«Он любит выпить, но наркотики — это шок»

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте был задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. Во Всероссийской федерации легкой атлетики «Газете.Ru» заявили, что спортсмен должен понести наказание, если его вина будет доказана, а адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какой срок может грозить бывшему атлету за хранение наркотических веществ.

«Хютте может получить до 10 лет»

Известный российский легкоатлет, четырехкратный чемпион России в спринте Александр Хютте был задержан 21 сентября сентября в Санкт-Петербурге. В момент задержания он находился в неадекватном состоянии и не мог ответить на вопросы сотрудников правоохранительных органов. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», у 32-летнего мужчины в обуви нашли 1,8 грамма мефедрона. Бывшего спортсмена после после допроса отпустили под подписку о невыезде. Также уголовное дело возбуждено в отношении знакомого Хютте, который сообщил ему, где достать наркотики. Как пояснил в комментарии «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов, Александр может получить реальный срок, но многое зависит от обстоятельств дела.

«Наказание зависит от того, какой был объем наркотического средства и какого именно, а также что он хотел с ним сделать — сбыть или употребить. Если сбыть, то вопрос, успел или нет, от этого будет зависеть квалификация преступления. Исходя из обстоятельств его задержания, возможно наказание по части 2 статьи 228 УК РФ — можно получить до 10 лет. Но поскольку он впервые совершил преступление, при наличии смягчающих обстоятельств он может по этой статье получить приблизительно 3,5 лет условно или реально. Тот факт, что он выдал своего поставщика, может ему помочь, но, не зная статьи, не могу говорить о наказании. К тому же, он имеет право заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Если такое будет, то по закону он получит условный срок или ему будет назначено более мягкое наказание», — сказал адвокат.

«Он должен отвечать за свои поступки»

Пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко напомнила, что Хютте ранее был дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов. После этого он завершил карьеру, и ВФЛА не имела о нем никакой информации. Вместе с тем она подчеркнула, что за преступление необходимо нести ответственность. «Даже в Грузии платят больше». Сколько российские олимпийцы получают за золото Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал недостаточной выплату... 22 сентября 17:43

«Александр Хютте с 2015 по 2019 годы отбывал дисквалификацию за допинг и после этого уже не возвращался в спорт, поэтому никаких сведений по нему мы не имеем. С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки. Если он совершил преступление, то должен понести за это наказание, предусмотренное нашим законодательством. ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — отметила Глущенко.

«Любил выпить — это было»

О ситуации высказались и родители Александра Хютте. Они признались, что сын иногда злоупотреблял алкоголем, однако его увлечение наркотиками их шокировало. При этом они проверяли сына на наркотики, но следов веществ в его организме ранее не обнаруживали.

«Вообще был шок для нас. То, что он любил выпить, мы переживали, это было. Но теперь мы до сих пор прийти в себя не можем. Он в 2014 году со спортом закончил, но он был профессиональным спортсменом. Посидеть, выпить… в этот год я переживала. Его приглашали как любителя выступить даже сейчас. <…> Мы сами даже ходили, отводили его на наркотики проверить, чтобы убедиться, потому что мало ли что. Нам сказали, что он чистый. Мы сегодня не спали всю ночь, с Сашей беседовали. Он много родителям не скажет», — цитирует родителей Хютте «РЕН ТВ». Они добавили, что у Александра были друзья из числа бывших спортсменов — «очень хорошие ребята».

Допинг, Родченков и работа пожарным

Александр Хютте четырежды становился чемпионом России в беге на короткие дистанции, но большего в карьере не добился. После того, как его дисквалифицировали за допинг, он стал осведомителем Международной федерации легкой атлетики и предоставил информацию о некоторых членах сборной России, которые предположительно употребляли запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты. Атлет рассчитывал, что за это ему сократят срок дисквалификации, но этого не произошло.

Кроме того, Хютте выступал с обвинениями в адрес своего тренера Зухры Верещагиной, утверждая, что именно она виновата в провале его допинг-теста. Верещагина в ответ обвинила Александра в сотрудничестве с Григорием Родченковым – бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории, ставшим впоследствии информатором WADA, на основании показаний которого множество российских спортсменов было отстранено за допинг. После завершения спортивной карьеры Хютте работал пожарным.