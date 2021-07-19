Навстречу «Монако» Головина: «Спартак» узнает соперника в Лиге чемпионов. LIVE
Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. ОНЛАЙН
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Жеребьевка Лиги чемпионовReuters
Московский «Спартак» может встретиться в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с французским «Монако» Александра Головина, португальской «Бенфикой», шотландским «Селтиком» или датским «Мидтъюлландом». Также казанский «Рубин» и «Сочи» узнают своего соперника в квалификации нового еврокубка — Лиги конференций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:35
Мероприятие начнется в 13.00 мск.
12:30
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Своего соперника узнает московский «Спартак». Также в этот день состоится жеребьевка Лиги Европы и Лиги конференций, где решится судьба казанского «Рубина» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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