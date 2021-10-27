Дина Аверина взяла два золота, у Арины серебряная медаль

Вот таким получился первый день финалов чемпионата мира по художественной гимнастике. Дина Аверина взяла золото и в обруче, и в упражнениях с мячом, а ее сестра Арина, провалив первый вид, во втором завоевала серебряную награду! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Смогла реабилитироваться после неудачи с обручем. Без ошибок и в самом конце мяч смогла зафиксировать! Арина должна обходить всех. Кроме сестры, пожалуй.
Очень прилично выступила Горносько. Она и в квалификации была третьей после сестер Авериных. Дину снова не обгонит, но должна выйти на второе место сейчас.
Подустала Оноприенко во время уже второго на сегодня выступления. В итоге грубо ошиблась, потеряла предмет и вынуждена была его заменить. Потеряла на ловле в стиле Авериных, кстати.
Новый лидер соревнований! Это то, что не получила Дина на Играх! Фантастические баллы!
Очень неплохое выступление болгарской гимнастки. Пока сложности чуток не хватает. Ну и драйва было маловато в выступлении.
Очень чувственное и почти блестящее выступление болгарской гимнастки. Было бы блестящее, но ошибку допустила в начале.
Отработала итальянка без явных ошибок. Добротное выступление, лучше чем у нее было с обручем.
Ну а сейчас начнется финал в упражнениях с мячом. Шанс реабилитироваться для Арины Авериной. Возможность взять второе золото дня для Дины Авериной.
Блестяще! Ни одной ошибки! Идеальное выступление и огромное превосходство над всеми соперницами! Дина Аверина — чемпион мира!
В паре эпизодов была на грани выхода за ковер, но справилась. В квалификации была шестой. Сейчас может повторить результат в финале.
Проигрывает Горносько, но только ей. Вторая Калеин сейчас. Арина Аверина мимо тройки призеров.
Не на привычной скорости выступила болгарка. Обошлась без грубых ошибок, но помарок хватало.
Строгие арбитры отправляют украинку на последнее, пятое место. Арина Аверина пока третья.
Перспективная спортсменка, но ее время настанет попозже. Хорошая была серия прыжков в выступлении. Но в сложности еще нужно прибавлять.
Горносько выходит на первую позицию! Но оценка не самая высокая. И сама спортсменка недоумевает.
Несколько раз было на грани выхода за пределы площадки, но всякий раз удерживалась. В итоге справилась со всей своей программой, без ошибок и практически без помарок. Должна выйти в лидеры.
А теперь один из главных фаворитов — Алина Горносько из Белоруссии. Бронзовый призер Токио-2020 совсем немного уступила в квалификации Дине Авериной.
Без грубых ошибок обошлась юная украинка. Пока есть куда стремиться в плане сложности, но у нее большое поле для роста.
Молодая и перспективная гимнастка Кристина Пограничная, квалифицировавшаяся в финал с седьмым результатом, выступает.
Сразу же допустила серьезную ошибку в начале выступления. Было еще несколько неточностей. Во время бросков несколько помарок. Но программа яркая и сложная. Ждем оценку.
Пропустила в самом начале ловлю, пришлось чуть выйти за пределы площадки, чтобы поймать обруч итальянке. И в концовке не доделала программу. В остальном ровное выступление. Но не самое блестящее, конечно.
Ну вот наконец все и начинается. Зал в японском городе Китаккюсю почти полностью заполнен.
На чемпионат мира Ашрам не приехала, так что брать реванш у всего мира сестры Аверины будут без израильтянки.
Напомним, что Олимпийские игры этого года в Токио закончились скандалом. Выиграла израильтянка Линой Ашрам, однако судейство, оставившее Дину Аверину только с серебром, вызвало огромный резонанс.