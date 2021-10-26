Одной ногой в Катаре: как Карпин изменил сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед началом матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

За два матча до конца отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина набрала 19 очков и возглавляет группу H, обгоняя на два балла вице-чемпионов мира хорватов. «Газета.Ru» рассказывает, как преобразилась команда при новом главном тренере, и разбирает, что требует дальнейшей доработки.

Нападающие прессингуют, но перестали забивать

В октябре сборная России провела диаметрально противоположные встречи. После ужасного матча со Словакией, в котором три очка были чудом добыты благодаря автоголу Милана Шкриньяра (1:0), коллектив Валерия Карпина порадовал более качественной игрой и победой над Словенией (2:1) в Мариборе, где 12 лет назад Гус Хиддинк не смог вывести сборную России на чемпионат мира в ЮАР.

Теперь национальная команда не позволила словенцам создать серьезного перевеса по каким-либо статистическим показателям и выглядела достойно на протяжении всего матча.

Однако из минусов стоит отметить неизменно слабое выступление атакующих футболистов сборной России. Оба гола, которые наша команда забила своими силами, принадлежат центральным защитникам — Игорю Дивееву и Георгию Джикии. «С Дзюбой не общался»: кого Карпин вызвал на решающие матчи отбора ЧМ-2022 Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным опубликовал расширенный список футболистов... 25 октября 19:15

Почему же нападающие не смогли отличиться? Особенно Федор Смолов, которому нынешний тренерский штаб очень доверяет и выпускает форварда в центр передней линии?

Возможно, дело в загрузке дополнительными заданиями. В схеме Карпина многозадачность Смолова очень важна. Кроме цели изменить счет на табло, тренер доверяет ему персональные задания по прессингу: например, постоянно давить на защиту соперника и по возможности опускаться в центр поля для помощи в оборонительных действиях. Однако с этими дополнительными задачами россиянин справлялся пока из рук вон плохо.

Так, в матче против Словакии Смолов не поспевал за бывшей звездой «Наполи» Мареком Гамшиком и предоставлял тому уйму возможностей развернуть опасную атаку на нашей половине поля. Подобные недоработки приводили к опаснейшим ударам по воротам Матвея Сафонова.

Один из таких голкипер «Краснодара» вытащил лишь благодаря чудесному прыжку и спас для России победный счет (1:0). А Гамшик тем временем стал лидером по количеству передач (и 86% из них были точными). Смолов ничего не мог поделать, выглядел абсолютно растерянным без мяча и был заменен Карпиным уже в перерыве.

К счастью, через три дня сборная преобразилась и выдала более сбалансированный матч. Лучше показал себя и Смолов: на этот раз его решили использовать в качестве ложной «девятки», что позволило ему со спокойной душой отлучаться иногда в центр поля и поддерживать партнеров в обороне.

Одновременно увеличилась и эффективность действий в атаке: Смолов совершил шесть полезных действий в чужой штрафной, активно перемещался, искал варианты для обострения и часто предлагал себя, стараясь действовать непредсказуемо. Недаром форвард «Локомотива» в итоге отдал голевую передачу на Георгия Джикию: перед навесом с углового нападающий оказался на краю штрафной и пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, где мяч достался Джикии, а тот красиво пробил через себя (2:0). Именно этот гол стал победным для сборной России.

Также стоит отметить, что Смолов предпринимал попытки поразить ворота дальними ударами (три за эту встречу) и активно привлекал внимание обороняющихся игроков к себе, поджидая, пока между ними появится открытое пространство для обостряющего паса вперед другим партнерам.

Не только Смолов, но и Зелимхан Бакаев с Алексеем Миранчуком хорошо проявили себя в матче со Словенией: расположение по позициям этой атакующей тройки и их постоянный натиск на чужую оборону дали свои плоды. Соперники больше десяти раз совершили потери вблизи своих ворот и с трудом выходили вперед. Им приходилось использовать длинные забросы верхом, а все передачи низом россияне успешно перекрывали, подчас прессингуя очень высоко.

Показателен момент, когда опытнейший голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак завозился при вводе мяча в игру и просто подарил его Смолову, из-за чего пришлось нарушать правила. Правда, затем судья все-таки отменил пенальти из-за офсайда, но прессинг нападающего в любом случае стоит отметить.

Эх… Облак сфолил в штрафной площади, арбитр показал на «точку», но увы… Офсайд ‍ pic.twitter.com/O6K6Rkv0SH — Чемпионат (@championat) October 11, 2021

Словенцам пришлось надеяться на талант Йосипа Иличича — одноклубника Алексея Миранчука по «Аталанте». Под занавес второго тайма он сумел прошить Сафонова мощным ударом. Это был единственный момент, когда «наши парни» сыграли пассивно. Травма Игоря Дивеева на 36-й минуте и выход вместо него Максима Осипенко, не успевшего закрыть удар, конечно, поспособствовали пропущенному голу.

Но в остальном подопечные Карпина продемонстрировали внушительный уровень и хорошую физическую форму, хотя еще совсем недавно не выдерживали такой интенсивности. Пугает только безголевая скромность нападающих и атакующих полузащитников. Вместо них забивать приходится центральным защитникам. Но кажется, что и в этом плане штаб Карпина уже на верном пути к исправлению ошибок.

Сутормин осваивается на позиции Фернандеса

Трудно сказать, понадобился бы Карпину защитник «Зенита» Алексей Сутормин, если бы Марио Фернандес не объявил о завершении карьеры в сборной России. На протяжении нескольких лет бразилец разгонял наступления команды по правому флангу и восхищал болельщиков своей техникой, за что получил прозвище «СуперМарио». Теперь замену латералю ЦСКА нашли в «Зените» — и появление Сутормина на этой позиции поначалу вызвало много скепсиса, но Карпин разглядел в нем игрока основы.

Стоит отметить, что в матче против Словакии (1:0) Сутормин допустил ряд позиционных ошибок. Этим объясняются фланговые провалы и запоздалые блокирования навесных передач. Почему Марио Фернандес ушел из сборной России Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Игрок... 13 сентября 18:12

Скоростные полузащитники Лукаш Гараслин и Ондрей Дуда подолгу экспериментировали вблизи нашей штрафной, потому что не ощущали серьезного сопротивления. Во время контратак они без проблем обыгрывали зенитовца и растягивали оборону либо пробовали пробить (14 раз за первый тайм!). Из-за провалов Сутормина и его частых выдергиваний справа возникало огромное пространство для воплощения словацких идей. К счастью, там команду страховал капитан «Спартака» Джикия.

В следующем матче — против Словении — Сутормин уже сыграл надежнее и контролировал забегания атакующих футболистов себе за спину (сделал три перехвата мяча).

В какой-то момент он даже снова поднялся и играл рядом с линией полузащитников, а иногда помогал и нападающим, открываясь под передачу рядом с угловым флажком. Полузащитник словенцев Беньямин Вербич, игравший на фланге против Сутормина, позволял россиянину практически все, так как еще был вынужден контролировать Дивеева, подключавшегося к атакам. По этой причине словенец часто оказывался в роли добегающего, пока Сутормин обыгрывался с Миранчуком. В итоге зенитовец сделал за матч 41 (!) действие на чужой половине поля. К примеру, у защитника Федора Кудряшова, закрывавшего опасного нападающего словенцев Иличича, таких действий лишь 13.

На сегодняшний день никто не может составить конкуренцию Сутормину на позиции правого латераля.

Его одноклубник Вячеслав Караваев получил травму, а остальные игроки выступают на других позициях. Возникшая безальтернативность придает уверенности защитнику, ведь теперь в нем реально нуждается команда. Будем надеяться на дальнейший прогресс Сутормина в решении нелегкой задачи — заменить в сборной Марио Фернандеса. Может быть, Карпин действительно угадал с этим выбором: не зря же он доверил Сутормину капитанскую повязку в победном матче со Словенией.

Следующие матчи сборная проведет 11 ноября против Кипра (дома) и 14 ноября с Хорватией (на выезде). Наша задача — сохранить первое место и напрямую выйти на мундиаль в Катар.