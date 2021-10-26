Россия принимает главный турнир планеты среди кузовных автомобилей

Главной гоночной трассе России вновь доверили принять событие мирового масштаба — на «Сочи Автодроме» состоится финальный этап международного Кубка по турингу – FIA World Touring Car Cup 2021.

Финальный этап одной из самых престижных автоспортивных серий международного значения FIA WTCR впервые пройдет в России – стране, которая, по мнению председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, умеет организовывать международные спортивные события на самом высоком уровне.

«Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовать международные события на самом высоком уровне. Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи», — прокомментировал проведение финального этапа WTCR Чернышенко.

Высший класс гоночных соревнований

Международный Кубок по турингу (FIA World Touring Car Race) санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA) как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Впервые серия прошла в 2018, сменив на мировой арене чемпионат мира среди легковых автомобилей, первый сезон которого прошел в далеком 1987 году.

Формат гонки пройдет по стандартным правилам серии: две свободные практики, квалификация и две гонки. Протяженность круга «Сочи Автодрома» составляет 5 848 метров. В первой гонке пилотам предстоит проехать девять кругов общей протяженностью 52 километра 632 метра, а на второй 11 кругов (64 километра 328 метров).

В Кубке мира разрешено использовать переднеприводные 4-х и 5-дверные спортивные седаны или хэтчбеки, оснащенные двигателем с турбонаддувом до 2000 куб. см. и максимальной мощностью 350 л.с.

Как правило положение в турнирной таблице в личных и командных зачетах меняется после каждого заезда. Есть вероятность, что на трассе «Сочи Автодрома», где впервые в истории пройдет WTCC, будет известен не только победитель личного зачета сезона-2021, но и обладатель титула в личном зачете. Можно с уверенностью сказать, что российские зрители увидят настоящее шоу, полное сюрпризов и драматизма.

Минимальный отрыв лидера

Всего в Кубке мира WTCR примут участие 22 пилота из 11 команд. После шести этапов, которые ранее состоялись в Германии, Португалии, Испании, Венгрии, Чехии и Франции, в личном зачете лидирует триумфатор прошлого сезона Ян Эрлаше, набравший 180 очков. Отдельного упоминания стоит тот факт, что в 2017 году 25-летний француз выступал на российском автомобиле «Лада Веста» и смог выиграть этап в Аргентине.

За два этапа до окончания сезона Эрлаш имеет отрыв всего лишь в 36 очков (за победу в гонке организаторы начисляют 25 баллов, а за победу в квалификации – 5). Второе место занимает француз Жан-Карл Вернэ. Сразу за ними аргентинский гонщик Эстебан Геррьери (138 очков) и бельгиец Фредерик Вервиш (131).

Первое место в командном зачете занимает Cyan Racing Lynk & Co (288 очков), на второе строчке расположилась ALL-INKL.COM Muennich Motorsport (244), замыкает тройку лучших Cyan Performance Lynk & Co (238).

Некоторые участники WTCR прошли не только школу «Формулы-1», но и чемпионат мира по ралли, гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана» и ралли-марафон «Дакар». Легендами кузовных гонок смело можно назвать Габриэле Тарквини, Ивана Мюллера, Роба Хаффа и Тома Коронела.

Особое внимание болельщиков в этом сезоне приковано к единственной девушке в WTCR – Джессике Бэкман из Швеции. 24-летняя дебютантка серии уже набрала два зачетных балла на первом этапе в Германии, что позволило ей опередить в личном зачете своего брата Андреаса.

«Соревнование большое, масштабное, на финальном этапе определится итоговое расположение в личном и командном зачете среди 22 пилотов из 12 стран. Уверен, что ФТ «Сириус» достойно примет финал столь серьезной международной автоспортивной серии, а «Росгонки» окажут всецелую поддержку в ее организации», — подытожил Дмитрий Чернышенко.