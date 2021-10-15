От Валиевой до Туктамышевой: главные фаворитки сезона в фигурном катании

На три олимпийские путевки в Пекин от России сейчас претендуют как минимум пять спортсменок. Лучшие отправятся на Игры-2022 и наверняка будут там бороться за медали самого высокого достоинства. «Газета.Ru» выбрала главных фаворитов сезона в женском фигурном катании.

Камила Валиева

15-летняя Камила Валиева начала олимпийский сезон с убедительной победы на турнире Finlandia Trophy, сумев побить два мировых рекорда: в произвольной программе (174,31 балла против 166,62 у Трусовой в 2019-м) и по сумме (249,24 против 247,59 у Косторной). Также она показала самые высокие баллы за технику в произвольной – 102,89 балла. И это при том, что Валиева дважды упала на тройном акселе.

Нестабильно фигуристка прыгала и на контрольных прокатах, но там у нее не шли четверные, а с акселем проблем не было. В этом смысле у Валиевой ничего не изменилось, она достаточно часто падала и в прошлом сезоне. На чемпионате России у нее не шел тройной аксель, а в финале Кубка России она дважды упала с четверных прыжков.

При этом у Камилы есть обкатанная программа, второй год в произвольной она выступает с «Болеро». Осталось немного стабилизировать прыжки.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар считает фавориткой сезона именно Валиеву.

«Да, у меня есть личные фавориты. В женском одиночном катании это Камила Валиева, мне очень нравится эта девочка. Это действительно балерина на льду», — заявила Волосожар. «Лучше откатать невозможно, несмотря на падение» Российская фигуристка Камила Валиева начала олимпийский сезон с убедительной победы на турнире... 11 октября 10:42

Алена Косторная

18-летняя Косторная потихоньку возвращает себе былую форму. Раньше она била мировые рекорды, выполняла сложные элементы и стабильные прыжки. Потом спортсменка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и резко потеряла позиции, однако затем вернулась назад, и у нее снова стало что-то получаться.

На контрольных прокатах Косторная уверенно прыгнула тройной аксель, но не рискнула прыгать его повторно. На турнире в Финляндии Алена также не рисковала в короткой программе, плюс допустила ошибку на четверном прыжке в произвольной. Но это не помешало ей стать в итоге третьей. Плюс, как отмечают специалисты, ее новая программа пока выглядит сыровато. Ученица Тутберидзе выступает под композицию «Зима» Антонио Вивальди.

«Программа мне показалась сыроватой, а вот Алена и музыка для меня совпали полностью. По переходам, по хореографическим задумкам и сюжетной линии пока судить тяжело — цельной программы я не увидела. Но именно Алена под эту музыку на льду — это красиво. Это очень хорошо смотрится. Думаю, в течение сезона эту программу накатают, доработают хореографические моменты, и все будет выглядеть куда более сильно. Но уже сейчас Алене идет эта музыка, она ее чувствует», — рассказала в интервью «Газете.Ru» хореограф-постановщик Бетина Попова.

Александра Трусова

17-летняя Трусова, наверное, единственная в мире фигуристка, которая может прыгать все. Но только теоретически. По отдельности она исполняла все самые сложные прыжки, но у нее не получалось сделать это в одной программе. В итоге ни Тутберидзе, ни Плющенко пока так и не смогли найти баланс для фигуристки, при котором она каталась бы стабильно.

На контрольных прокатах Трусова очень ярко смотрелась в образах Фриды и Круэллы, плюс в произвольной программе прыгнула аж пять четверных. Правда, провалила тройной аксель в короткой программе.

В соревнованиях ситуация с прыжками была уже не столь радужной. Александра победила на турнире в США, но у нее снова не получился тройной аксель, плюс было падение и ошибка на четверных в произвольной программе.

После США Трусова выиграла короткую программу на Кубке России в Сызрани, упав с трикселя, но затем снялась с произвольной. Сорвала три четверных прыжка из пяти: как Трусова провалилась в США На первый турнир после открытых прокатов сборной России Александра Трусова ехала в статусе... 19 сентября 14:07

Елизавета Туктамышева

На момент старта Олимпиады в Пекине Туктамышевой исполнится 25 лет, но при этом она находится в прекрасной форме. Она удачно провела прошлый сезон, раньше всех представила новые программы, наладила тройной аксель и пробует прыгать четверные, причем Елизавета научилась их исполнять только в 23 года. Пока они у нее получаются не очень стабильно, но до февраля времени еще достаточно. На контрольных прокатах спортсменка выдала отличную короткую программу, которая понравилась специалистам, но неудачно прыгала в произвольной — там работы еще предстоит достаточно.

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева выиграла, а в Финляндии заняла второе место, идеально прыгнув тройные аксели и установив личный рекорд в короткой программе.

Главная проблема Туктамышевой — нестабильность. Известный тренер Инна Гончаренко недавно назвала главную, по ее мнению, проблему фигуристки. «Единственное, что меня расстраивает, — это ее волнообразные выступления, эдаким всплеском. То есть мы видим потрясающий тройной аксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок», — сказала Гончаренко в интервью РИА «Новости». Почему Туктамышева до сих пор не превзошла учениц Тутберидзе В этом сезоне Елизавета Туктамышева в третий раз в своей карьере попытается попасть... 15 октября 00:50

Анна Щербакова

Действующая чемпионка мира пропустила последние недели летней подготовки из-за травмы и на контрольных прокатах в Челябинске предпочла не рисковать с прыжками, сосредоточившись на доведение до ума новых программ. Ученица Этери Тутберидзе в новом сезоне выступила в образе ведьмы под саундтрек Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита», композицию Ruska группы Apocalyptica и Lacrimosa из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Времени на восстановление у Щербаковой достаточно, свой первый старт она проведет в начале ноября на Гран-при Италии. Там уже можно будет судить, насколько фигуристка восстановила свои прыжки. Впрочем, Анна отличается от конкуренток высокой стабильностью прыжков и стальным характером, которые позволят ей выходить на старт с температурой 38 и бороться за высокие места, как это было на прошлом чемпионате России.