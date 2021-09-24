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Спорт

Российский дубль: Петросян и Самоделкина взяли золото и серебро этапа Гран-при

Петросян выиграла первый в карьере юниорский этап Гран-при по фигурному катанию

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В Любляне завершился пятый этап Гран-при среди юниоров, на котором выступали ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина, которая владеет тройным акселем и четверным сальховом. По итогам произвольной программы Петросян стала первой, а Самоделкина оказалась на втором месте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек.
Трансляция
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17:50

Поздравляем Софию Самоделкину и Аделию Петросян с этим потрясающим результатом и прощаемся с вами! Спасибо, что были с нами в этот день!

17:44

Небольшую сбавку она получила за четверной тулуп, немного переволновалась 14-летняя россиянка, но затем чисто прыгнула тройной риттбергер и каскад тройной флип + тройной тулуп. Дорожка шагов третьего уровня, запас при других тройных прыжках есть, и он весомый. 139,71 балла получает Петросян и выигрывает золото этапа юниорского Гран-при!

17:38

Закрывает программу второго соревновательного дня Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе!

17:37

Мишель Ким из Южной Кореи демонстрирует нам предпоследнее выступление в произвольной программе сегодня. Тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, тройной сальхов — все чисто и очень стильно, кроме финального вращения. Попурри из саундтреков к фильму о Джеймсе Бонде добавляет атмосферы этому прокату, за который спортсменка получила 121,65 балла. Общая сумма — 192,48 балла.

17:30

Линдси Торнгрен из США завершила своей прокат. Тройной аксель не удалось ей сделать, не докрутила американка пол-оборота. Музыка из сериала «Ход королевы» давит, безусловно, на публику, но вот образ получается передать у Линдси просто великолепно. Итоговая оценка Торнгрен — 123,53 балла, сумма — 193,77 балла. Уступает она Самоделкиной, занимая вторую строчку.

17:23

140,11 балла набирает Самоделкина и обгоняет всех своих конкуренток! 205,67 — итоговая сумма.

17:22

Ох, как жестко упала с четверного тулупа россиянка, но затем справилась и выкрутила четверной сальхов! Удался ей тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже выполнен шикарно, причем дважды подряд! Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов чист, дорожка шагов четвертого (!) уровня, амплитудные вращения и жесткая точка — браво!

17:18

Все внимание на лед! Выступает Софья Самоделкина!

17:17

Нина Пинсарроне занимает первое место, набирая 121,52 балла за произвольную программу.

17:13

Американка Циглер набирает 115.25 балла. По сумме двух прокатов — 174.87. Второе место.

17:00

Представительница Южной Кореи Шин смогла набрать 122,83 балла. Общая оценка — 178,65. Это первое место!

16:52

Венгерка Вивьен Папп вырывается на первое место, набрав 97,13 балла. Общий балл — 152.63.

16:45

Канадка Адриана Фостер получила 91.04 балла. Общий балл — 142.46. Четвертое место занимает представительница Северной Америки.

16:38

Милана Рамашова из Белоруссии 93.14 балла. По сумме двух прокатов — 143.16. Третье место.

16:32

Оливия Лишко из Финляндии не смогла обогнать эстонку Амалию Железняк. Лишь второе место занимает представительница Финляндии

15:53

Амалия Железняк из Эстонии вышла на площадку. 14-летняя фигуристка чисто исполнила тройной лутц, каскад тройной флип + двойной тулуп был не менее хорош, одинарный тройной тулуп был также исполнен чисто. Судьи засчитали ей дорожку шагов второго уровня. 103,89 балла она заработала и поднялась на первое место.

15:46

15-летняя Барбора Вранкова из Чехии на льду! Допустила падение с тройного лутца фигуристка, сделала степ-аут на двойном акселе, недокрутила прыжок в каскаде тройной риттбергер + двойной тулуп и совершила еще один недокрут на тройном сальхове. При этом сложность элементов позволяет ей с лихвой компенсировать все недочеты.

За свой прокат Вранкова получила 86,03 балла и заняла первое место.

15:39

Украинка Мария Андрейчук выступила только что с чувственной и проникновенной программой под музыку из «Титаника». Сложнейший каскад тройной сальхов + двойной тулуп, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель — и все это под проникновенную песню «My Heart Will Go On». Блестяще! Оценка украинки — 81,55 балла. Сумма за два проката — 125,04 балла! Первое место!

15:32

Юлия Лавренчич из Словении открывает четвертую разминку. Великолепно исполнены все прыжки, дорожки и вращения хороши — сразу виден уровень фигуристки. 77,56 балла за произвольную программу она набирает и опережает конкурентов по сумме двух программ. Браво!

15:19

Айя Хатакава из Германии закрыла третью разминку. Спортсменка начала свой прокат с блистательного тройного тулупа, а затем болезненно упала с тройного лутца. Не удалось ей докрутить двойной аксель, каскад двойной тулуп + двойной сальхов получился получше, но все равно падений по ходу программы избежать ей не удалось. 75,36 балла она получила и заняла на данный момент второе место.

15:12

На площадке Александра Манис из Греции. Спортсменка начала прокат неудачно: упала с тройного сальхова, потеряла равновесие на тройном флипе, а каскад из двух двойных риттбергеров не принес ей дополнительных очков. Вторая половина была чуть получше, итоговый результат — 68,56 балла и промежуточная третья строчка.

15:05

Следующей выступала Манка Крмей из Словении. Довольно технично откаталась хозяйка льда, без помарок исполнив каскад тройной лутц + двойной риттбергер. Дорожка шагов второго уровня у словенки, что также заслуживает уважения в ее возрасте.

Оценка Крмей — 68,2 балла. Общая сумма — 108.08 балла, это третье место.

14:58

Арабелла Сеар-Уоткинс из Великобритании показала свою произвольную программу. Правда, без особых успехов — сорваны двойной лутц, двойной тулуп. Спортсменка сделала «бабочку» на двойном акселе, превратив его в одинарный, но остальные прыжки ей более-менее удались.

Оценка 14-летней британки — 62,14 балла.

14:51

Словацкая фигуристка сделала каскад тройной лутц + двойной тулуп, потеряла равновесие после двойного акселя, затем исправилась и выполнила этот элемент без ошибок. Уверенное выступление Фильцовой приносит ей почти 80 баллов за произвольную программу, что позволяет ей забраться на первую строчку в таблице.

14:45

Возобновляются соревнования у нас. На льду Александра Фильцова из Словакии.

14:26

Перерыв на заливку льда у нас.

14:25

Серен Караш закрывала вторую разминку. С тройного флипа упала турчанка, не справившись затем с тройным сальдовым. Каскад тройной сальхов + ойлер + двойной флип был чист, двойной аксель она тоже сделала аккуратно.

Ее результат — 62,11 балла, а общая сумма — 100,59 балла.

14:18

Завершила свое выступление Анастасия Тонга за Латвии. 16-летняя фигуристка была активной на льду, по ходу своего проката ей удалось побывать на каждом участке площадки, а самое главное — превзойти своих оппоненток в технической части. Ее оценка — 74,41 балла, а сумма перевалила за 112 баллов! Это чистое первое место!

14:11

Элизабет Хансон-Остергаард из Дании явила публике свою произвольную программу. Очень много падений в первой части программы допустила датчанка, сделала «бабочку» в каскаде, превратив двойной аксель в одинарный. Следующий за ним двойной риттбергер был чист.

Оценка скандинавки — 61,18 балла.

14:05

Сорами Тонака из Перу выступила только что на льду арены в Любляне. Каскад двойной лутц + двойной риттбергер, каскад двойной флип + двойной тулуп, одинарный двойной риттбергер — все было сделано без падений. Итоговая оценка — 62,96 балла, а сумма за две программы перевалила за 97 баллов!

13:57

Оценка Юришич — 62,20 балла. Общая — 95,83 балла.

13:53

Открывает вторую разминку Паола Юришич из Австрии. Очень устала спортсменка после своего проката, тяжело дышит, но улыбается. Не мудрено — каскад из тройного флипа и двойного лутца ей удалось исполнить без ошибок. Есть небольшие огрехи в зубцовых прыжках, но на оценке это не должно сильно сказаться.

13:45

На раскатку вышла вторая группа участниц.

13:43

Клара Секарди из Словении закрывает программу выступлений девушек из первой разминки. Хозяйка площадки смогла исполнить двойной лутц и двойной сальхов, но тройной сальхов, как и сложный каскад в начале проката, она сорвала. По итогам двух соревновательных дней она набирает 86,41 балла, занимая предварительно первую строчку в турнирной таблице.

13:37

Ясалина Хитон из Нидерландов представила нам свой произвольную программу. Техническая база у нее на неплохом уровне — без падений были выполнены двойной флип, тройной сальхов, каскад из трех прыжков. Итоговая оценка — 54,95 балла.

13:29

На площадке исландская фигуристка Юлия-Сильвия Гуннарсдотир. Скоростное катание показала 16-летняя юниорка, но с техническими огрехами. Каскады двойной лутц + двойной риттбергер, двойной флип + двойной тулуп ей не удалось, но одиночный двойной сальхов она сделал безупречно. Ее оценка за произвольную программу — 56,39 балла.

13:20

Еще одна представительница Румынии на льду — Луиза-Елена Илие. Очень яркий образ у этой фигуристки, но вот технических данный ей все же не хватает. 48,09 балла она набирает по итогам произвольной программы и пропускает свою соотечественницу вперед.

13:11

Открывает сегодняшнюю соревновательную программу румынка Паула Перейра. 16-летняя спортсменка продемонстрировала неплохое катание, чисто сделала двойной аксель, двойной флип, но немного не докрутила двойной лутц и сорвала каскад в середине проката.

Ее оценка за произвольную программу — 54,48 балла.

13:02

Началась первая разминка.

12:50

Начало прокатов в 13.00 мск.

12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. От России на соревнованиях выступают ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина, которая может прыгнуть тройной аксель и четверной сальхов.

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