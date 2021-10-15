«Преследование — неизбежная судьба олимпийской чемпионки»

Японские болельщики и журналисты поддержали российскую фигуристку Алину Загитову в ее конфликте с российскими СМИ. Недавно олимпийская чемпионка потребовала у представителей СМИ удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила судом, ссылаясь на свои связи.

Позже фигуристка опровергла слова журналиста «Спорт-Экспресса», обвинив СМИ в хейте в свой адрес. Он принес свои извинения, конфликт был исчерпан, хотя несколько дней эта тема активно обсуждалась в российской прессе. «Загитовой не объяснили, что она публичный человек и придется терпеть унижения» Алина Загитова опубликовала заявление, в котором пожаловалась на СМИ, которые в подробностях... 11 октября 17:00

Не остались в стороне и иностранные СМИ. Японское издание The Digest посвятило этой истории материал, в котором явно встало на сторону спортсменки.

«Неясно, действительно ли Загитова говорила такие слова, но это правда, что в России есть определенное количество ее «анти-поклонников». В последнее время она расширяет сферу своей деятельности: появляется ведущей в популярных телепрограммах и пробует себя в качестве модели. Отсюда и резкий рост критических мнений. Разочарование Загитовой, возможно, достигло апогея, хотя преследование — это неизбежная судьба суперизвестной олимпийской чемпионки», — пишет автор материала.

В комментариях к статье японские читатели поддержали мнение редакции.

«У Загитовой нет равных не только по внешнему виду, но и по прекрасному внутреннему миру. Это по-настоящему сильный спортсмен. Фея и сверхчеловек», — пишут японские поклонники фигуристки.

Японцы, помимо поддержки Загитовой в конфликте с журналистами, просят ее почаще бывать в Японии. «Я бы хотел видеть Загитову такой же красивой, как всегда. Пожалуйста, вернитесь в Японию», — пишет читатель издания. «Вновь хочу увидеть катание Загитовой в Японии», — согласен с предыдущим комментатором другой болельщик.

«Как и в случае с современными японскими СМИ, роль и миссия медиаагентств заключается в сокрытии фактов и манипулировании информацией. Я думаю, что их слишком много. Если говорить прямо, я не думаю, что текущая информация в японских СМИ вообще стоит того, чтобы ее видеть», — отмечает третий.

В Японии вообще очень любят Загитову и поддерживают в любой ситуации. В сентябре спортсменка опубликовала в своем Instagram фото в пальто из натурального меха с подписью «Осень — время согреться», в том числе и на японском языке. Во многих странах олимпийскую чемпионку раскритиковали защитники животных, но только не в Японии.

«Критиковать человека за то, что он купил продающуюся в магазинах вещь? Ну так тогда не продавайте ее!», — писали японские поклонники Загитовой. «Это что, такой специальный «накат» на Загитову? Весь сыр-бор именно из-за того, что на ней оказалась законно купленная вещь? Что плохого в ее приобретении? Если вы уж такие защитники животных, то давайте перестанем употреблять в пищу мясо!» — еще один комментарий от японских фанатов.

Загитова впервые прилетела в Японию летом 2018 года. Она поучаствовала в ледовом шоу The Ice и посетила несколько японских ТВ-шоу. На съемках Алина примерила кимоно, познакомилась с японскими традициями и этикетом, научилась готовить суши. Обязательным пунктом каждой программы была демонстрация позы Масару (Masaru pose). В переводе с японского «масару» означает «победа». Позже девушке подарили собаку породы акиту-ину, которую Алина назвала Масару.

В 2019 году Загитова вместе с Масару побывала в резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он назвал собаку символом российско-японской дружбы.

Местные жители считают, что Загитова похожа на японку.

Позже Загитова рассказала, что часто сталкивается с негативом в социальных сетях, а также пожаловалась, что в ее жизни отсутствует приватность.

«С одной стороны, я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь каждый день! Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях в сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», — заявила Загитова.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас фигуристка участвует в различных ледовых шоу и снимается в рекламе.