«Когда прижмут к стенке, мы себя покажем»: что говорят о матче с Данией

Сергей Балахнин, Андрей Гордеев и Александр Точилин ждут тяжелой игры для нашей команды. При этом все они заявили «Газете.Ru», что верят в победу российской сборной. По мнению Балахнина, матч сложится интересно, поскольку обе команды борются за выход в плей-офф.

«Прежде всего жду победы нашей сборной. Такое ожидание с оттенком осторожности. Понимаем, что играем с сильной командой, для которой это тоже последний шанс выйти в плей-офф. Встретятся две сборные, которым надо выиграть. Исходя из этого, думаю, что будет хороший футбол, хорошая борьба и интересная игра.

Не стал бы говорить, что у какой-то из команд больше шансов на победу. Эта игра — как финальная. Тут может победить любая сборная. Такие вещи, как сила духа и волевые качества, выйдут на первый план. В общем, команды приблизительно равные. Может быть, датчане чуть выше классом, потому что они играют в хороших клубах», — заявил специалист.

Балахнин также призвал футболистов не думать о турнирных раскладах. Так, если Бельгия обыграет Финляндию, российскую команду устроит и ничья с датчанами. Тренер подчеркивает, что подобные мысли могут привести к большим проблемам.

«Конечно, в сборной будут говорить, что стараются не думать об этом. Но такие мысли, к сожалению, могут повлиять на футболистов. И это может быть фатально для нашей команды», — уверен экс-тренер национальной команды.

Андрей Гордеев солидарен с коллегой в том, что россиянам предстоит тяжелая игра. Он назвал важнейшее условие, которое необходимо сборной России для победы.

«Конечно, ждем победы нашей сборной. У датчан очень крепкая команда, нас ждет тяжелый и важный матч. Не могу сказать, что я специально анализировал сборную Дании, но это сильная команда, которая хорошо обороняется. Мы можем у нее выиграть при одном условии: если у нас на поле будет команда.

Проиграли бельгийцам — само поражение такому сопернику не страшно, но, к сожалению, команды у сборной России там не увидели. Хорошо, что выиграли у финнов, молодцы.

Главное — показать, что есть команда, в этом случае даже неудачный результат можно будет принять. Давайте, ребята, за вас болеет вся Россия. Ждем, что сборная выиграет этот матч», — заявил специалист.

В свою очередь, Александр Точилин не сомневается, что российские футболисты прекрасно осознают положение, в котором они находятся. Он также высказал предположение, как именно будут строить игру наши соперники.

«В первую очередь, ждем положительного результата. Думаю, команда тоже прекрасно понимает, что от победы зависит выход из группы. Они подойдут к игре в максимальной готовности и покажут все, на что способны, ради того, чтобы добиться победы.

У Дании были две игры, которые в силу разных причин не стоит сравнивать. В первом матче на них очень сильно повлиял эпизод с Кристианом Эриксеном, психологически команда надломилась. Если брать игру с бельгийцами, надо говорить, что первый тайм и второй отличались. Сильной стороной датчан можно назвать то, что команда достаточно быстрая. Кроме того, индивидуальное мастерство футболистов на достаточном уровне, есть понимание, во что они хотят играть.

Думаю, это будет похоже на первый тайм с Бельгией: агрессивный футбол, активный прессинг, давление в высокой части поля, у чужих ворот. К этому прессингу наша команда должна быть готова», — убежден Александр Точилин.

Сборная России сыграет с Данией без поддержки болельщиков, которых не пустили в Копенгаген. Кроме того, накануне матча датские футболисты резко высказались в адрес предстоящего соперника. Специалисты сходятся во мнении, что на эти факторы нашим игрокам не стоит обращать внимания.

«Тут, наверное, больше бравады. Наши тоже могут что-то говорить. Ну и что от этого. Думаю, не стоит эти слова воспринимать. Пускай говорят, что хотят. После игры посмотрим», — считает Сергей Балахнин.

Андрей Гордеев полагает, что такая ситуация только подхлестнет российских футболистов. По крайней мере, психологически слабее оппонентов они не будут.

«Когда говорят такие вещи, это, наверное, может только разозлить. Думаю, это лишь подстегнет наших игроков. Что болельщиков не будет, обидно, но такова ситуация — везде есть ограничения из-за коронавируса», — констатировал Гордеев.

Александр Точилин уверен, что критика и непростая турнирная ситуация может помочь сборной России. Известный игрок и тренер считает, что именно в такой обстановке проявляется упрямый русский характер.

«Я считаю, что именно в этой игре кто будет психологически лучше готов, тот и победит. И тренерский штаб наверняка над этим работает, и сами футболисты понимают. Как не раз показывала практика, когда в нашу команду меньше всего верят, тогда она и демонстрирует свои лучшие качества.

Это, наверное, черта русского характера: когда прижмут к стенке, мы показываем все, на что способны. В плане психологии мы не должны уступить», — заключил Точилин.