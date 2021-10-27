Дина Аверина взяла два золота, у Арины серебряная медаль

14:40

Вот таким получился первый день финалов чемпионата мира по художественной гимнастике. Дина Аверина взяла золото и в обруче, и в упражнениях с мячом, а ее сестра Арина, провалив первый вид, во втором завоевала серебряную награду! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.