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Спорт

Ошибки и падения: Самарин выиграл короткую программу, Алиев — вне топ-3

Александр Самарин стал первым в короткой программе на Budapest Trophy

На турнире по фигурному катанию Budapest Trophy мужчины показали короткую программу. Первым стал Александр Самарин, а вот Дмитрий Алиев, допустивший падение, оказался на пятой строчке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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17:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

17:30

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 15 октября. Начало — в 16.15 по московскому времени.

17:25

Подводим итоги короткой программы у мужчин. Самарин — на первом месте, а Алиев, к сожалению, только пятый.

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17:22

Но получает он 74,46 балла! Вытащил свое выступление Александр, несмотря на достаточно серьезные ошибки. Это первое место.

17:21

Ошибка на первом прыжке. И снова касание льда рукой! Но следом срывает еще прыжок Александр, не самое лучшее выступление российского спортсмена, конечно.

17:17

На лед выходит Александр Самарин, последний сегодняшний участник.

17:16

72,94 балла — Риццо выходит оказывает на второй строчке.

17:15

Итальянец на первом пряжке тоже касается рукой льда. А вот каскад очень хорошим выходит, высокий, докрученный. Очень яркая и зажигательная программа вышла у Риццо, исправился он после ошибки и показал высокий уровень.

17:11

А на льду появляется Матео Риццо из Италии.

17:10

Судьи ставят российскому фигуристу 69,70 балла. Увы, только третье промежуточное место.

17:09

На первом же прыжке Алиев допускает ошибку — касается рукой льда. Каскад с четверным лутцом удается, а вот дальше с сольного прыжка падает Дима. Очень обидно. Дальше неплохо идет программа, но эти ошибки, конечно, могут стоить весьма дорого.

17:05

На льду Дмитрий Алиев!

17:06

69,09 — столько получает фигурист из Черногории. А это пока третье место.

17:04

Неплохо начал фигурист, но вот с первого сольного прыжка упал, да и каскад вышел слегка тяжелым, пусть выезды и удались. Но чувства ритма неплохо развито у черногорского фигуриста.

17:00

Давид Левтон-Брайн из Черногории выступает со своей короткой программой.

16:59

За свое выступление представитель Словакии получает 60,26 балла.

16:57

Очень красиво смотрится программа — гармонично, лаконично, спортсмен не допустил грубых ошибок, весьма достойно сделав свои элементы. Пусть и не без помарок (как неудачный выезд с прыжка) не обошлось — сильно впечатление это не испортило.

16:54

Следующим на лед выходит Адам Хагара из Словакии.

16:53

Судьи оценивают прокат британца в 70,14 балла.

16:52

С падения начинает свой прокат британец, но следом делает весьма неплохой каскад и сольный прыжок. Да и в целом неплохо справился с остальными элементами, без особых грубых ошибок.

16:48

Откроет вторую разминочную группу Грэхем Ньюберри из Великобритании.

16:43

А вот такие результаты у нас после первой разминки.

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16:41

А на льду уже вторая разминочная группа, где выступают Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

16:41

51.63 — именно столько получает фигурист из Ирландии.

16:39

На прыжке падает фигурист, проехавшись по льду. Это немного сбивает его программу, которая не особо наполнена сложными техническими элементами. Неплохо удаются ему дорожки и переходы.

16:36

Замыкает эту разминку ирландский фигурист Самуэль Маккалистер.

16:35

За свой прокат Кокура набирает 54,46 балла.

16:32

Отличный каскад получился у фигуриста — высокие прыжки, но вот приземление чуть не удалось. А потом и сольный прыжок был сорван к сожалению, но в целом программа выглядит весьма неплохо — хорошо фигурист чувствует музыку и вживается в образ.

16:29

На льду появляется еще один украинский фигурист — Андрей Кокура.

16:28

Судьи оценивают прокат фигуриста в 56,42 балла.

16:26

Весьма обидно почти на ровном месте падает спортсмен, не сумел он исполнить сольный прыжок, да и приземление со второго прыжка в каскаде не удалось совершенно. Выступление смотрелось цельно, но ошибки недочеты смазывают общую картину.

16:23

На лед выходит Андрас Черноч из Венгрии.

16:22

За свое выступление хорватский фигурист получает 64,48 балла.

16:21

Не самое уверенное выступление, будто чуть скованно себя на льду чувствовал фигурист. На одном прыжке произошла бабочка, да и другие элементы с помарками оказались.

16:18

Следующим на льду появляется фигурист из Хорватии Жари Кесслер.

16:17

73,22 — столько получает представитель Украины за свою программу.

16:16

Неплохо справился с прыжковой частью своей программы украинский фигурист. Чистый каскад и сольные прыжки, только один раз немного неуверенный выезд. Хорошо удались и вращения с дорожками. Правда, закончил чуть позже, чем завершилась музыка.

16:12

Откроет короткую программу Иван Шмуратко из Украины.

16:07

Первая разминочная группа появляется на льду.

16^05

Всего нас сегодня ждет выступление 11 фигуристов.

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16:00

Турнир Budapest Trophy открывают мужчины, которые показывают короткую программу. Россию в Венгрию представляют Дмитрий Алиев и Александр Самарин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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