Испания растоптала Словакию, Левандовски чуть не спас Польшу: итоги группы E

Расклады в группе

Перед началом заключительного тура в группе Е турнирное положение команд было следующим: 1. Швеция — 4 (1:0); 2. Словакия — 3 (2:2); 3. Испания — 2 (1:1); 4. Польша — 1 (2:3).

Швеция могла опуститься максимум на третье место с гарантированным проходом в плей-офф, а у Испании вообще была масса вариантов. В случае победы понятно, что «красная фурия» выходила в плей-офф, но и в случае ничьей команда занимала бы третье место в группе в том случае, если Швеция не проигрывала бы Польше. У испанцев бы становилось три очка, но разница была бы лучше, чем у Украины и Финляндии. Наконец, в случае поражения и Испании, и Польши, команда Луиса Энрике сохраняла бы за собой третье место, но тогда пролетала бы мимо плей-офф, подарив путевку туда сборной Украине.

Словакия — Испания

Испанцы начали по классике. Забрали мяч и тут же начали давить на словаков атаками с флангов. На пятой минуте Альваро Мората успел к мячу у лицевой, то ли прострелил, то ли пробил — Мартин Дубравка отбил в прыжке. Пабло Сарабия играл на добивании, но неудачно.

Отметим, что главный тренер испанской команды Луис Энрике к третьему матчу в группе дозрел до изменений в составе, Сарабия впервые на турнире вышел не на замену, а в основе. Правый защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта вообще впервые вышел на поле на Евро. Эрик Гарсия также дебютировал на этом первенстве. Появился в основе и Серхио Бускетс, которого в прошлых матчах не было в заявке из-за коронавируса. На скамейку присели Пау Торрес, Маркос Льоренте, Родриго и Дани Ольмо.

А на десятой минуте бригада ВАР углядела нарушение правил в штрафной на Коке, Бьорн Куйперс побежал смотреть повтор и указал на точку. Мората пробил в угол, но Дубравка угадал и отбил мяч. Это второй незабитый пенальти подряд, в матче с Польшей свою попытку не реализовал другой испанский нападающий — Херард Морено. А всего у команды уже пять подряд нереализованных пенальти.

Испанию очередная неудача не смутила, команда продолжила давить, создавала достаточно острые ситуации, но не голевые. А затем удача повернулась к ним наконец-то лицом. Любомир Шатка грубо ошибся в передаче, отдав в центр на Сарабию, тот сразу ударил из-за штрафной, но угодил в перекладину. А дальше мяч взмыл вверх, Дубравка решил не рисковать и перекинуть его через перекладину на угловой, но в результате закинул его в свои ворота. Чудовищная ошибка в стиле Александра Филимонова 1999 года. Тем более, что этот автогол перемещал Словакию на третье место в группе, давал ей разницу минус один, но Украина по количеству забитых голов в итоге оказывалась выше. То есть, на 30-й минуте первого тайма Словакия по сути была вне плей-офф Евро.

Испания взяла паузу и дала словакам шанс, Ондрей Дуда убежал один на один, но во-первых, он все равно не попал в створ, а во-вторых, судьи зафиксировали офсайд.

А испанцы снова прибавили и в конце тайма провели вторую голевую атаку. После подачи углового отскок подобрал Педри и забросил в штрафную на Морено, тот укрыл мяч корпусом от вратаря, развернулся и верхом забросил мяч на линию вратарской, откуда не успевший убежать со стандарта защитник Эмерик Лапорт головой уложил снаряд в сетку. 2:0.

Второй тайм испанцы начали спокойно, контролировали мяч, но в атаку уже не рвались, пытаясь разыграть до верного. При этом Словакия ничего поделать против Испании не могла. Хотя очень старалась играть вперед.

На 56-й минуте Альба прострелил с левого края, а Сарабия удачно подставил ногу во вратарской Словакии. 3:0. Впрочем, для словаков ничего не изменилось и сейчас, им по-прежнему нужно было забивать два. При таком раскладе, поражение 2:3 делало разницу забитых и пропущенных у Словакии и Украины абсолютно равной. В этом случае команды должны пробить серию пенальти. Было бы интересно на это посмотреть.

Но, конечно, два словаки не забили. Команда окончательно рассыпалась, сначала ей забил пяткой Ферран Торрес, который подобное вытворял и за «Манчестер Сити», затем словаки организовали очередной автогол. Пау Торрес ударил головой и мяч от Юрая Куцки влетел в сетку. Очень любопытный факт. Ферран Торрес забил спустя одну минуты после выхода на замену и Пау Торрес забил спустя одну минуту после выхода на замену.

5:0 итог этого матча.

Швеция — Польша

Шведы открыли счет уже на второй минуте матча. Эмиль Форсберг получил мяч от партнера, вошел в штрафную и пробил в дальний нижний угол. После этого скандинавская команда отошла к своим воротам и стала играть достаточно осторожно, рассчитывая на быстрые контратаки. Впрочем, не исключено, что такой план на игру у Янне Андерссена был изначально, но быстрый гол превратил его в логичный.

Поляки начали забрасывать мяч в штрафную, что понятно, ведь у них есть Роберт Левандовски. На 17-й минуте форвард «Баварии» откликнулся на подачу с углового и пробил головой — мяч попал в каркас ворот, Роберт пытался добить, но вновь перекладина спасла шведов! На 45-й минуте Левандовски дошел до штрафной и пробил в верхний угол — Ольсен в эффектном броске перевел мяч на угловой!

Кроме этих моментов шведы больше ничего сопернику создать не позволили. Но у Польши оставалось 45 минут на то, чтобы перевернуть игру. В случае победы, при текущих раскладах в группе, команда выходила в плей-офф со второго места.

Во втором тайме шведы добавили в атаке, прекрасно понимая, что шансов полякам на победу лучше не давать. А то залетит один гол, игра пойдет на нервах и случиться может все, что угодно. Терять же первое место команда явно не хотела, в 1/8 финала победитель группы Е попадал либо на Швейцарию, либо на Украину, либо на Чехию. Второе место выдавало в противники Хорватию, а третье — Бельгию или Нидерланды.

Поляки стреляли издалека, попытки Петра Зелиньски и Гжегожа Крыховяка были хороши, но блестяще сыграл вратарь Робин Ольсен. А Войцех Щенсны спас свою команду после хорошего удара Робина Квайсона.

Первыми добились успеха в этой перестрелке шведы, на 59-й минуте Деян Кулушевски убежал по правому флангу и сделал передачу на Форсберга, который в касание технично уложил мяч в нижний угол ворот! Но уже две минуты спустя Левандовски вернул Польшу в игру. Роберт зацепился за мяч, вошел в штрафную, качнул соперника и великолепно пробил в дальнюю девятку! 2:1. Спустя четыре минуты Якуб Сверчок, вышедший на замену сразу после гола Левандовски снова поразил ворота шведов, но гол был отменен из-за офсайда.

Поляки продолжили давить и Левандовски оформил дубль в этом матче, еще раз подтвердив, что в последние годы является одним из лучших футболистов мира. На 84-й минуте Пшемыслав Франковски с левого фланга сделал заброс в штрафную, мяч отскочил к Левандовскому, который точно пробил в нижний угол ворот. 2:2! Один гол отделял поляков от плей-офф.

Поляки пошли вперед всеми силами и нарвались на контратаку. Кулушевски получил обратный пас от Маркуса Берга и сделал передачу в штрафную, Виктор Классон выскочил на ворота и пробил мимо вратаря. Швеция все-таки осталась первой.