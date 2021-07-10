Догнать рекорд Надаля и Федерера: Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. LIVE

Классная контратака Берреттини в розыгрыше после второй подачей. Виннерсом все кончилось — 0:15.
Все угадал Джокович, в том числе и направление двух смэшей, но перевести второй через сетку было уже нереально — 5:3. Все же взял Берреттини этот гейм. Важно психологически.
Вторую подачу остро подал итальянец, и серб принял в сетку — больше.
Никак не может забрать подачу Берреттини — в сетку бьет вторым ударом. Ровно.
Тянул все Джокович в обороне, и даже последний смэш достал, но только подставил ракетку. Мяч упал на половине серба — больше.
В самую линию Новак принимает вторую подачу. Берреттини в ответ мяч поднять над сеткой не может — ровно снова.
Не прошла первая. Но вторая была пушечной — больше.
Принял непростую подачу в самую линию серб, а в розыгрыше Берреттини в обмене кроссами сыграл в сетку — ровно.
Уходящий эйс — больше.
И снова с форхенда в размене по длине не попадает итальянец — ровно.
Очко с подачи — больше.
Опять обмен ударами, и опять заканчивается дело ошибкой Маттео — ровно.
И снова прием в аут — больше.
Не попадает приемом Ноле — ровно.
Классный розыгрыш. Джокович догнал сложный укороченный и пустил мяч под левую Маттео, который и сорвал удар — меньше, сет-пойнт на чужой подаче у серба.
Снова выбил Джоковича из корта подачей, но с лета по прямой дал в аут по длине в открытый корт — ровно.
Очко с прекрасной уходящей подачи — больше.
А теперь вторым ударом ошибается после второй подачи — 40:40.
А тут даже очко со второй подачи — 40:30.
Очко с подачи — 30:30.
Отличная подача, а после приема Берреттини решил укоротить с хафкорта, но пустил мяч слишком высоко. Джокович догнал и обводил с лета. Итальянец дотянулся, но попал в сетку — 15:30.
Не вырезал через сетку Новак в коротком розыгрыше после второй подачи итальянца — 15:15.
Ох, в розыгрыше после подачи Берреттини должен был у сетки гасить короткую свечу смэшем, но сам ударил в сетку — 0:15.
Прием в аут по длине — 5:2.
В трос в розыгрыше попал Берреттини, Джоковичу было удобно укорачивать, но он угодил в коридор — 40:15.
Безупречен серб на подаче. И после подачи с лета у сетки завершает — 40:0.
Прием в сетку — 30:0.
Со второй подачи Джокович пошел к сетке, и ему еще и помог трос — 15:0.
После второй подачи выигрывает итальянец очко, заставив серба ошибиться по длине — 4:2.
Легко успел за укороченным Берреттини, но не попал под боковую линию своим — 40:30.
Очко с подачи — 40:15.
Джокович кое-как подставил ракетку под подачу, но в итоге проиграл у сетки, хотя вытянул сложнейший удар — 30:15.
После второго мяча Джокович сразу же перешел в атаку и переиграл Маттео — 15:15.
Очко с подачи — 15:0.
И прием в сетку — 4:1.
Очко с подачи — 40:0.
Классно атаковал Берреттини со второй подачи. В итоге, выбив Джоковича из корта, укоротил. Ноле догнал и ответил коротко, но дальше не угадал, однако Берреттини не попал в свободную часть корта — 30:0.
Прием в сетку — 15:0.
Не прошел первый мяч на брейк-пойнте, но подал итальянец хорошо. Еще лучше атаковал вторым ударом, но Джокович не просто взял, а контратковал сам, и Маттео сыграл в коридор — 3:1. Серб повел с брейком.
Вторая подача Берреттини для Джоковича снова становится легкой добычей. Все быстро заканчивается виннерсом — меньше, второй брейк-пойнт.
Отыгрывает подачей итальянец — 40:40.
По разным сторонам корта под боковые линии разбрасывал Джокович после второй подачи соперника, в итоге добрался до сетки, и Берреттини пришлось кидать свечку. Ушла в коридор — 30:40, брейк-пойнт.
Очко с подачи — 30:30.
Даже со второй подачи подготовил атаку Берреттини, но перевод по линии с форхенда ушел в сетку — 15:30.
А вот первая не прошла, и после резанного приема серба Маттео сам срезал в сетку — 15:15.
Отличная уходящая первая подача Берреттини — 15:0.
Очко с подачи — 2:1.
Эйс — 40:30.
Вторая подача, но в равном розыгрыше невынужденную ошибку делает итальянец, срывая форхенд по длине — 30:30.
Трос помог Берреттини на приеме, в итоге розыгрыш пошел так, что Джокович оборонялся у сетки, и итальянец мог сделать виннерс на тройной брейк-пойнт, но угодил в сетку. Хотя и мяч был не самым простым все же — 15:30.
Двойная — 0:30.
Принял непростую подачу Берреттини, а Джокович первый раз в матче укоротил, но не перебросил сетку — 0:15.
Ободом принял Джокович — 1:1.
Тяжелейшую уходящую подачу принял серб. Затем добежал в другой угол и бросил свечку, но Берреттини без проблем погасил ее смэшем — 40:30.
Опять не прошла первая подача, и в итоге Новак спровоцировал у оппонента ошибку с форхенда. Сетка — 30:30.
А вот уже Джокович заставил итальянца ошибиться по длине кроссами в розыгрыше после второй подачи — 30:15.
Первый мяч не прошел, и завязался розыгрыш. Его спокойное течение Берреттини взорвался переводом с форхенда в угол, и серб ответил в сетку — 30:0.
Прекрасная подача Берреттини — 15:0.
Снова не прошла первая, Берреттини остро принял, но вскоре в атаке ударил в сетку — 1:0. Удержал подачу Джокович все-таки.
Попытался со второй подачи серба атаковать итальянец, но мяч был крученым, и Маттео сыграл в сетку — больше.
Первый продолжительный розыгрыш завязался с приема, и серб сыграл в сетку — ровно.
Мощная подача, короткий прием, с которого Джокович легко забил от сетки — больше.
Первая подача пришла на выручку — 40:40.
Еще двойная ошибка! Вот это да — 30:40, брейк-пойнт!
А вот после первой подачи комбинация прошла удачно — 30:30.
Джокович не подал первым мячом, а после приема итальянцем второй подачи попытался сыграть на вылет, но не попал — 15:30.
Снова не прошел первый мяч. Однако на приеме второй подачи Берреттини сыграл в сетку — 15:15.
С двойной ошибки начинает серб — 0:15.
Джокович вышел на подачу.
Соперники встречались дважды. На харде на итоговом в 2019 году Джокович разнес соперника в двух сетах, отдав всего два гейма, а пару недель назад на «Ролан Гаррос» серб на пути к своему очередному титулу выиграл со счетом 3-1 по партиям. Это, кстати, последнее поражение итальянца на данный момент.
Начинается разминка. Она продлится чуть меньше пяти минут, и потом матч начнется.
Выходят теннисисты на корт, скоро все начнется.
Новак Джокович очень лестно отзывался о своем сопернике в преддверии финальной игры.
«Мы никогда не встречались на траве. Это его первый финал на турнире «Большого шлема», 30-й для меня. Надеюсь, большой опыт мне поможет. Он играет в свой лучший теннис, в частности на подаче, да и форхенд выглядит одним из лучших. Маттео очень талантлив, а также очень умен в тактическом плане, он знает, как хорошо построить атаку, он агрессивен с самого начала», — заявил серб.
Также не стоит упускать из виду, что Маттео Берреттини выиграл все матчи на траве в 2021 году, поэтому предположить, кто одержит верх в этом противостоянии, невероятно трудно.
Отметим, что если Джоковичу удастся сегодня победить, то он станет первым теннисистом после Рода Лэйвера, который за календарный год смог взять три турнира «Большого шлема».
Матч запланирован на 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в финале Уимблдона сойдутся титулованный серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини, для которого это первый финал на турнире «Большого шлема» в карьере.