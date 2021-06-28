Автогол, камбэк, овертайм: Испания и Хорватия сыграли фантастический матч

Расклады

Сборная Хорватии находится в стадии смены поколений после триумфа на ЧМ-2018, на котором команда дошла до финала. Впрочем, опыта и бойцовских качеств хорватам не занимать, да и по игре на групповом этапе подопечные Златко Далича производили вполне приличное впечатление. Неплохо сыграли с Англией, хотя проиграли с минимальным счетом, затем сыграли вничью с Чехией, затем уверенно обыграли Шотландию.



А Испания эту смену поколений завершила. После того, как на Евро-2020 не попали в заявку защитники Херард Пике и Серхио Рамос стало окончательно ясно: у «красной фурии» новая команда, амбициозная и голодная до побед. Лишь Серхио Бускетс в нынешней заявке напоминает испанцам о том славном периоде, когда команда выиграла подряд чемпионат мира и два первенства Европы.

Изменения в составе

Возвращение Бускетса в строй после двух пропущенных стартовых матчей из-за коронавируса существенно сбалансировало сборную Испании. В третьем туре команду наконец-то прорвало, словаки были повержены 5:0, а испанские болельщики с оптимизмом смотрели в будущее. Впрочем, на ЧМ-2018 оптимизма тоже хватало, но на пусти у испанцев оказался автобус имени Станислава Черчесова. Сейчас Испании предстояло столкнуться с другим автобусом.

Обе команды понесли существенные потери перед матчем, но у испанцев это было тренерским решением. Луис Энрике усадил на лавку Жорди Альбу, вместо него вышел Хосе Луис Гайя, и форварда Жерара Морено, его в старте заменил Ферран Торрес. Хорваты из-за дисквалификации потеряли основного защитника Деяна Ловрена, по здоровью пропускал игру Иван Перишич. Перишич — катастрофическая потеря для нынешней Хорватии, вообще невосполнимая.

Первый тайм

Планы на игру обоих тренеров начали работать с первых минут. Испания забрала мяч и начала пробовать преодолеть мощнейшую защиту соперника, который оборонялся всей командой и рассчитывал на удачные пасы Луки Модрича на быстрых Анте Ребича и Николу Влашича. Да, игрок ЦСКА снова вышел в стартовом составе Хорватии.



На удивление, у испанцев довольно легко получалось создавать моменты. Первый именно голевой момент у ворот хорватов случился на 15-й минуте, Педри классной передачей разрезал оборону соперника, Коке по центру выскочил один на один и несильно пробил низом — Доминик Ливакович ногой отразил мяч! На 19-й арбитр матча Джюнейт Чакыр и его коллеги с VAR не увидели игры рукой в штрафной у защитника хорвата Домагоя Виды, хотя мяч летел в створ ворот.

А на 20-й минуте случилось невероятное. Помните, как несколько дней назад словацкий вратарь в игре против Испании неуклюже забросил мяч в свои ворота, положив начало разгрому своей команды? Так вот теперь его испанский коллега Унай Симон допустил еще более чудовищную ошибку. Вратарь просто не смог остановить мяч, пущенный ему партнером по команде. Никто его не прессинговал, мяч катился не сильно, ближайший соперник был чуть ли не в центральном круге.

Сначала мяч записали на отдававшего паса Педри, но затем переписали на Симона. В любом случае это был автогол, первый в плей-офф, но уже девятый на нынешнем Евро. Столько же было забито на всех предыдущих финальных турнирах первенства континента.

Хорваты воодушевились и провели две неплохие атаки, которые неточными ударами завершали Влашич и Ковачич. А испанцы, несмотря на соотношение владения 69 на 31, 5:2 по ударам и 2:0 по ударам в створ растерялись. Но ненадолго.

На 38-й минуте хорваты уже откровенно отбивались, заблокировали несколько ударов, затем Гайя подхватил мяч и пробил с левого края — Ливакович парировал, но Сарабия оказался первым на добивании и буквально расстрелял вратаря хорватов. 1:1.

Второй тайм

Во втором тайме характер игры не изменился, только хорваты периодически беспокоили соперника прессингом на его половине поля. Причем форварды Хорватии особенно активно атаковали Симона, когда он владел мячом. Видимо, расчет был на то, что испанский вратарь еще не до конца отошел после забитого самому себе гола и может ошибиться еще раз.

В одном из таких эпизодов Йосип Юранович задержался впереди, защитники хорватов сместились, страхуя своего партнера, что позволило Сесару Аспиликуэте прибежать со своего правого фланга в штрафную, сместиться в центр, выпрыгнуть на нацеленную передачу с края и четко пробить головой. Левый защитник хорватов Йошко Гвардиол добежал за испанским защитником до конца, но помешать ему не сумел. А подача шла от Торреса, который сместился на левый фланг.



Первые минуты после гола казалось, что хорваты не способны в этом матче вообще ни на что, к 60-й минуте у команды по-прежнему не было ударов в створ. Но нет, хорваты еще добавили прессинга и длинных забросов, а атакующее трио команды стало играть выше. И сразу же команда провела несколько острых атак. Сначала Гвардиол бил с близкого расстояния в ближний гол после классной комбинации в штрафной с участием Модрича и Влашича, мяч был непростой, прошел между ног защитника, но Симон среагировал и забрал мяч. Затем Крамарич убежал от защитников, но испанский вратарь ногой отразил удар, офсайд в этом эпизоде был зафиксирован уже после удачной игры голкипера. Испания ответила голом Мораты, но и он был забит из чистого офсайда.

А дальше Испания показала, что умеет не только позиционно атаковать, перекатывая мяч на чужой половине, но и не чурается быстрых контратак. Вышедший на поле пять минут назад Пау Торрес отдал шикарный пас своему однофамильцу со своей половины поля, Ферран прокинул мяч мимо Гвардиола и послал мяч между ног Ливаковичу. 3:1!

Далее Луис Энрике начал выпускать резервистов, но хорваты не из тех ребят, что сдаются. На 85-й минуте «клетчатые» буквально запихнули мяч в ворота. Модрич вошел в штрафную, на углу вратарской сделал шикарную паузу, но бить не стал, отдал партнеру. Крамарич запутался в ногах и, казалось, потерял мяч, но набежал Мислав Оршич и пробил — Симон вытащил. Игра продолжалась, но у Чакыра пикнул сигнал от автоматической системы определения взятия ворот. Для очистки совести момент посмотрели арбитры VAR, после чего гол засчитали. На повторе видно, что мяч действительно пересек линию ворот после удара Оршича, Симон выбивал снаряд уже из ворот.

Но и это было еще не все! На второй из шести добавленных минут испанцы умудрились провалиться на правом фланге, Оршич спокойно и зряче подал в на линию вратарской, куда вбежали сразу три хорвата, но выпрыгнул и четко пробил головой экс-спартаковец Марио Пашалич! 3:3!

Овертайм

На овертайм испанцы остались без замененных Сарабии, Феррана Торреса и Коке, зато с Моратой, который забивает в лучшем случае один из трех. И хорваты сразу же понеслись добивать деморализованную и дезорганизованную Испанию. На 92-й минуте Оршич подкараулил отскок возле штрафной и пробил на исполнение — мяч просвистел над перекладиной! Через минуту Крамарич бил казалось бы наверняка, но Симон выручил свою команду!

Было ощущение, что Испания вот-вот рухнет, но команда пришла в себя. Бускетс раз придержал мяч в центре поля, другой, после этих пауз «красная фурия» вернула себе контроль над мячом и заиграла в привычный футбол. Оярсабаль опасно пробил низом — Чалота-Цар бросился под мяч и спас свою команду.

А затем грубо ошибся в своей штрафной Йосип Брекало, чье появление в роли правого защитника довольно странно при наличии на скамейке начинавшего Евро в старте Врсалько. Он оставил Морату за своей спиной после подачи от Дани Ольмо с правого фланга, форвард первым касанием принял мяч, а вторым пробил в ближний угол с такой силой, что Ливакович даже руки поднять не успел. 4:3!

Вообще странно, что Златко Далич не перестроил свою команду в овертайме, а продолжил играть в том же варианте, что был на последних минутах основного времени, когда нужно было отыгрываться. Вот Луису Энрике это удалось.

Хорваты ответили опасной атакой с ударом Крамарича, но тут же получили еще гол. Ольмо сыграл в стеночку с партнером на правом фланге и вырезал передачу в центр на Микеля Оярсабаля, который вошел в штрафную и в борьбе с защитником отправил мяч в сетку.

В начале второй 15-минутке на ударной позиции оказался Анте Будимир, он грамотно покатил мяч мимо Симона, но мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорватская скамейка схватилась за голову прекрасно понимая, что в такой ситуации такие шансы упускать нельзя. Других может и не быть. И действительно, больше их не было. Хорваты еще активно прессинговали, стелились в подкатах и бились за каждый мяч, но Испания окончательно успокоилась и полностью контролировала игру.

А на 114-й минуте Далич заменил Луку Модрича, у которого уже не осталось сил. Вместе с полузащитником поле покинула целая эпоха. Великая эпоха для хорватского футбола.