«Зачем шваль набирать?»: эксперты о лимите на легионеров и потолке зарплат в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что прямой зависимости между уровнем зарплат и стремлением российских футболистов уехать за рубеж нет.

«В лучшие европейские лиги приглашают игроков, которые способны поддержать уровень футбола в той или иной стране, уровень клуба. За последнее время в топ-лиги у нас уехали только Александр Головин и Алексей Миранчук. Они уехали, потому что их уровень мастерства позволяет им конкурировать на высоком уровне в «Монако» и «Аталанте».

Надо посмотреть правде в глаза — остальные россияне не едут в Европу просто потому, что их туда не приглашают. Нужно отделять котлеты от мух. У них нет предложений. Как только появится предложение, наш футболист обязательно туда поедет, — сказал эксперт.

При этом специалист отметил, что игроков необходимо стимулировать дополнительными выплатами, ограничив оклад небольшой суммой.

«Если говорить о зарплате, то ее нужно привязать к качеству выполняемой работы. Нельзя подписывать контракты, согласно которым ты будешь получать хорошие деньги и при этом никак не отвечать за результат. Необходимо, как я это вижу, ввести потолок зарплат и дальше выплачивать бонусы в зависимости от достигнутых успехов. Можно также учитывать количество игр, проведенных в составе, чтобы дополнительно мотивировать игроков; количество тренировочных занятий, ведь чем больше ты тренируешься, тем выше будет твое мастерство.

Я вспоминаю, как раньше футболисты получали дополнительные бонусы за то, что своей игрой собирали полные трибуны стадиона. Все было завязано на том, сколько людей пришло. Показываем хороший футбол, народ приходит, им нравится то, как мы играем, а мы получаем деньги.

Сегодня ни за что футболист не отвечает. Не играет никакой роли то, сколько ты сыграл. Прописано в контракте — миллион в год, и ты сразу становишься обеспеченным. И не нужно никаких дополнительных усилий прикладывать», — заявил Игнатьев.

Экс-хавбек петербургского «Зенита» Юрий Желудков также с позитивом отнесся к инициативе ограничить оклад российских игроков, выступающих в Премьер-лиге.

«Я к введению потолка зарплат отношусь положительно. Молодым надо платить 30 тысяч рублей, опытным игрокам и членам сборной — 100 тысяч рублей. Остальное — только за победы в качестве бонусов. Выиграли игру — получили $30 тыс. или $50 тыс.

Да, наша лига сильно упадет в качестве, но другого пути мотивировать футболистов нет. А зачем им играть? Никакого стимула при нынешней системе у них нет. Получают миллионы евро, а потом так за сборную выступают.

Играть за страну? Ну кому вы рассказываете. У них одни доллары в глазах. Это еще наше поколение могло выступать за флаг и гимн, а здесь бесполезно. Только так», — считает Желудков.

В свою очередь экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил для совершенствования российских игроков ужесточить лимит на легионеров.

«Наши команды в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграли ужасно. Мне было просто стыдно на них смотреть. Они все игры провалили, все! И спрашивается, почему?

Я могу оправдать случившееся лишь тем, что в чемпионате России не дают проявлять себя молодым и талантливым игрокам. У нас в стране засилье легионеров. Зачем в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ) сразу два места для зарубежных игроков? Зачем в Российской премьер-лиге (РПЛ) бесконечное число легионеров, когда их нужно максимум двое? И то, надо набирать лучших. Лучших!» — заявил ветеран.

Также Кавазашвили отметил, что детский футбол в России развит достаточно неплохо и что футбольные академии ежегодно выпускают достаточное количество способных игроков.

«Никита Павлович Симонян после заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС) сказал, что к нам лучшие зарубежные игроки не поедут. Тогда зачем шваль набирать? В нашем чемпионате их обучать играть, платить им баснословные деньги и потом сажать их в дубль? У нас всего в РПЛ и Олимп-ФНЛ почти 130 легионеров! Это целое государство! Зачем они нужны, если из них играет примерно десять человек?

Обязательно нужно ужесточать лимит, разрешать двух (максимум трех) человек. Остальные должны иметь российский паспорт.

Наши школы, в принципе, работают, выпускают игроков. Те, кто по своему таланту попадают только во вторую лигу, проходят через эти жернова и получают шанс проявить себя в первой лиге. А там уже два легионера в команде находятся. Спрашивается, зачем?» — задается вопросом Кавазашвили.