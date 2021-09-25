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Спорт

«Сели, поговорили и решили, что лучше расстаться»

Семин подал заявление об отставке с поста тренера «Ростова»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

РИА Новости
На этой неделе в Российской премьер-лиге (РПЛ) освободилось еще одно тренерское кресло. Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подал заявление об отставке, которое было принято руководством клуба. В настоящий момент имя нового главного тренера дончан не называется, готовить игроков к завтрашней игре против «Ахмата» будет наставник молодежной команды Заур Тедеев. Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что Семин больше не вернется к тренерской деятельности.

Днем 25 сентября случилась очередная тренерская отставка в РПЛ: вслед за Валерием Карпиным и Юрием Матвеевым лишился своей должности Юрий Семин. Легенда отечественного тренерского цеха принял решение добровольно покинуть ростовский клуб на фоне длительной серии без побед.

«Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем помогать друг другу», — цитирует слова Семина пресс-служба желто-синих.

Президент клуба Арташес Арутюнянц также поблагодарил тренера за работу и заявил о сохранении дружественных отношений с ним.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный тренер и порядочный человек, но это футбол. К сожалению, так бывает», — заявил функционер.

За семь матчей во главе «Ростова» Семин одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Финальной точкой в отношениях тренера и клуба стало поражение в матче элитного раунда Кубка России против команды ФНЛ-2 «Чайка» из села Песчанокопское со счетом 0:1, после которого ростовчане потеряли шансы на выход в 1/8 финала».

Любопытно, что через неделю в Черкизово Семин должен был со своей командой сразиться с «Локомотивом». Матч, запланированный на 3 октября, вызывал особый ажиотаж из-за фигуры тренера дончан.

«Я не держал в голове, что в следующем туре «Локомотив». Это не играло никакой роли, я никогда не боялся и не боюсь по сей день таких матчей.

Просто у тренера бывают моменты, когда нужно сесть, поговорить и выяснить, куда мы двигаемся в интересах общего дела. В итоге решили, что лучше расстаться. С большим уважением отношусь к руководителям клуба, игрокам», — приводит слова тренера «СЭ».

74-летний специалист, комментируя свое решение об отставке, объяснил его проблемами с комплектацией команды.

«Результаты команды? Они закономерны. Не было стабильности состава. Игроки слишком молоды... Но мне очень понравился город, болельщики. Все понравилось. Но в данном случае, считаю, мы приняли правильное решение.

Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки», — сказал Семин в интервью «СЭ».

Бывший нападающий «железнодорожников» Дмитрий Булыкин считает, что Семин неоднократно все обдумал, прежде чем написал заявление об отставке.

«Это решение Юрия Павловича. Если он решил так поступить, то наверняка на это были веские причины. Учитывая его опыт и достижения в футболе, думаю, что он все хорошо взвесил. Конкретных причин никто не знает, кроме него самого.

Смог бы ли он вывести «Ростов» из затяжного кризиса? Может и смог бы, но что уже об этом говорить. Никто об этом уже не узнает», — выразил мнение экс-форвард сборной России.

Булыкин добавил, что Семин еще получит возможность поработать в профессиональном футболе.

«Я не вижу в перспективе его возвращение в «Локомотив». В данный момент я не работаю в клубе, не знаю что в планах у руководства, но думаю, что такой исход маловероятен.

У него еще будут предложения, но не от топ-клубов. Здесь ему уже самому надо будет решить — продолжать тренерскую деятельность или нет», — заявил Булыкин.

Сам Семин отметил, что ни в коем случае не собирается уходить из профессии.

«Моя тренерская карьера на этом не заканчивается. Еще повоюем», — заявил Семин в беседе со Sport24.

Готовить команду к предстоящей домашней игре против грозненского «Ахмата» будет Заур Тедеев.

Специалист на протяжении долгого времени работал с молодежной командой дончан и имеет опыт работы в Премьер-лиге. Именно его подопечные сражались против основной команды «Сочи» в знаменитом июньском матче 22-го тура РПЛ сезона-2019/20, который завершился со счетом 1:10.

Игра «Ростов» — «Ахмат» пройдет завтра, 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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