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Спорт

Танцы под «Руки Вверх!» и Кубок Стэнли из банок: как «Тампа» отметила победу в плей-офф

«Тампа» устроила чемпионский парад в честь второго подряд Кубка Стэнли

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» отметили вторую подряд победу в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Игроки вместе с трофеем совершили морскую прогулку по реке Хиллсборо, после чего поднялись на берег и отправились на сцену, чтобы пообщаться с фанатами.

8 июля «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2021 года «Монреаль Канадиенс» и в третий раз в своей истории стала обладателем главного трофея в клубном хоккее. После тяжелого сезона, проведенного в новом формате из-за пандемии коронавирусной инфекции, игроки и тренерский штаб клуба получили возможность встретиться со своими поклонниками и вместе разделить успех.

Местом встречи команды и болельщиков был выбран парк, расположенный рядом с «Амалие Ареной», где свои домашние матчи проводят «молнии», правда, добираться хоккеистам «Тампы» пришлось туда на катерах и яхтах.

Внимание к себе приковывал голкипер Андрей Василевский, признанный самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На пути к этой награде 26-летний вратарь установил уникальное достижение, став единственным вратарем в истории лиги, которому удалось завершить пять серий подряд матчами на ноль.

Уроженец Тюмени на парад взял с собой приз «Конн Смайт Трофи» и надел его на голову.

Приблизившись к набережной, где собралась большая часть поклонников «Тампы», хоккеисты прямо с лодок начали заводить их и вместе с ними стали исполнять фанатские заряды.

Звание главной звезды вечера забрал Никита Кучеров. Россиянин, пропустивший регулярный сезон из-за травмы, успел восстановиться к плей-офф, провести в нем 23 матча и набрать 32 очка по системе гол+пас, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.

«Все люди, собравшиеся здесь, нереальные. Люблю их всех. Давайте отрываться. Это наше время, детка. Две победы кряду — вот как мы делаем это.

Наша команда — невероятная. Два года подряд нас не смог никто обыграть. У нас сложился настоящий коллектив, где каждый работает без устали. Я бы хотел, чтобы эта команда сохранилась на долгие годы, но бизнес есть бизнес. Никто до нас не проводил чемпионский парад в лодках, это незабываемые ощущения. Посмотрите, сколько людей собралось вокруг, сколько катеров. Невероятно», — сказал Кучеров.

Вместе со своими соотечественниками Андреем Василевским, Михаилом Сергачевым и сделанным из пивных банок Кубком Стэнли, №86 станцевал на лодке под песню «Крошка моя» группы «Руки Вверх!»

Поднявшись из воды на сушу, лучший бомбардир Кубка Стэнли — 2021 не стал сдерживать эмоции и облил стоящего рядом репортера пивом.

Добравшись до сцены, игроки высказались о прошедшем сезоне и поблагодарили собравшихся на параде болельщиков за поддержку.

«Я думаю, что этот чемпионат с большой долей вероятности был самым тяжелым из всех, в которых я принимал участие. Регулярный сезон состоял всего из из 56 игр. То, как мы сражались, как мы прошли через все невзгоды, травмы — это было поистине потрясающе.

У нас получилось победить, потому что в нашем составе есть лидеры: Райан Макдонах, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Алекс Киллорн.

Они толкали нас вперед», — сказал нападающий Патрик Марун, ставший первым игроком в эпоху расширения НХЛ, которому удалось выиграть три Кубка Стэнли подряд.

«Мне приятно поделиться этими эмоциями со всеми жителями Тампы и моей семьей. Мой терапевт сказал мне, что я должен наслаждаться счастливыми моментами. Это момент действительно радостный для всех нас, это потрясающе.

Прошлый год был потрясающим, потому что мы выиграли трофей, находясь в изоляции. Этот год такой же потрясающий», — цитирует владельца клуба Джеффа Виника пресс-служба НХЛ.

Чемпионский парад был прерван досрочно из-за начавшихся осадков. Сильный ливень и ветер заставил болельщиков «молний» прятаться в укрытиях. Решение об отмене мероприятия приняла команда.

Но перед этим промокший от дождя Янни Гурд успел проскользнуть по сцене на тележке для поддонов и перелезть через ограждения, чтобы отпраздновать победу в Кубке Стэнли вместе с толпой.

«Фанаты «Тампы» — вы феноменальны! Мы собрались в отличном месте! Мы любим вас, ребята! Плечом к плечу!» — воскликнул Гурд.

Впрочем, если «Лайтнинг» продолжат выступать в том же духе, то уже в следующем году команда и ее поклонники получат возможность завершить этот праздник и отметить новый, в честь третьей подряд победы в Кубке Стэнли.

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