Роковой дождь: Медведев легко отдал матч Хуркачу после перерыва

Очень обидно. Это были два разных матча. В первом, вчера, Даниилу тоже не хватило инстинкта убийцы. Он инертно провел второй сет, позволив сопернику дотянуть до тай-брейка, где Хуркач оказался сильнее. Но в остальном Медведев был уверенно сильнее соперника. Сегодня все было наоборот. Поляк вышел заряженный, уверенный в себе и точный, а Даниил вялый и неготовый. Сразу же отдал четвертую партию, а затем был слабее и в пятом сете. Вчера у Хуркача был только один брейк-пойнт, сегодня он сделал три брейка — квинтэссенция этого матча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч, сегодня для вас работали Эльвира Ондар и Александр Седов.
Медведев подает первым мячом, но Хуркач принимает, и после этого россиянин в своем стиле просто отдает ему очко. Медведев вышел к сетке и не смог поднять с лета. 6:3.
И снова не проходит первая, а на второй игрой владеет поляк. Медведев бьет в сетку — 30:40, матч-пойнт.
Отличная подача — 30:30.
Хуркач идет вперед со второй подачи и выжимает ошибку соперника — 15:30.
Как же здорово попадает поляк, еще и отскок неровный. Даниил сорвал удар — 15:15.
Очко с подачи — 15:0.
И снова прием в аут — 5:3.
Эйс — 40:15.
Выбивающая подача и прием в аут — 30:15.
Со второй подачи завязался розыгрыш, но Даниил ошибся в нем, ударив в сетку — 15:15.
С ошибки Хуркача вторым ударом начинается его подача — 0:15.
И опять без первой подачи. Хорошо, что вторая вышла сложной. Хуркач как-то подставил ракетку и получился укороченный, который россиянин все же достал. И классно сыграл косо — 4:3.
Снова нет первого мяча, но на этот раз загонял поляка очень хорошо — больше.
Опять первая не прошла, а в розыгрышах у Медведева пока ничего не получается. Быстро играет в аут — ровно.
Мощно подает вторым мячом россиянин — больше.
Остро принял вторую подачу Медведева Хуркач и начал выдвигаться к сетке. Пытался диагональ сыграть Даниил, но не перебил сетку — 40:40.
Укорачивает Даниил, поляк догоняет и кидает свечку, но немного не попадает — 40:30.
Еще одна невынужденная ошибка россиянина — 30:30.
А вот тут россиянин бьет в сетку после приема поляка — 30:15.
И еще одна — 30:0.
Отличная подача Медведева — 15:0.
Атаковал Медведев в розыгрыше со второй подачи поляка, но в итоге ударил слишком далеко — 4:2.
Почти выбил Медведева из корта подачей и неожиданно хитро укоротил поляк — 40:15.
И еще очко с подачи — 30:15.
Отличная косая подача — 15:15.
Не прошла у Хуркача первая, а с примемом Медведева второй подачи он не справился — 0:15.
И еще — 3:2. Ну что, пришел в себя Даниил? Три эйса подряд — очень хорошо. Но нужно обязательно отыгрывать чужую подачу.
Еще эйс — 40:15.
Хуркач проверил эйс Медведева, но мяч был очень уверенно в корте — 30:15.
В целом розыгрыш был почти в руках Хуркача, но, делая виннерс по линии, он не перекинул сетку — 15:15.
Не проходит у Медведева первая, а в розыгрыше со второй он быстро бьет в сетку — 0:15.
Но завершает эйсом этот гейм поляк — 3:1.
Невероятно попал Медведев в линию с приема выбивающей из корта подачи и смог в итоге перехватить инициативу и выиграть розыгрыш — 40:30.
Прием на вылет! 40:15. Может, это заведет россиянина?
Очко с подачи — 40:0.
Хуркач идет к сетке с подачи и легко берет еще очко — 30:0.
В сложной ситуации Медведев. Не пошел ему перерыв на пользу. И сейчас принимает в сетку — 15:0.
Снова ошибается Медведев в розыгрыше и проигрывает свой гейм под ноль — 2:1.
Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт у Хуркача.
Неподготовленный укороченный от Даниила заканчивается для него же печально — 0:30.
Пока хуже выглядит Даниил. Ошибается в розыгрыше ударом по линии — 0:15.
Очко с подачи — 1:1.
Очень уверенно пока играет Хуркач сегодня. С хафкорта после приема бьет в открытый корт — 40:0.
Красиво Медведев переводил, но перемахнул заднюю линию — 30:0.
Хуркач бежит после подачи к сетке и снова удачно — 15:0.
После второй подачи в коротком розыгрыше Даниил спровоцировал очередную ошибку Хуркача с форхенда — 0:1. Важно было выиграть гейм.
Эйс! Вовремя — больше.
Завершал атаку в свободный корт россиянин после приема Хуберта и не попал по длине — 40:40.
Даниил подал и оступился, из-за чего прием получился на вылет у соперника — 40:30.
А тут уже очко с первой — 40:15.
Еще одна классная вторая подача — 30:15.
Опять не попал первым мячом, но на этот раз второй подал без шансов — 15:15.
Не проходит первая после передачи, а прием второй от поляка оказывается для Даниила неразрешимой проблемой — 0:15.
Еще не возобновился матч после окончания четвертого сета, потому что Даниил взял так называемые «туалетный» перерыв. Ну, наверняка это был психологический ход, чтобы сбить поляка с куража.
Случилось то, чего стоило опасаться — Медведеву после долгой паузы пришлось брать свою подачу на заказ без права на ошибку, а Даниил еще не разогрелся и не вошел в ритм. В итоге второй в игре брейк-пойнт для Хуркача и первый брейк. Что ж, все решится в пятом сете.
Эйсом завершает Хуркач четвертый сет. Медведев взял челлендж, но не помогло, очень четкое попадание — 6:3.
А вот завязался розыгрыш, и с форхенда Хуркач ошибся по длине — 40:30, остается еще один сет-пойнт.
Не получается прием у Даниила — 40:15, двойной сет-пойнт!
В своем стиле берет очко Хуркач — в перестрелке у сетки с лета. 30:15.
Аут крикнул боковой арбитр, но с вышки главный его поправила. И правда — челлендж показал эйс. 15:15.
Здорово Даниил играет на приеме и переигрывает обводящим ударом соперника — 0:15.
И Хуркач делает брейк, забирая подачу Медведева! Причем Даниил допустил в последнем розыгрыше двойную ошибку. Вот так начало доигровки для россиянина. Не сумел сходу войти в игру на своей подаче. Счет в партии становится 5:3 в пользу Хуркача. Такими темпами он сравняется по сетам.
Подача Медведева пока не особенно радует россиянина. Хуркач грамотно принимает подачу и контратакует. Так, только что поляк вовремя вышел к сетке и отправил мяч в недосягаемую для Медведева часть корта. Счет пока 30:30.
Игра началась!
Итак, спортсмены заканчивают разминку. Скоро начнем!
Как складывалась предыдущая часть противостояния, можно почитать в первом онлайне «Газеты.Ru».
На данный момент Медведев выигрывает у Хуркача со счетом 2-1 по сетам.
В четвертой партии поляк пока ведет 4:3 по геймам. Сейчас будет подавать Медведев.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в 15.30 мск должна стартовать доигровка матча 1/8 финала Уимблдона между Даниилом Медведевым (Россия) и Хубертом Хуркачем (Польша). 5 июля эта встреча была прервана из-за дождя.