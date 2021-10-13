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Спорт

«Это разорвет все»: Милохин и Медведева исполнили «самоубийственный» номер

Медведева рассказала Загитовой, почему ей нравится быть в паре с Милохиным

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Евгения Медведева и Даня Милохин

Евгения Медведева и Даня Милохин

@jmedvedevaj/Instagram
Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». После проката Татьяна Тарасова назвала Милохина «чудесным» и отметила, что никогда не видела Медведеву такой, какой она стала в паре с ним. Тимур Родригез подчеркнул, что они не просто партнеры на льду, а Татьяна Навка настойчиво попросила показать «больше парного катания». Сама Медведева после проката призналась Алине Загитовой, что ей комфортно выступать с блогером, и объяснила, почему чувствует себя довольно спокойно даже во время высоких поддержек.

«Рядом с Милохиным Медведева делается совсем другой»

«Этот номер разорвет интернет», — заявил Даня Милохин после проката с Евгенией Медведевой в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». Не верить человеку, который набрал больше 15 млн подписчиков в TikTok и явно знает толк в привлечении аудитории, нет никакого смысла.

Обойдемся без спойлеров об успешности исполнения и итоговых оценках, но сама программа и вправду получилась впечатляющей — и по сюжету, и по образам.

Оказалось, что Милохина в гриме совершенно невозможно отличить от Джареда Лето в роли Джокера из «Отряда самоубийц», а мастерство Медведевой в передаче эмоций на льду позволило ей отлично изобразить безумие и страсть Харли Квин.

После проката судьи явно остались под впечатлением от эмоциональной составляющей номера: слово «безбашенность» звучало практически в каждом комментарии.

Начал эту своеобразную эстафету ведущий проекта — олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

— Мне нравится безбашенность не только Дани, но и Жени. Но здесь главное — найти баланс. На прошлой передаче были какие-то помарки, поскольку эта безбашенность порой приводит к тому, что ты горишь сверх нормы.

Но Женя и Даня ищут и находят ту идеальную грань, которое позволяет кататься чисто, — сказал чемпион.

Судья проекта Татьяна Тарасова не согласилась с Ягудиным:

— Мне кажется, безбашенностью нельзя управлять. Если ты ей управляешь, то это уже какая-то «башенность».

— Но Даня же научился! — возразил Ягудин.

— А Даня вот так вот безбашенно катается, — ответила Тарасова. — И нам это нравится. Это неожиданно.

Когда мы бы еще могли увидеть Женю такой? Да никогда! И это очень здорово, что она рядом с этим парнем чудесным — товарищем Даней — делается совсем другая… И мы любим Женю за это. И тебя, Даня, тоже любим. Давайте дальше безбашенно!

«Вы не просто партнеры»

Еще один судья проекта — шоумен Тимур Родригез — с удивлением отметил, что у Медведевой и Милохина сложилось уникальное взаимопонимание на льду:

«Хочется поздравить вас с невероятной гармонией между вами — это большая редкость. Вы не просто партнеры. Вы действительно существовали не как партнеры на льду, а как люди, которые давно знают друг друга».

Также Родригез отметил, как положительно влияет на Милохина участие в «Ледниковом периоде».

«Дань, я хочу поздравить тебя не только с тем, что у тебя потрясающая партнерша-чемпионка, но и с тем, что ты попал к очень хорошим людям. Это обогащает тебя как человека и как артиста. Находясь под их пристальным вниманием, ты растешь интеллектуально и духовно. У многих твоих коллег не будет такого шанса», — подчеркнул Родригез.

«Женя — одиночница, ей очень тяжело»

Ложку дегтя от судей добавила только олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

— Клевый номер. От передачи к передаче вы завоевываете любовь зрителей, потому что вы такие безбашенные, молодые, озорные, классные, ни на кого не похожие. Но я хочу кое-что сказать — Илье Авербуху в первую очередь.

Ребята, вы уже третью передачу показываете шикарные образы, но мне хочется видеть у вас больше парного катания. Мы понимаем, что Женя — одиночница и никогда не каталась в паре. Ей очень тяжело. Но мне бы хотелось, чтобы вы уже разрывали всех, поэтому нужно уделить отдельное внимание парному катанию, — посоветовала Навка.

— Рисковать или не рисковать? — спросил ее Ягудин.

— Учитывая, сколько им лет, конечно, рисковать! — ответила чемпионка.

Загитова устроила «ничью» между Медведевой и Милохиным

После проката пара дала интервью второй ведущей проекта Алине Загитовой. Олимпийская чемпионка, несмотря на недавний инцидент на хоккейном матче с ее участием, а также нашумевшую шутку Милохина о том, что Медведева якобы «ее не любит», выглядела спокойно и в высшей степени дружелюбно общалась с обоими артистами. И если в прошлый раз она задала тиктокеру четыре вопроса, а фигуристке — только один, то теперь получилась боевая ничья со счетом 3:3.

— У вас был очень драйвовый танец. Женя, ты вообще другая в этом наряде, в этом образе. Как тебе было в нем кататься?

Медведева: С Даней мне было комфортно.

— Быстро решили, что возьмете именно эти образы?

Медведева: Почти сразу. У нас был только один вариант другой программы, но потом мы все-таки решили, что берем эту.

— Вы не ошиблись! Даня, мы видели, что ты прыгал в программе. Может ли быть такое, что вы с Женей в будущем сделаете параллельный прыжок?

Милохин: Мы это обсуждали. Я думаю, такое возможно.

— Уже тренируешь?

Милохин: Да.

— Коротко и ясно! Женя, вы сегодня сделали новые поддержки. Каково тебе было их исполнять?

Медведева: В ледовом спектакле «Анна Каренина» я катаюсь с Сашей Энбертом, который, мне кажется, в два раза выше Дани. Теперь во время поддержек я поближе ко льду, и в каких-то местах мне даже спокойнее.

— Даня, ожидал ли ты таких результатов от проката?

Милохин: Честно, об оценках не думаю. Больше думаю о видео, которое выйдет на Youtube. Как отреагируют на этот танец в интернете. Я думаю, это разорвет все.

Медведева и Милохин укрылись от прессы

После проката Медведева и Милохин не вышли общаться к пишущим СМИ. Возможно, повлияла та шумиха после шутки тиктокера об отношениях Медведевой и Загитовой, и дуэт решил избежать лишних вопросов.

— Дань, а вы с Женей выйдете пообщаться? — спросили журналисты.

— Нет! — заявил Милохин и дьявольски расхохотался, видимо, по-прежнему пребывая в образе Джокера (грим он еще не смыл).

— Ну, в прошлый раз ты неплохо зажег.

— Да-а-а, — довольно протянул тиктокер и закрыл дверь раздевалки.

Арену дуэт покинул через другую дверь — там, где никто из представителей прессы их не ждал.

Увидеть прокат этих загадочных Джокера и Харли Квин можно будет в субботу — начало эфира в 17.35 по московскому времени.

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