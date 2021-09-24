«Знарок за несколько месяцев до Олимпиады принял на себя такой удар»

О возвращении Знарка на пост главного тренера сборной сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он подчеркнул, что большую роль в назначении специалиста сыграл тот факт, что Знарок имеет большое влияние на российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Знарок пользуется авторитетом среди хоккеистов НХЛ, и мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Знарок уже возглавлял сборную России — с 2014 по 2018 годы. В 2014-м ему удалось привести команду к победе на том самом чемпионате мира в Минске, причем сборная обыграла соперников во всех десяти матчах турнира. С тех пор «Красная машина» ни разу не выигрывала мировой форум.
Также под руководством Знарка сборная брала серебро и бронзу ЧМ, а самая главная победа случилась в 2018 году — Россия выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане.
Теперь руководство ФХР ожидает повторения этого триумфа в Пекине, тем более что на этот раз НХЛ согласилась отпустить своих игроков на Олимпиаду, а значит уровень игры и общей конкуренции существенно возрастет.
Согласно инсайдам хоккейных журналистов, предыдущий тренерский штаб сборной во главе с Валерием Брагиным не вызывал у хоккеистов большого доверия. Особенно это касалось игроков НХЛ, которые выражали сомнения в необходимости прерывать свой сезон и приезжать в сборную ради участия в Олимпиаде под руководством Брагина.
Напомним, этот специалист возглавлял «Красную машину» с лета 2020 года, но на чемпионате мира — 2021 не смог привести команду к медалям: сборная вылетела в четвертьфинале, уступив со счетом 1:2 в овертайме слабой команде Канады, собранной из игроков, которые выступают в третьих-четвертых звеньях своих клубов НХЛ.
Также не лучшим образом сейчас идут дела у петербургского клуба СКА, который тренирует Брагин. Гранд российского хоккея недавно потерпел поражение от «Салавата Юлаева» на своем льду (2:4), а также уступал в этом сезоне «Торпедо» (2:3) и «Автомобилисту» (2:4). В таблице Западной конференции СКА пока идет на непривычном для себя четвертом месте.
Неудивительно, что кресло под Брагиным зашаталось, и контракт, подписанный до Олимпиады в Пекине, не помог ему сохранить должность. Сомнения игроков НХЛ в его персоне стали последней каплей.
Но справится ли Знарок лучше? И какой у него авторитет среди хоккеистов сейчас? С 2019 по 2021 год он возглавлял московский «Спартак», но к большим успехам клуб не привел, и красно-белые в итоге не продлили контракт со специалистом.
Остается надеяться, что расчет ФХР на былой авторитет Знарка действительно сработает, и он сможет собрать под знаменами сборной всех лучших игроков НХЛ и КХЛ, чтобы повторить успех Пхенчхана — только теперь уже в жесткой конкуренции с лучшими версиями сборных Канады и США.
Мнение экспертов
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал решение ФХР назначить Знарка главным тренером:
«Я считаю, что это правильное решение, принятое федерацией. Знарок — опытный человек, он был на Олимпийских играх, знает, кто чем дышит, к нему энхаэловцы очень хорошо относятся. Это правильный выбор».
Также Кожевников нашел плюсы в назначении Брагина консультантом Знарка:
«Самое главное, что он знает молодежь (Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012-й, а также с 2014-го по 2020 год. — «Газета.Ru»).
Если НХЛ все-таки не отпустит игроков на Олимпиаду, то это верное решение (до 10 января лига имеет право передумать и запретить своим хоккеистам участвовать в Играх. — «Газета.Ru»).
В таком случае Брагину будет, с кем работать и что делать. Молодежь, с которой работал Брагин, вся на виду, они становятся лидерами и начинают раскрываться».
Наконец, Кожевников высоко оценил шансы России преуспеть на Олимпиаде:
«Будем ждать победы со Знарком. Олег — максималист. Надо понимать: всем кажется, что мы выиграли прошлую Олимпиаду благодаря удаче, но он умеет находить людей, которые могут спасти игру».
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что принимать решение о смене наставника «Красной машины» надо было гораздо раньше, а не за пять месяцев до Олимпиады:
«У нас долго запрягают, но быстро едут. Думаю, Брагин сам должен был принять решение уйти после прошлого сезона, потому что он не справился ни с одной из задач, которые были перед ним поставлены.
И в олимпийский сезон ясно, что будут большие проблемы и с формированием команды, и с ее подготовкой. И то, что сейчас в СКА у Брагина большие проблемы, повлияло на то, что руководители федерации стали искать другую кандидатуру.
Наверное, Знарок на сегодняшний день — один из тех людей, которые имеют опыт работы со сборной.
Конечно, он мужественный человек, я снимаю перед ним шляпу: за несколько месяцев до начала Олимпийских игр принять на себя такой удар. Но такое решение надо было принимать после сезона, я не знаю, почему оно было принято только сейчас.
У нас непонятные ситуации происходят в хоккее, когда за неделю до старта снимают тренера или через неделю после старта. Что-то в нашем доме не так».
Назначение Брагина консультантом Знарка Плющев считает не более чем красивым жестом со стороны Федерации хоккея России:
«Думаю, это сделано для общественного мнения. Потому что я знаю Олега — если он принимает решения, он должен за них отвечать. Сомневаюсь, что ему нужен консультант. Тем более что в СКА у Брагина сейчас все не очень хорошо на сегодняшний день».
Плющев с пессимизмом смотрит и на шансы России завоевать второе олимпийское золото подряд:
«Конечно, прогнозы — дело неблагодарное, но любой результат всегда просчитывается на основании тех результатов, которые были ранее.
Судя по тому, что наша сборная показывала на последних чемпионатах мира, у нас будут большие проблемы. Мы ведь претендуем на золото — по крайней мере, так декларируют. Но за последние восемь лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира, не сделали никаких выводов после сочинской Олимпиады, ничего не изменили в регламенте нашего хоккейного института.
Это будет мужественная Олимпиада для нас».
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Валерий Каменский, напротив, рассказал «Газете.Ru», что в целом положительно воспринял перемены на тренерском мостике сборной:
«Знарок — опытный тренер: поработал в сборной, выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, выигрывал Кубки Гагарина. Наверняка с ним советовались, раз он взял на себя эту ответственность. Естественно, будем ждать хорошего результата.
Почему Брагина назначили консультантом? Это надо к Знарку обращаться. Он наверняка дал согласие, чтобы Брагин был у него консультантом. Это тоже опытный тренер, работал с молодежью и с первой сборной, сейчас работает в СКА. Он знает хоккей и, наверное, может подсказать хорошие идеи и дать рекомендации».
Однако по поводу перспектив на Олимпиаде Каменский не стал высказываться однозначно:
«Нужно настраиваться на победу, на хорошую игру и готовиться к Играм. Важно, кто будет у Знарка в помощниках, — это целая команда. Как они сумеют сплотить коллектив (если будут еще и энхаэловцы), такой результат и получат».
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.