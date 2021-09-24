«Знарок за несколько месяцев до Олимпиады принял на себя такой удар»

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок на матче против Даниии, которую его подопечные победили за 70 секунд

Олег Знарок неожиданно возглавил сборную России по хоккею за пять месяцев до начала Олимпийских игр в Пекине — 2022. Предыдущий наставник «Красной машины» Валерий Брагин назначен его консультантом. В тренерский штаб Знарка также войдет Сергей Зубов, который будет отвечать за линию обороны.

О возвращении Знарка на пост главного тренера сборной сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он подчеркнул, что большую роль в назначении специалиста сыграл тот факт, что Знарок имеет большое влияние на российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Знарок пользуется авторитетом среди хоккеистов НХЛ, и мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Знарок уже возглавлял сборную России — с 2014 по 2018 годы. В 2014-м ему удалось привести команду к победе на том самом чемпионате мира в Минске, причем сборная обыграла соперников во всех десяти матчах турнира. С тех пор «Красная машина» ни разу не выигрывала мировой форум.

Также под руководством Знарка сборная брала серебро и бронзу ЧМ, а самая главная победа случилась в 2018 году — Россия выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане.

Теперь руководство ФХР ожидает повторения этого триумфа в Пекине, тем более что на этот раз НХЛ согласилась отпустить своих игроков на Олимпиаду, а значит уровень игры и общей конкуренции существенно возрастет.

Согласно инсайдам хоккейных журналистов, предыдущий тренерский штаб сборной во главе с Валерием Брагиным не вызывал у хоккеистов большого доверия. Особенно это касалось игроков НХЛ, которые выражали сомнения в необходимости прерывать свой сезон и приезжать в сборную ради участия в Олимпиаде под руководством Брагина.

Напомним, этот специалист возглавлял «Красную машину» с лета 2020 года, но на чемпионате мира — 2021 не смог привести команду к медалям: сборная вылетела в четвертьфинале, уступив со счетом 1:2 в овертайме слабой команде Канады, собранной из игроков, которые выступают в третьих-четвертых звеньях своих клубов НХЛ.

Также не лучшим образом сейчас идут дела у петербургского клуба СКА, который тренирует Брагин. Гранд российского хоккея недавно потерпел поражение от «Салавата Юлаева» на своем льду (2:4), а также уступал в этом сезоне «Торпедо» (2:3) и «Автомобилисту» (2:4). В таблице Западной конференции СКА пока идет на непривычном для себя четвертом месте.

Неудивительно, что кресло под Брагиным зашаталось, и контракт, подписанный до Олимпиады в Пекине, не помог ему сохранить должность. Сомнения игроков НХЛ в его персоне стали последней каплей.

Но справится ли Знарок лучше? И какой у него авторитет среди хоккеистов сейчас? С 2019 по 2021 год он возглавлял московский «Спартак», но к большим успехам клуб не привел, и красно-белые в итоге не продлили контракт со специалистом.

Остается надеяться, что расчет ФХР на былой авторитет Знарка действительно сработает, и он сможет собрать под знаменами сборной всех лучших игроков НХЛ и КХЛ, чтобы повторить успех Пхенчхана — только теперь уже в жесткой конкуренции с лучшими версиями сборных Канады и США.

Мнение экспертов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал решение ФХР назначить Знарка главным тренером:

«Я считаю, что это правильное решение, принятое федерацией. Знарок — опытный человек, он был на Олимпийских играх, знает, кто чем дышит, к нему энхаэловцы очень хорошо относятся. Это правильный выбор».

Также Кожевников нашел плюсы в назначении Брагина консультантом Знарка: Капризов остался в «Миннесоте». Теперь у него самая высокая зарплата в клубе Главная сага хоккейного межсезонья Национальной хоккейной лиги закончилась — российский хоккеист Кирилл... 22 сентября 13:42

«Самое главное, что он знает молодежь (Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012-й, а также с 2014-го по 2020 год. — «Газета.Ru»).

Если НХЛ все-таки не отпустит игроков на Олимпиаду, то это верное решение (до 10 января лига имеет право передумать и запретить своим хоккеистам участвовать в Играх. — «Газета.Ru»).

В таком случае Брагину будет, с кем работать и что делать. Молодежь, с которой работал Брагин, вся на виду, они становятся лидерами и начинают раскрываться».

Наконец, Кожевников высоко оценил шансы России преуспеть на Олимпиаде:

«Будем ждать победы со Знарком. Олег — максималист. Надо понимать: всем кажется, что мы выиграли прошлую Олимпиаду благодаря удаче, но он умеет находить людей, которые могут спасти игру».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что принимать решение о смене наставника «Красной машины» надо было гораздо раньше, а не за пять месяцев до Олимпиады:

«У нас долго запрягают, но быстро едут. Думаю, Брагин сам должен был принять решение уйти после прошлого сезона, потому что он не справился ни с одной из задач, которые были перед ним поставлены.

И в олимпийский сезон ясно, что будут большие проблемы и с формированием команды, и с ее подготовкой. И то, что сейчас в СКА у Брагина большие проблемы, повлияло на то, что руководители федерации стали искать другую кандидатуру.

Наверное, Знарок на сегодняшний день — один из тех людей, которые имеют опыт работы со сборной.

Конечно, он мужественный человек, я снимаю перед ним шляпу: за несколько месяцев до начала Олимпийских игр принять на себя такой удар. Но такое решение надо было принимать после сезона, я не знаю, почему оно было принято только сейчас.

У нас непонятные ситуации происходят в хоккее, когда за неделю до старта снимают тренера или через неделю после старта. Что-то в нашем доме не так».

Назначение Брагина консультантом Знарка Плющев считает не более чем красивым жестом со стороны Федерации хоккея России:

«Думаю, это сделано для общественного мнения. Потому что я знаю Олега — если он принимает решения, он должен за них отвечать. Сомневаюсь, что ему нужен консультант. Тем более что в СКА у Брагина сейчас все не очень хорошо на сегодняшний день».

Плющев с пессимизмом смотрит и на шансы России завоевать второе олимпийское золото подряд:

«Конечно, прогнозы — дело неблагодарное, но любой результат всегда просчитывается на основании тех результатов, которые были ранее.

Судя по тому, что наша сборная показывала на последних чемпионатах мира, у нас будут большие проблемы. Мы ведь претендуем на золото — по крайней мере, так декларируют. Но за последние восемь лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира, не сделали никаких выводов после сочинской Олимпиады, ничего не изменили в регламенте нашего хоккейного института. Пекин ждет Овечкина: игроков НХЛ отпустили на Олимпиаду Международная федерация хоккея объявила, что игроки Национальной хоккейной лиги смогут принять участие... 03 сентября 22:08

Это будет мужественная Олимпиада для нас».

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Валерий Каменский, напротив, рассказал «Газете.Ru», что в целом положительно воспринял перемены на тренерском мостике сборной:

«Знарок — опытный тренер: поработал в сборной, выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, выигрывал Кубки Гагарина. Наверняка с ним советовались, раз он взял на себя эту ответственность. Естественно, будем ждать хорошего результата.

Почему Брагина назначили консультантом? Это надо к Знарку обращаться. Он наверняка дал согласие, чтобы Брагин был у него консультантом. Это тоже опытный тренер, работал с молодежью и с первой сборной, сейчас работает в СКА. Он знает хоккей и, наверное, может подсказать хорошие идеи и дать рекомендации».

Однако по поводу перспектив на Олимпиаде Каменский не стал высказываться однозначно:

«Нужно настраиваться на победу, на хорошую игру и готовиться к Играм. Важно, кто будет у Знарка в помощниках, — это целая команда. Как они сумеют сплотить коллектив (если будут еще и энхаэловцы), такой результат и получат».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.