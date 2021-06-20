Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

«Вариант запугивания»: зачем датчане говорят о силе сборной России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Форвард сборной Дании уверен в победе над Россией

Перед матчем между сборными России и Дании на Евро-2020 форвард датчан Юссеф Поульсен выразил мнение, что его команда обязана обыгрывать подопечных Станислава Черчесова, ведь «если не побеждаешь Россию, то не заслуживаешь выхода из группы». «Газета.Ru» собрала мнение экспертов по поводу этой реплики.

Скопировать ссылку

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что датчане имеют все основания для того, чтобы пытаться надавить на российскую команду психологически.

«Да, я слышал это высказывание, там не один Поульсен в таком духе выражался. Это такой своеобразный вариант запугивания.

Датчане имеют полное право на это, поскольку они играют действительно неплохо и не заслуживают двух поражений на старте Евро-2020. Если бы не ситуация с Эриксоном в матче со сборной Финляндии и поспешное возобновление той игры, то Дания бы спокойно довела дело до победы.

Просто в данный момент ситуация совсем иная в группе, они и с бельгийцами играли вообще здорово, а у нас наоборот, поэтому они может быть так и размышляют», — заявил экс-форвард «Сельты» «Газете.Ru».

Также эксперт отметил, что именно хозяева встречи будут владеть инициативой в завтрашней игре.

«Несомненно, Дания — фаворит завтрашнего матча. У них остался последний шанс, чтобы хоть как-то зацепиться за выход в 1/8 финала. Команда у Каспера Хьюлманда хорошая: из 24 сборных, представленных на Евро-2020, в десятку сильнейших она входит точно. По составу, по игрокам и по игре. Это несчастье, случившееся с Эриксенем, их сильно подкосило. Говорят, что он придет на стадион поддержать свою команду, для футболистов это будет сверхмотивацией.

Для того, чтобы придумать противодействие сборной Дании, у нас есть главный тренер и тренерский штаб. Если датчане побегут, то что остается делать нашим? Отвечать, только и всего. Толкаться, бороться, биться, поэтому никто не знает, чем дело кончится. Но не забывайте, что нас завтра устроит и ничья», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

При этом он выразил мнение, что российские болельщики могли бы и не рассуждать о дальнейших перспективах своих кумиров, если бы стартовый матч группы В сложился бы по-другому.

«Никто не ожидал, что с Эриксеном случится такая беда. А ведь если бы не она, то у датчан было бы сейчас три очка, так как они бы точно обыграли финнов. А по идее у них должно быть четыре — с Бельгией-то они играли здорово, просто во втором тайме вышел гениальный Де Брейне и решил все. И мы бы не обсуждали вопрос о том, насколько далеко мы можем пройти в плей-офф, а просто рассуждали бы о выходе из группы. За три дня все перевернулось, поэтому что будет дальше — неясно», — заключил Мостовой.

Двукратный чемпион России по футболу в составе столичного «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что слова Юссефа Поульсена никак не скажутся на настрое подопечных Станислава Черчесова.

«Всегда перед матчами каждый высказывается по-своему, и то, что Поульсен выразился подобным образом, наверное, правильно. Действительно, если Дания в предстоящем матче проиграет России, то покинет Евро-2020.

Никакого шапкозакидательства в словах датского форварда я не вижу. У них много профессионалов, которые выступают на самом высоком уровне, и которые прекрасно знают, как готовиться к матчам. Они будут смотреть и анализировать нашу сборную, тренер выберет состав и тактику, которую посчитает нужной. Настрой у них будет, естественно, как и на любую игру, сумасшедшим. Это же чемпионат Европы.

Наших ребят эти слова никак не зацепят. В наше время много чего говорят не только футболисты, против которых выходишь играть на поле, но и журналисты, и болельщики, и так далее. На это никто обращать внимание не будет, — сказал Радченко.

Также эксперт заявил, что наша сборная вполне способна добыть победу в предстоящей игре.

«Чтобы добиться успеха в матче против датчан, нужно будет выбрать правильную тактику и угадать, как будет играть сборная Дании, вот и все. Нам по силам их обыграть. Это им предстоит бежать в атаку, идти вперед, так как именно Дании нужна победа, а как будем играть мы, посмотрим. Чтобы думать и говорить о плей-офф, нужно сначала туда попасть. Давайте дождемся завтрашней игры», — завершил свою мысль Радченко в беседе с «Газетой.Ru».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис был лаконичен и также не увидел ничего криминального в позиции игрока сборной Дании.

«Поульсен все правильно сказал. Дании действительно будет нечего делать на Евро-2020, если она не обыграет сборную России. Но я верю команду под руководством Станислава Черчесова и в то, что она одержит победу в завтрашнем матче», — сказал Канчельскис.

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что пренебрежительное отношение сборной Дании может им серьезно аукнуться.

«Конечно, я не согласен с высказыванием Поульсена. Его слова должны подстегнуть наших футболистов для того, чтобы хорошо сыграть в престоящем поединке и дать ему ответ на футбольном поле. Другое дело, что перед игрой идет нагнетание обстановки, кто-то уважительно относится к сопернику, кто-то не очень, но это может сыграть злую шутку.

Я думаю, что подобные слова являются не совсем корректными. Не исключаю вариант, что Черчесов на предматчевой установке в раздевалке или на теоретическом занятии повторит слова Поульсена, чтобы завести команду.

Я жду хорошей игры от наших ребят, хотя нас устроит просто победа, даже без хорошей игры. В сложившейся ситуации результат важнее, чем красота футбола. Хотелось бы также увидеть высокую реализацию моментов у чужих ворот. О глобальных перспективах сборной России говорить трудно, никто вам не скажет, что произойдет. Это футбол, это непредсказуемая игра. Даже можно играть против безусловного фаворита и выиграть у него. Здесь самое главное — победа, движение вперед и достижение собственных целей», — заявил Булыкин «Газете.Ru».