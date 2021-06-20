«Вариант запугивания»: зачем датчане говорят о силе сборной России

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что датчане имеют все основания для того, чтобы пытаться надавить на российскую команду психологически.

«Да, я слышал это высказывание, там не один Поульсен в таком духе выражался. Это такой своеобразный вариант запугивания.

Датчане имеют полное право на это, поскольку они играют действительно неплохо и не заслуживают двух поражений на старте Евро-2020. Если бы не ситуация с Эриксоном в матче со сборной Финляндии и поспешное возобновление той игры, то Дания бы спокойно довела дело до победы.

Просто в данный момент ситуация совсем иная в группе, они и с бельгийцами играли вообще здорово, а у нас наоборот, поэтому они может быть так и размышляют», — заявил экс-форвард «Сельты» «Газете.Ru».

Также эксперт отметил, что именно хозяева встречи будут владеть инициативой в завтрашней игре.

«Несомненно, Дания — фаворит завтрашнего матча. У них остался последний шанс, чтобы хоть как-то зацепиться за выход в 1/8 финала. Команда у Каспера Хьюлманда хорошая: из 24 сборных, представленных на Евро-2020, в десятку сильнейших она входит точно. По составу, по игрокам и по игре. Это несчастье, случившееся с Эриксенем, их сильно подкосило. Говорят, что он придет на стадион поддержать свою команду, для футболистов это будет сверхмотивацией.

Для того, чтобы придумать противодействие сборной Дании, у нас есть главный тренер и тренерский штаб. Если датчане побегут, то что остается делать нашим? Отвечать, только и всего. Толкаться, бороться, биться, поэтому никто не знает, чем дело кончится. Но не забывайте, что нас завтра устроит и ничья», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

При этом он выразил мнение, что российские болельщики могли бы и не рассуждать о дальнейших перспективах своих кумиров, если бы стартовый матч группы В сложился бы по-другому.

«Никто не ожидал, что с Эриксеном случится такая беда. А ведь если бы не она, то у датчан было бы сейчас три очка, так как они бы точно обыграли финнов. А по идее у них должно быть четыре — с Бельгией-то они играли здорово, просто во втором тайме вышел гениальный Де Брейне и решил все. И мы бы не обсуждали вопрос о том, насколько далеко мы можем пройти в плей-офф, а просто рассуждали бы о выходе из группы. За три дня все перевернулось, поэтому что будет дальше — неясно», — заключил Мостовой.

Двукратный чемпион России по футболу в составе столичного «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что слова Юссефа Поульсена никак не скажутся на настрое подопечных Станислава Черчесова.

«Всегда перед матчами каждый высказывается по-своему, и то, что Поульсен выразился подобным образом, наверное, правильно. Действительно, если Дания в предстоящем матче проиграет России, то покинет Евро-2020.

Никакого шапкозакидательства в словах датского форварда я не вижу. У них много профессионалов, которые выступают на самом высоком уровне, и которые прекрасно знают, как готовиться к матчам. Они будут смотреть и анализировать нашу сборную, тренер выберет состав и тактику, которую посчитает нужной. Настрой у них будет, естественно, как и на любую игру, сумасшедшим. Это же чемпионат Европы.

Наших ребят эти слова никак не зацепят. В наше время много чего говорят не только футболисты, против которых выходишь играть на поле, но и журналисты, и болельщики, и так далее. На это никто обращать внимание не будет, — сказал Радченко.

Также эксперт заявил, что наша сборная вполне способна добыть победу в предстоящей игре.

«Чтобы добиться успеха в матче против датчан, нужно будет выбрать правильную тактику и угадать, как будет играть сборная Дании, вот и все. Нам по силам их обыграть. Это им предстоит бежать в атаку, идти вперед, так как именно Дании нужна победа, а как будем играть мы, посмотрим. Чтобы думать и говорить о плей-офф, нужно сначала туда попасть. Давайте дождемся завтрашней игры», — завершил свою мысль Радченко в беседе с «Газетой.Ru».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис был лаконичен и также не увидел ничего криминального в позиции игрока сборной Дании.

«Поульсен все правильно сказал. Дании действительно будет нечего делать на Евро-2020, если она не обыграет сборную России. Но я верю команду под руководством Станислава Черчесова и в то, что она одержит победу в завтрашнем матче», — сказал Канчельскис.

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что пренебрежительное отношение сборной Дании может им серьезно аукнуться.

«Конечно, я не согласен с высказыванием Поульсена. Его слова должны подстегнуть наших футболистов для того, чтобы хорошо сыграть в престоящем поединке и дать ему ответ на футбольном поле. Другое дело, что перед игрой идет нагнетание обстановки, кто-то уважительно относится к сопернику, кто-то не очень, но это может сыграть злую шутку.

Я думаю, что подобные слова являются не совсем корректными. Не исключаю вариант, что Черчесов на предматчевой установке в раздевалке или на теоретическом занятии повторит слова Поульсена, чтобы завести команду.

Я жду хорошей игры от наших ребят, хотя нас устроит просто победа, даже без хорошей игры. В сложившейся ситуации результат важнее, чем красота футбола. Хотелось бы также увидеть высокую реализацию моментов у чужих ворот. О глобальных перспективах сборной России говорить трудно, никто вам не скажет, что произойдет. Это футбол, это непредсказуемая игра. Даже можно играть против безусловного фаворита и выиграть у него. Здесь самое главное — победа, движение вперед и достижение собственных целей», — заявил Булыкин «Газете.Ru».