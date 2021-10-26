Не отпустили Данию: россиянки выиграли у Боснии в отборе мундиаля

Матч окончен

Очень уверенная победа сборной России в отборочном матче к чемпионату мира над командой Боснии и Герцеговины в гостях. 2(0) — 15(9) по ударам, 38% на 62% по владению мячом. Но главное — россиянки забили четыре безответных мяча и продолжают борьбу со сборной Дании за прямую путевку на мундиаль. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.