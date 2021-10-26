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Спорт

Не отпустили Данию: россиянки выиграли у Боснии в отборе мундиаля

Женская сборная России разгромила Боснию и Герцеговину в квалификации ЧМ-2023

В четвертом туре европейского отборочного цикла к чемпионату мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии женская футбольная сборная России на выезде играла с Боснией и Герцеговиной и одержала крупную победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Матч окончен

Очень уверенная победа сборной России в отборочном матче к чемпионату мира над командой Боснии и Герцеговины в гостях. 2(0) — 15(9) по ударам, 38% на 62% по владению мячом. Но главное — россиянки забили четыре безответных мяча и продолжают борьбу со сборной Дании за прямую путевку на мундиаль. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+3

Все, финальный свисток.

'90+2

Отбиваются боснийки, и это у них в целом получается сейчас.

'90+1

Ко второму тайму добавлено три минуты.

'88

Тотально контролирует сборная России мяч и вовсю пытается забить пятый гол.

'86

Очевидно не хватило сил сборной Боснии и Герцеговины.

'85

ГОООООООООООООООООООЛ! Анна Кожникова — 0:4! Марина Федорова здорово подала угловой, Кристина Машкова выполнила отличную скидку от дальнего угла вратарской к ближней штанге, где Кожникова без помех с метра переправила мяч головой в сетку!

'84

Только сборная России атакует в эти минуты. И еще один угловой зарабатывает.

'83

Мария Дамьянович и Сумея Бекташ вступили в игру вместо Глории Сликович и Мерьемы Медич.

'82

И тут же Наталья Машина заменила Нелли Коровкину, а Наталья Морозова вышла вместо Анны Беломытцевой.

'81

Еще одна замена у сборной России. Здорово поработавшую Надежду Смирнову заменила Маргарита Черномырдина.

'79

Замена была произведена, пока оказывали помощь (довольно долго) Глории Сликович, которой свело ногу.

'79

Вместо очень активной, но так и не забившей Яны Шеиной на поле вышла Екатерина Пантюхина.

'78

1(0) — 14(8) по ударам в пользу сборной России.

'77

Якупова! Опаснейше бьет с подбора из штрафной, но Хасанбегович отбивает и тут же накрывает мяч, не пуская его в ближний угол!

'76

Тащит боснийский вратарь удар Смирновой из убойной позиции после классной комбинации сборной России.

'74

Кстати, второй гол сборной России с Коровкиной переписали на нашего капитана Анну Кожникову. Она тоже набегала, и именно от нее в итоге мяч залетел в ворота.

'73

ГОООООООООООООООООООЛ! Алсу Абдуллина — 0:3! Подача на линию вратарской от все той же Смирновой,, и набежавшая Абдуллина ногой отправляет мяч в угол!

'72

Сборная России заработала штрафной на левом фланге. Надежда Смирнова подала в штрафную. С мячом во вратарской встретилась Беломытцева, но, подставив ногу, пробить не смогла. Правда, в дальнейшей борьбе сборная России заработала угловой, уже свой седьмой в этой встрече.

'70

Уже с 30-ти метров попробовала приложиться Яна Шеина. Снова мимо ворот.

'69

Эна Таслиджа поменяла Софию Крайшумович.

'68

Лина Якупова заменила Алену Андрееву.

'67

Сборная России в позиционной атаке чередует перепасовку через короткие и средние передачи с длинными забросами. В итоге Марина Федорова была уже с мячом перед чужой штрафной, правда, спиной к воротам. Но сама сфолила в борьбе.

'65

Жесткое столкновение на левом фланге атаки сборной Боснии и Герцеговины. Неправа была Анна Беломытцева, сбившая Глорию Сликович. Обе полежали на газоне, но в итоге продолжают матч.

'63

Чуть поактивнее нужно действовать нашей команде — разницу мячей никто не отменял. Пусть датчанок догнать и очень сложно, но нужно пытаться.

'61

Атакуют позиционно хозяйки поля, но не могут довести свое наступление до чего-то интересного.

'59

Коровкина так и не решилась на удар из штрафной, собрав вокруг себя несколько защитниц, а потом отпасовала назад Шеиной. Яна пробила с подкруткой, но чуточку не попала в дальний угол.

'57

Николина Вуядин заменила у Боснии и Герцеговины Даяну Спасоевич.

'55

Елена Копрена загрузила в штрафную, но там дважды выиграли борьбу наши девушки.

'54

Пятый всего фол сборной России (у соперниц десять нарушений), но штрафной на нашей половине поля. Точка для подачи.

'52

Позиционная атака сборной России закончилась ударом сместившейся с фланга в центр Яны Шеиной — чуть выше ворот с 17-ти метров пробила.

'50

Довольно жесткий фол от Марины Федоровой в борьбе за мяч на чужой половине поля против Мелиссы Хасанбегович, но пока без желтой карточки.

'48

Боснийская команда пытается начать вторую половину атаками. Довольно активно действуют хозяйки поля.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Сборная России долго раскачивалась, но в итоге забила два мяча до перерыва. Теперь во втором тайме нужно увеличивать отрыв.

'45+1

И тут же прозвучал свисток на перерыв.

'45+1

ГОООООООООООООООООООООЛ! Нелли Коровкина — 0:2! Смирнова со штрафного мощно выстрелила, попав в перекладину. Мяч взмыл вверх, а когда он опускался, набежавшая Коровкина добавила его головой в сетку!

'45

Глория Сликович сбила корпусом бежавшую к штрафной по центру Шеину. Боснийка очень недовольна свистком. Откинула мяч и получила желтую карточку, первую в матче.

'44

Как мяч не попал в боснийские ворота? Со штрафного с левого фланга Смирнова подала на ближний угол вратарской. Там мяч от Кожниковой полетел на дальнюю штангу, где Машкова оказалась перед пустым углом ворот. Однако скачущий мяч запустила над перекладиной!

'43

Розыгрыш еще одного российского углового закончился достаточно опасной подачей, но пробить никто снова не смог.

'41

Едва три в один не убежали хозяйки с центра поля, но Виктория Козлова, оставшаяся последней, шикарно прочитала передачу и сыграла на перехвате.

'40

Россиянки разыграли угловой, а потом сделали подачу в штрафную, но мяч вынесла боснийская защитница.

'39

Давит сборная России, окрыленная успехом. Едва еще раз на ударной позиции перед вратарем в штрафной не оказалась Коровкина после заброса. Но на этот раз Хасанбегович своевременно вышла из ворот и успела забрать мяч. В голевом эпизоде у нее такого шанса не было.

'37

ГОООООООООООООООООООООЛ! Нелли Коровкина — 0:1! Вот и зевнула боснийская оборона достаточно простой заброс из глубины. Коровкина запутала соперниц, вроде сделав шаг к своим воротам, а затем рванув. Наша нападающая избежала офсайда и выскочила один на один, изящно покатив мяч мимо Хасанбегович в дальний нижний угол!

'35

Никак не получается у сборной России пока нащупать свою игру. Достаточно простой, но энергозатратный план женской сборной Боснии и Герцеговины пока работает.

'32

Еще одна подача в боснийскую штрафную, мяч в руках у голкипера.

'30

54% времени сборная России владеет мячом. Игра в целом практически равная в эти минуты.

'28

Смирнова здорово вырезала с левого фланга в центр штрафной на рывок Коровкиной, та чуть-чуть не успела.

'26

Сборная России в контратаку выбежала. Смирнова приняла мяч у чужой штрафной, развернулась и пробила в дальний угол — немного неточно.

'24

Беломытцева блокирует очень неприятный дальний удар по российским воротам. А в итоге в этой атаке хозяйки поля зарабатывают угловой. 3-3 по ним.

'22

После подачи корнера в борьбе с боснийской защитницей не получилось пробить. А вот арбитр посчитала, что мяч покинул пределы поля от россиянки и назначила удар от ворота.

'21

Мелисса и Энвера Хасанбегович не поняли друг друга. Капитан давала пас назад голкиперу, не видя, что та выбежала на перехват. В итоге Коровкина понеслась к мячу, который катился к пустым воротам. Чуточку не успела. Только угловой.

'20

После навеса с правого фланга от хозяек поля Юлия Гриченко не очень уверенно, но все же сыграла на выходе кулаком.

'19

Дальний удар Коровкиной по боснийским воротам — неточно снова.

'18

Хорошая подача с угла поля, вот только никто из россиянок в штрафной до мяча не добрался.

'17

Прострелила Шеина в штрафную с левого фланга — угловой заработала наша команда.

'16

Много борьбы в центре поля. Пока не могут наши девушки раскачать оборону соперниц. Те держат строй.

'14

Угловой сборной России. Марина Федорова подала так, что мяч перелетел ворота и ушел за лицевую в полете.

'13

Боснийские футболистки явно действуют от обороны, пытаясь, в первую очередь, сохранить в неприкосновенности собственные ворота.

'11

Еще одна атака сборной России заканчивается ударом, но Нелли Коровкина вновь была в положении вне игры.

'11

Из ударной позиции Виктория Козлова выстрелила по воротам, но очень неточно.

'10

Дважды встречались эти команды до сих пор. Сборная России выиграла обе встречи — 6:1 и 3:0.

'8

Раскачиваются пока команды, но российские футболистки уже завладевают потихоньку инициативой.

'6

Хозяйки поля заработали угловой, но ничего из него не выжали. А в ответной атаке Надежда Смирнова опасно пробила из-за штрафной — Энвера Хасанбегович вытащила. Ну а у поспешившей на добивание Нелли Коровкиной был офсайд.

'5

А вот состав боснийской команды: Э.Хасанбегович — М.Хасанбегович, Гребенар, Медич, Камерич, Капетанович, Спасоевич, Боянич, Сликович, Крайшумович, Капрена.

'3

Первая атака сборной России в матче. Правда, до удара дело не дошло, а мяч попал в руки боснийскому голкиперу.

'2

Вот в каком составе играет наша сборная: Гриченко — Беломытцева, Машкова, Кожникова, Смирнова — Федорова, Абдуллина — Козлова, Шеина, Андреева — Коровкина.

'1

Поееееееехали! Матч начался.

14:55

Сборная России занимает второе место в группе Н, имея столько же очков, сколько у лидирующей Дании. По девять после трех встреч. При этом у датчанок разность забитых и пропущенных мячей +23, а у нашей команды — +10. Босниек скандинавская команда обыграла со счетом 8:0. Напрямую на ЧМ выходит победитель группы, вторая команда идет в стыки.

14:50

Матч начнется в 15.00 мск.

14:45

Женская сборная России по футболу в отборочном матче к чемпионату мира — 2023 играет на выезде с командой Боснии и Герцеговины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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