развиваться дальше.

— Не думали отдать дочь Анжелику в группу одиночниц Тутберидзе, раз уж плотно теперь сотрудничаете? Заодно можно будет видеться на катке ежедневно.

— Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у нее пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор очень сложный в «Самбо-70»: большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню.

У нас с Таней нет амбиций сделать из нее чемпионку, если только она сама этого не захочет. Тогда мы не будем препятствовать. Например, сейчас она просит чаще возить ее на лед, она уже выиграла первые соревнования. Посмотрим, что будет дальше.

Евро

— Вы известный футбольный болельщик. Собираетесь ли посещать матчи Евро в Санкт-Петербурге?

— Я смотрю игры в трансляции, с нетерпением ждал этого турнира. Но сейчас много тренировок, и нет времени смотреть все матчи — по крайней мере, группового этапа. Если получится прилететь на игры в качестве гостя, то с радостью это сделаю. Моя мечта, конечно, взять Таню и слетать на выходные в Петербург, но в нашем положении это вряд ли возможно.

— Какое впечатление производит сборная России?

— Я сам спортсмен, и понимаю, какие у ребят были тяжелые сборы перед этим Евро. В товарищеских матчах по ходу сборов они выглядели медленнее, чем могли бы быть. Но, несмотря на все сложности, они сейчас все равно дают какой-то положительный результат, и я верю, что Станислав Черчесов знает, что делает. Надеюсь, ребятам удастся нас порадовать.

Не могу сказать, что 100% уверен, что получится выйти из группы, но болельщик во мне будет болеть за это. В группе уже есть фаворит — Бельгия, есть крепкая Дания, да и финны могут удивить. Группа непростая, и если ребята из нее выйдут в 1/8 финала, то это уже будет хорошим достижением».

Тренерский путь Транькова

Олимпийский чемпион зажигал на льду и запоминался зрителям в каждом прокате, пока был действующим спортсменом, но и после завершения пути фигуриста ничуть не сбавил в яркости своей жизни и карьеры.

В 2018 году он начал карьеру тренера, приняв пару Евгения Тарасова / Владимир Морозов после четвертого места на Олимпиаде в Пхенчхане, когда спортсмены прекратили многолетнее сотрудничество с Ниной Мозер.

В первый же сезон с Траньковым дуэт взял серебряные медали на чемпионатах мира и Европы, а также выиграл оба своих этапа Гран-при.

В сезоне-2019/20 пара переехала в США, а их главным тренером стала Марина Зуева, однако Траньков продолжал активно работать с дуэтом, прилетал ради них в Америку и помогал в освоении парных элементов. В тот год Тарасова / Морозов вновь стали серебряными призерами Евро, а вот чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.

По этой же причине осложнился вопрос с тренировками пары в США. В конце концов спортсмены вернулись в Россию, где можно было готовиться к соревнованиям без жестких ограничений, и консультировались с Зуевой по видеосвязи. Траньков же был тем наставником, который всегда находился рядом и вел тренировочный процесс.

Он помог фигуристам грамотно восстановить форму после перенесенного коронавируса и успешно выступить на внутрироссийских соревнованиях. Он постоянно решал сложнейший вопрос со льдом: у Тарасовой / Морозова не было принадлежности к определенной школе, а значит, не было своего постоянного катка. Он настраивал ребят перед каждым прокатом и сопровождал их на всех турнирах. Он был тем человеком, который никогда не оставлял эту пару.

В итоге в сезоне-2020/21 Тарасова / Морозов в третий раз в карьере стали чемпионами страны, обыграв чемпионов Европы Александру Бойкову / Дмитрия Козловского, бронзовых призеров Евро Дарью Павлюченко / Дениса Ходыкина и будущих чемпионов мира Анастасию Мишину / Александра Галлямова.

Однако на чемпионате мира спортсмены неожиданно заняли лишь четвертое место — подвела психология и исполнение параллельных прыжков.

Такое положение дел не могло устраивать пару, которая являлась сильнейшим дуэтом страны в олимпийском цикле Пхенчхана. Теперь спортсменам необходимо вернуть себе этот статус накануне Пекина-2022, и помочь в этом должен неожиданный для многих шаг — переход в группу Этери Тутберидзе.

В сезоне-2021/22 Тарасова / Морозов будут активно работать с главными тренерами «Хрустального» — Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.

Траньков же остается тренером дуэта, который отвечает в основном за парные элементы и персонально проводит со спортсменами больше всего времени.

На первом июньском сборе парников в Сочи Тарасову / Морозова сопровождал именно олимпийский чемпион.