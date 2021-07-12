Сгорели заживо: сын знаменитого фигуриста с возлюбленной разбился на Porsche

Страшная авария унесла жизнь автогонщика Ивана Куренбина, сына знаменитого советского фигуриста Владимира Куренбина. Он вылетел с трассы на Porsche 911 Turbo и заживо сгорел в машине, не сумев выбраться. Вместе с ним погибла его возлюбленная — мотогонщица Татьяна Игушина.

Известный российский автогонщик, один из самых авторитетных представителей дрифт-движения в стране Иван Куренбин погиб в результате страшного ДТП в ночь с 11 на 12 июля. 36-летний пилот ехал на спорткаре Porsche 911 Turbo вместе с 32-летней мотогонщицей Татьяной Игушиной.

На 64-65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Выборгском районе Ленинградской области машина неожиданно вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач — огромную металлическую конструкцию. Спорткар мгновенно загорелся.

Как рассказали в эфире «Пятого канала» очевидцы происшествия, Куренбин и его спутница оказались заблокированными внутри автомобиля, не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. Полиция выясняет детали случившегося.

По информации «Фонтанки», тела погибших обгорели до неузнаваемости, так что судмедэксперты до сих пор не установили, кто сидел за рулем, а кто был пассажиром.

Руководитель соревнований Russian Drift Series (RDS), в которых выступал Куренбин, Тимофей Кошарный поделился воспоминаниями о погибшем гонщике.

«Таких людей у нас в России не так много... Он был чемпионом региональной серии «RDS-Запад» в 2018 году. Конечно, он не был победителем нашего главного чемпионата, но всегда оказывал хорошее, сильное сопротивление, всегда проходил в финальные стадии соревнований», — рассказал он телеканалу «360».

При этом руководитель Russian Drift Series затруднился ответить на вопрос о том, что могло привести к потере Куренбиным управления на трассе, если за рулем действительно был он. Кошарный подчеркнул, что погибший профессионально выступал на соревнованиях по дрифту и виртуозно владел машиной, а также имел большой опыт управления в самых разных ситуациях.

Специалист предположил, что смутить Куренбина могло какое-то неожиданное происшествие, вроде резко выскочившего под колеса животного (например, лося) либо подрезавшего его автомобиля.

Глава RDS отметил, что нет никаких сомнений в том, что погибший серьезно превысил разрешенную на трассе скорость, поскольку при 60 км/ч такой жуткой аварии произойти не могло.

По информации «Фонтанки», Куренбин действительно позволял себе набирать высокую скорость не только на гоночном треке. Так, в 2019 и 2020 годах он получал около 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

«Однако причиной того, что машина съехала с дороги и оказалась в кювете, тут может быть все что угодно», — подытожил Кошарный.

Иван Куренбин — сын знаменитого советского фигуриста Владимира Куренбина — ученика Игоря Москвина, первого в СССР мастера спорта международного класса, который победил в 1968 году в Инсбруке на Всемирной Универсиаде и трижды был серебряным призером чемпионатов СССР. После завершения карьеры Владимир работал в «Ленинградском балете на льду», а затем открыл в Петербурге сеть гостиниц и антикварную галерею.

Иван пошел по стопам отца и, помимо занятий спортом, развивал свой бизнес: владел автомастерской и отелем возле Дворцовой площади, а также руководил архитектурно-художественной студией.

У погибшего остался ребенок, с матерью которого он развелся. В последнее время Куренбин жил с Татьяной Игушиной, которая погибла вместе с ним в Porshe. Игушина известна тем, что в 2018 году приняла участие в опасной кругосветной гонке и за 18 дней проехала почти 25 тыс. км. Также она участвовала в соревнованиях по картингу, ралли-кроссу и иногда — дрифту.