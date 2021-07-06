Роковой дождь: Медведев легко отдал матч Хуркачу после перерыва

Очень обидно. Это были два разных матча. В первом, вчера, Даниилу тоже не хватило инстинкта убийцы. Он инертно провел второй сет, позволив сопернику дотянуть до тай-брейка, где Хуркач оказался сильнее. Но в остальном Медведев был уверенно сильнее соперника. Сегодня все было наоборот. Поляк вышел заряженный, уверенный в себе и точный, а Даниил вялый и неготовый. Сразу же отдал четвертую партию, а затем был слабее и в пятом сете. Вчера у Хуркача был только один брейк-пойнт, сегодня он сделал три брейка — квинтэссенция этого матча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч, сегодня для вас работали Эльвира Ондар и Александр Седов.