19 июля 2021, 12:43 Спорт Навстречу «Монако» Головина: «Спартак» узнает соперника в Лиге чемпионов. LIVE Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Жеребьевка Лиги чемпионов Reuters

Московский «Спартак» может встретиться в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с французским «Монако» Александра Головина, португальской «Бенфикой», шотландским «Селтиком» или датским «Мидтъюлландом». Также казанский «Рубин» и «Сочи» узнают своего соперника в квалификации нового еврокубка — Лиги конференций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.