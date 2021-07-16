«Вырастут уровень и доходы»: голландцы объяснили реформу РПЛ

Питер Нювенхюйс, глава нидерландской компании Hypercube, по заказу Российского футбольного союза разрабатывавшей реформу Российской премьер-лиги, подробно рассказал об особенностях проекта «Юпитер 16».

Время реформ

Российский футбольный союз (РФС) еще в прошлом году нанял компанию Hypercube из Нидерландов для подготовки реформирования отечественного клубного футбола.

Голландские специалисты ранее уже проанализировали и представили проекты изменений чемпионатов Нидерландов, Бельгии и Дании. Там формат национальных первенств был изменен, и это уже приносит лигам реальные дивиденды — как спортивные, так и финансовые.

После этого Hypercube был приглашен УЕФА для реформирования Лиги чемпионов и представил там новую систему, где не будет группового этапа, а команды сразятся по «швейцарской» системе, после чего лучшие выйдут в плей-офф.

РФС, который не устраивало падение РПЛ в таблице коэффициентов УЕФА и общее ослабление внутреннего чемпионата, пригласил голландцев для реформирования нашего футбола, и те после более чем полугодичной работы представили несколько проектов.

Волна протестов

Hypercube предложил много вариантов проведения турниров в РПЛ (а также в остальных дивизионах отечественного клубного футбола), но главным проектом голландцев был так называемый «Юпитер 16». Именно его РФС представил как будущий формат проведения Премьер-лиги.

Одним из пожеланий голландцев была полная отмена лимита на легионеров, так как она должна привести и к финансовому оздоровлению клубов и к росту уровня как всего чемпионата, так и российских футболистов.

Но это все же опциональный момент, не имеющий прямого отношения к структуре розыгрыша национального чемпионата. А вот она была встречена в штыки самыми разными футбольными людьми.

Против предложения Hypercube выступили многие известные тренеры прошлого, а также клубные функционеры.

И чаще всего претензии к предложенным изменениям выглядят несколько странно, выдавая то ли надуманность несогласия, то ли просто непонимание презентованного.

Разве что владелец столичного «Спартака» Леонид Федун был конкретен, заявив, что не хочет терять доходы от гипотетического отсутствия двух топ-матчей в первой части сезона. Впрочем, и аргументы владельца красно-белых разбиваются достаточно спокойно, если вникнуть в проект.

Необычный календарь

В итоге генеральный директор Hypercube Питер Нювенхюйс выступил с подробными пояснениями, рассказав в интервью «Чемпионату», что именно означают предложения его компании, детально разобрав «Юпитер 16».

«Мы предлагаем формат «Юпитер 16». Сокращение до 24 туров, половина очков сгорает, вторая часть чемпионата становится более насыщенной. При календаре на 24 тура мы делим команды на четыре группы.

Каждая команда сыграет три матча дома и три матча в гостях со всеми командами в своей группе, а также три матча дома и три матча в гостях с командами из каждой группы, при этом команда из одной группы не сыграет с одной командой из четырех из каждой оставшихся групп.

Компьютер выкинет несколько матчей. Система позволит «выбросить» несколько матчей из календаря с сохранением справедливости и спортивной борьбы, — начал Нювенхюйс.

Таким образом, никакой «швейцарской» системы на самом деле в РПЛ не будет. Видимо, о ней заговорили для удобства, чтобы было легче понять, почему каждая команда на первом этапе сыграет не с каждой.