Впервые в четвертьфинале: Зинченко сделал Украину счастливой

Швеция — Украина — 1:1

Встреча Швеции и Украины была последней на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. И — особенно на контрасте с другим поединком дня, где определялся соперник этой пары — самой непредсказуемой.

Если в матче Англия — Германия, удивил вас результат или нет, характер происходившего на поле изначально читался довольно четко, то в паре двух желто-синих команд вариантов было предостаточно.

Во-первых, команды считаются примерно равными по классу. При этом сборная Швеции выиграла группу Е, опередив там, между прочим, испанцев, которые только за последние свои две игры на этом Евро забили соперникам десять.

А вот Украина после яркого поражения от Нидерландов (2:3) на старте турнира скорее разочаровывала. Неубедительная виктория над явно уступающей в классе Северной Македонией (2:1) с нервотрепкой в концовке и удручающее поражение от Австрии (0:2) в матче третьего тура, едва не отправившее команду домой.

В общем, с одной стороны, ожидался плотный и равный матч, с другой, шведы выглядели фаворитом, показывающим более цельный футбол. В-третьих, фаворит этот сделал из вышедших в плей-офф сборных на групповой стадии меньше всех передач, а глухая игра вторым номером с таким статусом как-то не вяжется.

Ну и остро стоял вопрос: а какая Украина настоящая — из первых трех таймов в группе или из последних?

Сборная Швеции к плей-офф смогла рассчитывать на свою главную молодую звезду, восстановившегося после травмы Деяна Кулушевски из туринского «Ювентуса».

Он уже сыграл последние 35 минут в матче третьего тура против Польши (3:2) и отметился в них двумя голевыми передачами, фактически принеся «Тре крунур» победу.

В результате Маркус Берг из «Краснодара» снова остался в запасе, а московский спартаковец Джордан Ларссон опять не попал в заявку на игру.

Андрей Шевченко же не поставил в стартовый состав свою звезду — лучшего ассистента серии А и одноклубника Алексея Миранчука в «Аталанте» Руслана Малиновского, не показывающего на этом турнире своего футбола.

Много обсуждалась в прессе возможность перехода сборной на игру с тремя центральными защитниками, как во второй половине игры с австрийцами.

Заявил Шевченко стандартную схему 4-3-3, и даже перед стартом матча его подопечные расставились по ней, но в игре сразу же стало понятно, что это был обманный маневр — Александр Зинченко занял место по всей левой бровке, как в «Ман Сити», а центральных защитников действительно оказалось трое.

Игра началась довольно неспешно, и поначалу некоторым преимуществом владела шведская сборная, а ее талантливый нападающий Александер Исак из испанского «Реал Сосьедада» даже имел момент, но не попал в дальний угол из пределов украинской штрафной.

Впрочем, выглядели подопечные Шевченко спокойно и основательно, и в итоге именно они открыли счет в середине первого тайма, разыграв просто шикарную комбинацию.

Николай Шапаренко выполнил классный перевод на Александра Караваева, тот отдал в штрафную Андрею Ярмоленко. Шведские защитник внимательно перекрывали удар украинского капитана с рабочей левой ноги, а тот вместо этого внешней стороной стопы правой (в футболе, по иронии, это называется «шведой») перевел на другой край штрафной

точно на Александра Зинченко, который в касание с лета прошил Робина Ольссона в дальний угол!

Ярмоленко уже сам мог удвоить перевес, но левую ему снова перекрывали, а выстрелу с правой ноги не хватило точности — мяч ушел над перекладиной.

Ближе к концу первой половины шведы ожидаемо надавили, и на 44-й минуте Исак зацепился перед штрафной за передачу и скинул назад Эмилу Форсбергу, который хлестким ударом с небольшим рикошетом от защитника провел свой четвертый мяч на турнире.

Второй тайм начался в такой же плотной борьбе, где события не происходили все время, но напряжение висело такое, что взрыва можно было ждать каждую минуту.

В такой игре очень высока цена ошибки. Такую шведы допустили на 55-й минуте, провалившись после своей атаки. Караваев протащил мяч через полполя, убрал Альбина Экдаля и отдал к лицевой в штрафную Ярмоленко.

Капитан выкатил назад под удар Сергею Сидорчуку, который мощно зарядил в ближний угол, но попал в штангу!

Украинцы, воодушевившись, рванули атаковать еще, и уже сами, упустив мяч на чужой половине поля, нарвались на кинжальный ответ соперников.

Шведы быстро доставили легконогому Исаку, который блестяще использовал пространство, протащив мяч правым полуфлангом и отдав на границу штрафной налево Форсбергу.

Лучший бомбардир шведов подработал себе в центр под правую и, спрятав удар за защитником, направил мяч в дальний угол. Теперь штанга спасла уже Украину!

После такой двухминутки на поле стало еще жарче, а инициатива оказалась в руках шведов. Людвиг Аугустинссон опасно простреливал, а Исак еще через несколько минут фактически вышел один на один, хоть и не попал и вообще был в офсайде.

Шевченко отреагировал на это выходом Малиновского вместо набегавшегося Шапаренко.

После этого шведы разок забыли в штрафной справа Сидорчука, но тот не перебросил навесом высоченного Ольссона, а вот сами «Тре крунур» продолжили давить. Только отчаянный прыжок Георгия Бущана спас от пропущенного гола после выстрела Кулушевски, сместившегося справа в центр уже внутри штрафной.

В ответной контратаке, разогнанной Малиновским, на острие оказался Ярмоленко, но пробил капитан с линии штрафной в касание прямо в руки вратарю.

А вот следующий шведский момент вновь был по-настоящему голевым, и еще каким. Очередной выстрел Форсберга получился могучим — мяч со страшной силой вонзился в перекладину, когда Бущан уже ничем не мог помочь.

Постепенно украинцам все же удалось погасить запал соперников. Для этого подопечные Шевченко отобрали мяч и стали неспешно его передавать друг другу, не форсируя события, хотя и не суша игру откровенно.

До свистка об окончании основного времени случился еще только один момент, но Кулушевски, рванувший за спины защитникам и получивший идеальную закидушку с центра поля от Экдаля слишком долго готовил удар, и Иван Забарный успел его сблокировать.

В дополнительное время оба тренера сделали замены, чтобы освежить порядком подуставшие команды.

Поначалу экстратайм проходил бессобытийно, но на 97-й минуте в рядовом моменте Маркус Даниэльссон, опережая как раз только появившегося на поле Артема Беседина, выбил мяч, но врезался открытыми шипами в ногу украинцу.

Арбитр Даниэле Орсато сначала предъявил шведу желтую карточку, хотя тот вообще был уверен, что сыграл чисто, но тут же в дело вмешался ВАР.

После консультаций с видеоассистентами рефери пошел пересмотреть момент и изменил решение, вообще удалив шведа.

Также важно заметить, что Беседин не смог продолжить игру, и вместе него оперативно вышел на поле Виктор Цыганков. Швеция на 20 минут с лишним минут осталась в меньшинстве, что особенно неприятно для самой возрастной команды турнира.

Естественно, сборная Украины практически все оставшееся время провела на чужой половине поля, организовав действительно очень серьезное давление.

Шевченко в последнем перерыве убрал уже еле стоявшего на ногах Ярмоленко, и капитанская повязка перекочевала на плечо к Александру Зинченко, который постоянно руководил партнерами и подбадривал их.

Вышедший вместо Ярмоленко юный форвард Артем Довбик, еще не забивавший за сборную, не использовал шикарный момент на старте второй дополнительной 15-минутки, пробив выше ворот. Однако при этом он был в офсайде.

Давление давлением, но матч катился к серии пенальти. И когда до нее оставались считанные секунды, Малиновский в очередной раз перевел мяч налево своему новому капитану, а Зинченко идеально подал на линию вратарской, где Довбик выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку!

Украина взорвалась в порыве счастья — сборная вырвала путевку в четвертьфинал и теперь встретится с Англией, которая впервые на этом турнире сыграет не на своем поле.