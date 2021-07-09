Финал Кубка Америки: Аргентина и Бразилия устроят настоящую битву

Финальный матч Кубка Америки Аргентина - Бразилия состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана», начало – в 03:00 мск. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на «Окко Спорт».

Аргентина - Бразилия: кто фаворит матча Кубка Америки-2021 11 июля

Организаторы Кубка Америки могут потирать руки: встреча Аргентины и Бразилии в финале — лучшая реклама турнира. При этом нельзя сказать, что путь к этому финалу для команд был легким.

Бразильцы в плей-офф прошли Чили и Перу, оба раза ограничившись скромным счетом 1:0. Более того, в игре с чилийцами команда Тите доигрывала встречу в меньшинстве: з I'mа грубейший фол удалили Габи Жезуса. Кстати, нарушение было столь грубым, что он пропустит и финал. Тем не менее, все завершилось успешно, Неймар и компания в финале.

У Аргентины был отличный по результату четвертьфинал против Эквадора, уверенная победа 3:0. А вот в игре с Колумбией нашла коса на камень, все докатилось до послематчевых пенальти. Здесь команду Лионеля Скалони спас голкипер Эмилиано Мартинес, отразивший три удара колумбийцев. Вратарь после матча даже удостоился отдельной похвалы Лионеля Месси.

Перед финалом обе команды играют мускулами. Неймар заявил, что Бразилия точно выиграет, Месси ответил, что понимает шутку друга. Но смех смехом, а битва будет не на жизнь, а на смерть. Тем более, что есть и политический подтекст. Турнир перенесли из Бразилии в Аргентину буквально за 2 недели до начала. Во многом из-за фактора своего поля букмекерская компания Winline отдает преимущество сборной Бразилии. Поставить на бразильцев можно с коэффициентом 2.21, это 45% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей игрок получит 2210 рублей.

Шансы Аргентины победить оценили в 3.75 (25%), а на ничью — в 3.25 (30%). Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются с коэффициентом 2.55. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.55. То есть букмекер склоняется к тому, что забито будет не более двух голов.

Аргентина - Бразилия: статистика очных встреч

В последних десяти матчах небольшое преимущество у сборной Бразилии: 5 побед. Аргентинцы выиграли 4 раза, а вот вничью команды сыграли всего однажды. При этом все свои победы бразильцы одержали дома, а вот у Аргентины есть два гостевых успеха.

И один из этих успехов случился как раз в последней на сегодня очной встрече. 15 ноября 2019 в товарищеском матче аргентинцы победили со счетом 1:0. Единственный мяч на 13-й минуте игры забил Лионель Месси.

А вот в последнем на данный момент официальном матче сильнее оказалась Бразилия. Дело было на Кубке Америки-2019, тогда команды встретились на стадии полуфинала. Бразильцы выиграли со счетом 2:0, голы забили Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Как вы уже знаете, на этот раз Жезус не сыграет против Аргентины, а вот Фирмино вполне может вновь огорчить принципиального противника.

Аргентина - Бразилия: прогноз на финал Кубка Америки 11.07.2021

Если мы внимательно взглянем на статистику личных встреч, то заметим, что в 6 из 7 последних матчей команды на двоих не добирались до отметки в 3 забитых мяча. Есть ощущение, что и в этот раз голевого пиршества не будет. Ни те, ни другие не были слишком результативны в играх с более слабыми соперниками, что уж говорить о финале, в котором рисковать никто не будет. На то, что в матче будет меньше 3 голов в основное время, в БК Winline предлагают коэффициент 1.55. И эту ставку можно сделать, не рискуя своими деньгами — получите 1000 рублей сразу после регистрации.

Бразильцы играют дома, но для аргентинцев это принципиальный момент, ведь турнир должен был пройти у них. Да, статистика вещь упрямая, и говорит нам о том, что ничья маловероятна, но, кажется, это тот случай, когда исключение может подтвердить правило. Наверняка в этой игре будет много борьбы, много фолов. Лидерам, Неймару и Лионелю Месси, не позавидуешь, защитники будут усердно обрабатывать их ноги. Классика латиноамериканского футбола: страсть наравне с грубостью.

Бразильцы в плей-офф побеждали дважды со счетом 1:0, а Аргентина и вовсе один раз доигралась до серии пенальти. Можно предположить, что в финале команды не смогут выявить победителя в основное время. Рисковать и бежать вперед в этой игре не будет никто. Поэтому ставка на ничью за 3.25 в БК Winline точно имеет резон.