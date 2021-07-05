Травма головы или петарда в сердце: в США погиб голкипер сборной Латвии

О гибели Кивлиниекса первой сообщила Федерация хоккея Латвии.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам голкипера сборной Латвии Матиса Эдмундса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом из жизни. Воспитанник хоккейной школы «Пардаугава» на последнем чемпионате мира был голкипером сборной Латвии, одержавшей одну победу в четырех матчах. Также он сыграл восемь матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за свою карьеру. Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Гибель Матиса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа», — сказано в пресс-релизе Федерации хоккея Латвии.

Трагически оборвалась жизнь вратаря сборной Латвии Матисса Кивлениекса. Ему было всего 24 года.



Наши самые искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам хоккеиста. Скорбим pic.twitter.com/4rufsfTMPp — Хоккей России (@russiahockey) July 5, 2021

Заявление «Коламбуса»

Позже с официальным заявлением выступил «Коламбус Блю Джекетс».

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«С глубокой печалью «Коламбус» сообщает, что наш вратарь Матис Кивлениекс скончался прошлой ночью в возрасте 24 лет в результате трагического несчастного случая. Уроженец Риги получил тяжелую травму головы при падении. Немедленно был вызван медицинский персонал, но вскоре он скончался», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

Смерть Кивлениекса прокомментировал также президент клуба.

«Мы шокированы и опечалены потерей Матиса Кивлениекса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его матери, Астриде, его семье и друзьям в это ужасное время. Киви был выдающимся молодым человеком, который каждый день приветствовал всех с улыбкой. То влияние, которое он оказал за четыре года работы в нашей организации, не будет забыто», — сказал Джон Дэвидсон.

Никаких подробностей не сообщается. Что за падение? При каких обстоятельствах?

Латвийский портал Delfi.lv ранее сообщил, что 24-летний вратарь праздновал с одноклубниками День независимости США, и во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти.

Чемпионат мира в Латвии

Звездный час Кивлениекса наступил во время недавнего чемпионата мира, который проходил в Латвии. И пусть хозяевам льда не удалось выйти в плей-офф, выступление вратаря было отмечено специалистами и журналистами. На групповом этапе латвийская команда обыграла будущих чемпионов мира канадцев, а Матис не пропустил ни одной шайбы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Латвии.

Всего на чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Это был второй чемпионат мира в карьере вратаря. В 2018 году он был запасным вратарем и не сыграл ни одной минуты.

НХЛ

В НХЛ карьера Кивлениекса также шла в гору. Три года Матис отыграл в различных юниорских лигах Северной Америки. Он играл в MNJHL, затем выступал в NAHL (Североамериканская хоккейная лига) и USHL (Студенческая хоккейная лига). Затем, начиная с 2017 года, была Американская хоккейная лига (АХЛ) и «Кливленд Монстерз», фарм-клуб «Коламбуса», из которого вратарь и получил первый вызов в НХЛ.

В НХЛ он дебютировал в возрасте 23 лет, приняв участие в шести матчах в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне Кивлениекс сыграл еще два матча за «Блю Джекетс», в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

Правда, клуб выступил в нынешнем сезоне не слишком хорошо. «Коламбус» занял последнее, восьмое, место в таблице Центрального дивизиона, в итоговом рейтинге команда оказалась на 28-м месте из 31-го. Ни о каком плей-офф, естественно, речи и не шло.

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн опубликовал заявление, касающееся гибели Кивлениекса.

«Национальная хоккейная лига была опечалена, узнав о внезапной и трагической гибели вратаря Матиса Кивлениекса. От имени семьи НХЛ мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде как в организации «Блю Джекетс», так и в родной Матису Латвии. Его любви к жизни и страсти к игре будет очень не хватать всем тем, кому посчастливилось быть его товарищем по команде и другом», — заявил Беттмэн в официальном пресс-релизе НХЛ.