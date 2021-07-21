Первое коленопреклонение и шесть новых видов спорта: чем живет Олимпиада

Сборные Великобритании и Чили перед женским футбольным матчем в Токио встали на одно колено в знак борьбы с расизмом — это первая подобная акция в истории Олимпиад. Международный олимпийский комитет специально изменил правило, регламентирующее поведение участников Игр, чтобы спортсмены могли преклонять колено в честь движения «Black Lives Matter» без последствий. Также стало известно, что МОК утвердил шесть новых олимпийских видов спорта и постановил, что летняя Олимпиада — 2032 пройдет в австралийском Брисбене.

Первые коленопреклонения

Несмотря на то, что официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится только 23 июля, соревнования уже начались. Так, перед стартом матча Великобритания — Чили в женском футбольном турнире игроки обеих сборных преклонили одно колено в знак борьбы против расизма и дискриминации.

Они стали первыми в истории Олимпиад спортсменами, кто сделал такой жест.

«Таким акциям, как преклонение колена, не место на Олимпиаде. Это наиважнейшие мероприятие, где собираются представители всех религий, национальностей и огромное количество людей с различными взглядами.

Да, такие акции — личное дело каждого спортсмена, но вопрос в том, что Олимпиада ничего общего не имеет с такими акциями, тем более политическими, — заявил «Чемпионату» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Туда приезжают люди показывать свои спортивные достижения и отстаивать честь своих стран. Спортсмены приезжают не на политические баталии.

На месте МОК я бы запретил политические акции любого рода. На территории парка, деревни и на стадионах. Мы не говорим о том, хорошо это или плохо выражать свою солидарность с той или иной проблемой. Наверное, это хорошо, но у каждой страны и гражданина есть свои проблемы и моменты, которые они хотят показать. Вот этого нельзя допускать, потому что мы превратим Олимпиаду в некое масштабное политическое мероприятие».

Впрочем, в Международном олимпийском комитете заявили, что не видят в данной акции никакой политики, а потому и не будут выносить санкций.

«Это дозволено и не нарушает правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», — отметил президент организации Томас Бах.

Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала новую инструкцию по применению правила 50 Олимпийской хартии, которое регламентирует выражение атлетами своего мнения во время Олимпиады. В частности, теперь спортсменам можно проводить акции, подобные коленопреклонению в честь «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих имеют значение»). Но это разрешено только перед соревнованиями, а, например, во время церемонии награждения подобные жесты все еще запрещены.

Брисбен-2032

Международный олимпийский комитет утвердил место проведения Олимпийских игр 2032 года. На 138-й сессии МОК перед стартом Олимпиады в Токио в качестве хозяина Игр-2032 был утвержден австралийский Брисбен.

Впервые в истории город-хозяин Олимпиады определялся в новом формате, ранее раскритикованном многими членами МОК. Собственно, организация ради введения нового порядка выбора места проведения главного старта четырехлетия даже изменила незыблемую ранее Олимпийскую хартию!

В итоге еще 24 февраля текущего года Брисбен был рекомендован в качестве наиболее благоприятного места проведения Олимпиады, а 21 июля на сессии МОК 72 делегата проголосовали за эту заявку, лишь пятеро были против, а трое воздержались.

Таким образом, Австралия в третий раз в истории примет летнюю Олимпиаду после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000. Кроме того, это будут вторые в XXI веке летние Игры, которые пройдут во время зимы в Южном полушарии. В 2016 году соревнования, напомним, принимал бразильский Рио-де-Жанейро.

Новые виды спорта

Кроме того, на той же сессии Международный олимпийский комитет утвердил шесть новых видов спорта, которые войдут в программу летних Игр уже в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

МОК полностью признал Международный союз черлидинга (ICU), Международную федерацию ассоциаций муай-тай (IFMA), Международную федерацию самбо (ФИАС), Международную федерацию айсштокспорта (IFI), Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга (WAKO) и Всемирную федерацию лакросса (WL).

Для России особенно важным является включение в олимпийскую семью самбо, которое ранее многие в мире считали неполноценным придатком дзюдо.

Это вид спорта, родившийся в Советском Союзе в 1938 году как боевое искусство для представителей армии и силовых структур.

Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета в ноябре 2018 года, а теперь и стало настоящим олимпийским видом.