«Мерзкий поступок»: российский футболист оскорбил Касаткину и удалился из соцсетей

Мало кто мог предположить, что рядовой матч теннисного Уимблдона между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Латвии Еленой Остапенко взорвет российские медиа. Игра на третьем по счету турнире серии «Большого шлема» в 2021 году выдалась непростой для 24-летней уроженки Тольятти — уступая по ходу встречи после первого сета со счетом 1:6, Касаткина смогла взять вторую партию (6:3), но в решающий момент поединка не справилась с напором оппонентки и проиграла третий сет со счетом 6:8.

На этом все могло бы и закончиться, если бы футболист владикавказской «Алании» Владимир Хубулов не поставил на Касаткину деньги в одной из букмекерских контор. Спортсмен не стал подбирать выражения, описывая досаду от проигранной ставки, и высказал Касаткиной все, что о ней думает.

«Конченая ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***», — написал футболист в личные сообщения теннисистке.

Касаткина не стала терпеть эту грязь и опубликовала скриншот переписки в историях Instagram.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — сыронизировала спортсменка.

Реакция 24-летней россиянки быстро разошлась по социальным сетям. Обратная связь прилетела Хубулову в таком количестве, что ему пришлось срочно удалить свой аккаунт в Instagram. Поступок футболиста жестко раскритиковал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Это мерзкий поступок, но обращать внимание на таких людей не стоит. Они всегда находятся и оскорбляют спортсменов. Меня как только не «поливали» за все время. Вот пусть «Алания» разбирается теперь с этим парнем. Мне вообще наплевать на таких людей», — сказал Тарпищев в интервью Sport24.

В осетинском клубе пообещали взять ситуацию с Хубуловым под пристальный контроль.

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», — гласит текст публикации в Instagram.

C жесткой критикой в адрес спортсмена также выступил депутат Госдумы Артур Таймазов. Подобные высказывания не красят мужчину, подчеркнул он в интервью Sport24.

«Ситуация крайне неприятная со стороны спортивной морали и этики. Уважение к женщине составляет одну из основ в культуре осетинского народа, и такое поведение не украшает человека. Ни один спортсмен не имеет права осуждать другого спортсмена за проигрыш, тем более в такой манере. Прежде чем комментировать что-либо, необходимо самому добиться чего-то в жизни», — заявил Таймазов.

«Владимиру Хубулову я посоветую не просиживать свои штаны в соцсетях, а всю энергию направить на тренировки. И помнить, что по его поведению могут судить не только о нем, но и о клубе, и всей Осетии. Что касается того, нужно ли его отстранять или нет — это должен решать клуб», — добавил Таймазов.

Дмитрий Свищев, тоже депутат Госдумы, назвал поведение Хубулова хамским и низким.

«Он джентльмен или кто? Футболист такого уровня должен думать, что говорит. Тем более через соцсети выяснять отношения и оскорблять девушку... Чего он хочет добиться и зачем писать такие вещи — непонятно. Он сам спортсмен и обвиняет другого спортсмена в проигрыше — это некорректно. Это поступок, недостойный мужчины. К тому же, допускать подобные выражения в адрес девушки просто недопустимо. Эта крайне неприятная ситуация», — подчеркнул парламентарий.

«РФС стоит рассмотреть эту ситуацию на дисциплинарном комитете, потому что такая выходка Хубулова непозволительна и бросает тень на все футбольное сообщество», — отметил Свищев.

Стоит напомнить, что, согласно правилам РФС, футболистам запрещено делать ставки на свой вид спорта. При этом полного запрета на игры на тотализаторе для игроков профессиональных клубов в нормативно-правовых актах не предусмотрено. В любом случае, вопросы вызывает не столько сам факт игры Хубулова в букмекерской конторе, сколько неприемлемое обращение к Дарье Касаткиной.

Разбираться в случившемся придется руководству «Алании». Независимо от исхода, главный медиа-скандал Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) лета 2021 года уже состоялся.