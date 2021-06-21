Вызвали проституток и прорвали «пузырь»: секс-скандал сборной Чили на Кубке Америки

Кубок Америки в самом разгаре — сборные со звездными игроками вроде Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара, добрались до середины группового этапа, который состоит из пяти матчей, и вот-вот сыграют в третьем туре.

В группе B уже обозначился явный фаворит — Бразилия.

А в группе А лидерами на данный момент являются Аргентина и Чили, которые набрали по четыре очка. На третьем месте расположился Парагвай (3), а дальше — Уругвай (0) и Боливия (0).

В такой ситуации очевидно, что каждое очко на счету. Аргентина и Чили борются за первое место, чтобы получить более простого соперника в 1/4 финала. Матч между собой команды сыграли вничью (1:1), а значит, лидерство придется добывать в играх с другими соперниками и ждать осечки прямого конкурента.

Уругвай стартовал на турнире с поражения от сборной Аргентины (0:1). Даже мощный по именам состав с Луисом Суаресом («Атлетико»), Эдинсоном Кавани («Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (мадридский «Реал») и Рональдом Араухо («Барселона») не смог добыть хотя бы ничью в матче с «альбиселесте».

Теперь Уругвай будет невероятно мотивирован в грядущем матче с Чили и сделает все, чтобы набрать свои первые очки на турнире. Чего не скажешь об их сопернике.

В последние дни из стана «Ла Рохи» приходят новости одна удивительнее другой. Сначала (в преддверии игры с Боливией) стало известно, что лидеры сборной — защитник Гари Медель, который является также капитаном команды, и основной нападающий Артуро Видаль грубо нарушили антикоронавирусные правила турнира.

В специально выделенное для сборных пространство — «пузырь» — нельзя запускать посторонних, чтобы исключить риски заражения команд коронавирусом. Однако по прошествии всего одной игры на турнире Медель и Видаль почувствовали такое сильное желание постричься, что наплевали на все ограничения и пустили к себе бразильского парикмахера.

Более того, ни игроки, ни парикмахер даже не поняли, что делают что-то не так. Приглашенный стилист выложил в соцсетях видео веселых танцев в номере с игроками.

Вскоре в соцсетях Видаля и Меделя также появились совместные фотографии с парикмахером.

За это обоих футболистов оштрафовали на $30 тысяч, обеспечив им самую дорогую стрижку в жизни. Казалось бы, серьезный урок, однако прошло всего пару дней — и в прессе Чили появились материалы об еще более вопиющем нарушении.

По информации местных СМИ, шесть игроков сборной Чили опять вскрыли «пузырь», вызвав туда проституток прямо накануне важного матча с Уругваем.

Среди нарушителей режима назывались имена все тех же Меделя и Видаля, а также Эдуардо Варгаса, Пабло Арангиса, Пабло Гальдамеса и Жана Менесеса. Все эти футболисты играют в основном составе сборной Чили.

Сообщалось также, что главный тренер команды Мартин Ласарте был в таком шоке от ситуации, что задумался об увольнении по собственному желанию. Еще одно намерение тренера — наказать участников вечеринки, исключив их из состава сборной и отправив обратно в Чили. Однако это существенно подорвало бы шансы команды на успех.

Что касается организаторов Кубка Америки — КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) — то там тоже, скорее всего, не горят желанием применять подобающие санкции к игрокам или запирать всех контактировавших с ними на дополнительный карантин. Такие меры означали бы фактическое исключение сборной Чили посреди Кубка и существенно осложнили бы проведение турнира.

В итоге, несмотря на множество подробностей вечеринки, опубликованных в чилийских СМИ, на официальном уровне это нарушение так и не признали.

Пресс-служба сборной Чили выпустила официальное заявление, в котором повторила информацию о предыдущем нарушении Видаля и Меделя, пригласивших парикмахера. О новом инциденте не было сказано ни слова (в том числе не последовало и опровержения), как будто бы эта тема вовсе не поднималась.

«Федерация футбола Чили и тренерский штаб команды признают, что делегация нарушила правила «пузыря» на Кубке Америки, пригласив в отель парикмахера, который не обладал пропуском к сборной.

Несмотря на то что парикмахер показал отрицательный тест на коронавирус, он не имел права контактировать с игроками. Нарушители были наказаны штрафами.

Мы сожалеем о том, какие последствия вызвала эта ситуация, и сообщаем, что все члены делегации получили отрицательный тест на коронавирус», — говорится в заявлении.

На пресс-конференции в преддверии матча с Уругваем главный тренер «Ла Рохи» Мартин Ласарте, вратарь Клаудио Браво и защитник Маурисио Исла также говорили о чем угодно, только не о настойчивых слухах о скандале с проститутками. Казалось бы, опровергнуть эту информацию несложно, но никто из чилийской делегации не стал этого делать.

Остается надеяться, что весь этот инцидент действительно окажется лишь плодом бурной фантазии СМИ, а возникшая шумиха заставит сборную Чили окончательно образумиться и перестать давать поводы для громких статей.