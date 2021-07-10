Догнать рекорд Надаля и Федерера: Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. LIVE

Новак Джокович очень лестно отзывался о своем сопернике в преддверии финальной игры.

«Мы никогда не встречались на траве. Это его первый финал на турнире «Большого шлема», 30-й для меня. Надеюсь, большой опыт мне поможет. Он играет в свой лучший теннис, в частности на подаче, да и форхенд выглядит одним из лучших. Маттео очень талантлив, а также очень умен в тактическом плане, он знает, как хорошо построить атаку, он агрессивен с самого начала», — заявил серб.