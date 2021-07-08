Перелом Кучерова и «сухарь» Василевского: «Тампа» снова взяла Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 1:0 (4:1 в серии)

После поражения в четвертой игре подопечные Джона Купера были решительно настроены закончить серию на своей площадке и при поддержке полных трибун «Амали Арены».

«Просто обыграть команду уже достаточно тяжело, не говоря уже о четырех победах. А речь идет вообще о финале Кубка Стэнли. Здесь играют две хорошие команды, а серия и должна была продлиться больше четырех матчей», — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер после второй игры в Монреале.

Первый период пятого матча запомнился большим числом удалений — суммарно хоккеисты из обеих команд пять раз садились на скамейку штрафников. Чаще всего правила нарушал нападающий «Канадиенс» Кори Перри — на его счету задержка клюшкой и нырок. Все это стало результатом тотального давления хозяев на ворота Кэри Прайса, которому пришлось отразить 13 бросков по ходу первого игрового отрезка, в то время как Андрей Василевский четырежды вступал в игру.

Во втором периоде характер встречи не изменился — «Монреаль» старался давить и даже в какой-то момент перехватил инициативу, заставив игроков «Тампы» чаще фолить. Правда, надежная игра «молний» в обороне не позволила гостям распечатать их ворота.

А вот действующие обладатели Кубка Стэнли смогли воспользоваться своим шансом и открыли счет — Стивен Стэмкос поборолся у борта и отпасовал на Райана Макдону, тот продвинул шайбу направо, где его ждал Дэвид Савар. Канадский защитник проехал чуть вперед и вырезал передачу на Росса Колтона, которому оставалось лишь подставить клюшку в пустые ворота — 1:0!

Третья двадцатиминутка собрала все напряжение финальной серии. «Монреаль» изо всех сил пытался сравнять счет, «молнии» держали оборону и убегали в контратаки. В конце игры Доминик Дюшарм убрал вратаря, но даже численное преимущество не помогло «Канадиенс» забросить спасительную шайбу.

1:0 в матче и 4-1 в серии. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли сезона-2020/21!

«Молнии» вошли в историю как вторая команда в эпоху потолка зарплат, сумевшая дважды подряд выиграть главный трофей НХЛ. До этого подобное удавалось «Питтсбургу», который выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

«Это невероятно. Я знаю, звучит как клише, но я не могу найти слов. Мы через многое прошли за последний год, через взлеты и падения, через прошлогодний пузырь, но все равно смогли выиграть второй раз подряд. Потрясающе!» – сказал капитан команды Стивен Стэмкос после игры.

Андрей Василевский — MVP плей-офф

Главным героем и игроком, внесшим наибольший вклад в победу своей команды, стал российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

26-летний уроженец Тюменской области по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли установил уникальное достижение, сыграв на ноль в пяти матчах подряд, закрывавших серии плей-офф, обновив тем самым рекорд лиги.

В прошлом сезоне Василевский «засушил» последний матч финальной серии против «Далласа», в этом ему удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в заключительных поединках с «Флоридой», «Каролиной», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреалем».

«Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, что он находится только в начале пути», – передает слова главного тренера «Тампы» Джона Купера пресс-служба НХЛ.

Василевский стал 14-м вратарем в истории НХЛ, завоевавшим «Конн Смайт Трофи» (приз вручается с 1965 года, — прим. «Газеты.Ru»), и первым за последние девять лет. Также он стал третьим россиянином, получившим эту почетную награду. До этого ее обладателями становились нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Особый трибьют своему партнеру и соотечественнику на послематчевой пресс-конференции исполнил российский нападающий Никита Кучеров. Для начала хоккеист удивил журналистов тем, что пришел к ним без футболки и с банкой пива в руках.

Nikita Kucherov, before @JoeSmithTB can even ask his question: "Joe, let's hear it." pic.twitter.com/5JQaBCdMdY — Chris Johnston (@reporterchris) July 8, 2021

Затем форвард выступил с критикой в адрес экспертов, которые второй год подряд не отдали награду лучшему вратарю регулярного чемпионата «Везина Трофи» Василевскому.

«Я каждый день говорил ему: «Васи, ты — MVP, ты — лучший игрок. В этом году они дали «Везину» парню из «Вегаса», в прошлом тоже дали кому-то другому... Бред.

Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень... Черт возьми, он лучший. Он все показал сегодня, оставил нас в игре», — сказал Кучеров.

Как выяснилось позже, сам №86 провел финальную серию против «Монреаля» со сломанным ребром. Об этом в интервью Sport24 заявил агент Дэн Мильштейн.

«Никита в шестой игре против «Айлендерс» получил перелом ребра. Играл через боль, перед каждым матчем ему в госпитале делали уколы, потому что там все было очень близко к легкому», — заявил агент.

Теперь «Тампа-Бэй» попытается войти в историю НХЛ, став командой-династией. Для этого хоккеистам из штата Флорида необходимо в третий раз поднять над головой Кубок Стэнли. Поход за очередным титулом начнется уже через три месяца.