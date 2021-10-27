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Спорт

Дина Аверина взяла два золота, у Арины серебряная медаль

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике прошли индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. Россиянка Дина Аверина выиграла два золота, у ее сестры Арины — серебро с мячом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:40

Вот таким получился первый день финалов чемпионата мира по художественной гимнастике. Дина Аверина взяла золото и в обруче, и в упражнениях с мячом, а ее сестра Арина, провалив первый вид, во втором завоевала серебряную награду! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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14:36

Арина Аверина выигрывает серебро! Не очень много, но выиграла-таки у Горносько!

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14:34

Смогла реабилитироваться после неудачи с обручем. Без ошибок и в самом конце мяч смогла зафиксировать! Арина должна обходить всех. Кроме сестры, пожалуй.

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14:32

Арина Аверина завершает соревнования.

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14:31

Да, Горносько выходит на второе место!

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14:30

Очень прилично выступила Горносько. Она и в квалификации была третьей после сестер Авериных. Дину снова не обгонит, но должна выйти на второе место сейчас.

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14:28

Выступает Алина Горносько из Белоруссии.

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14:27

Долго считали арбитры, а в итоге отправили Оноприенко на последнее, шестое место.

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14:25

Подустала Оноприенко во время уже второго на сегодня выступления. В итоге грубо ошиблась, потеряла предмет и вынуждена была его заменить. Потеряла на ловле в стиле Авериных, кстати.

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14:23

Украинка Виктория Оноприенко выступает.

14:21

Новый лидер соревнований! Это то, что не получила Дина на Играх! Фантастические баллы!

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14:20

Феноменальное выступление! Еще и фирменная ловля мяча в самом конце! Просто блеск!

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14:18

Дина Аверина!

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14:17

Воложанина занимает пока только четвертое, последнее место.

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14:16

Очень неплохое выступление болгарской гимнастки. Пока сложности чуток не хватает. Ну и драйва было маловато в выступлении.

14:14

Татьяна Воложанина из Болгарии на ковре.

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14:12

Калеин показывает первый на данный момент результат!

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14:11

Очень чувственное и почти блестящее выступление болгарской гимнастки. Было бы блестящее, но ошибку допустила в начале.

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14:09

Боряна Калеин на ковре.

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14:08

Кита выходит в лидеры, на радость залу. А главное — оценка! Это очень серьезно!

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14:07

Очень быстрое и легкое выступление гимнастки из Японии. Где-то амплитуды не хватило.

14:05

Японка Сумире Кита выступает.

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14:04

Оценка Балдассари. Первый ориентир.

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14:03

Отработала итальянка без явных ошибок. Добротное выступление, лучше чем у нее было с обручем.

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14:01

Итальянка Милена Балдассари выступает первой снова.

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14:00

Старт-лист финала.

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13:58

Ну а сейчас начнется финал в упражнениях с мячом. Шанс реабилитироваться для Арины Авериной. Возможность взять второе золото дня для Дины Авериной.

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13:54

Вот итоговая таблица. Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира!

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13:53

Блестяще! Ни одной ошибки! Идеальное выступление и огромное превосходство над всеми соперницами! Дина Аверина — чемпион мира!

13:52

А теперь Дина Аверина, лидер квалификации.

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13:50

Вот это да! Раффаэли выходит на второе место, тесня Калеин! Будет в призах.

13:49

В паре эпизодов была на грани выхода за ковер, но справилась. В квалификации была шестой. Сейчас может повторить результат в финале.

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13:47

Итальянка София Раффаэли выступает.

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13:46

Проигрывает Горносько, но только ей. Вторая Калеин сейчас. Арина Аверина мимо тройки призеров.

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13:45

Не на привычной скорости выступила болгарка. Обошлась без грубых ошибок, но помарок хватало.

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13:43

Боряна Калеин из Болгарии выступает.

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13:42

Строгие арбитры отправляют украинку на последнее, пятое место. Арина Аверина пока третья.

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13:41

Перспективная спортсменка, но ее время настанет попозже. Хорошая была серия прыжков в выступлении. Но в сложности еще нужно прибавлять.

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13:39

Еще одна юная украинка — Виктория Оноприенко. Она была в квалификации восьмой.

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13:38

Горносько выходит на первую позицию! Но оценка не самая высокая. И сама спортсменка недоумевает.

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13:36

Несколько раз было на грани выхода за пределы площадки, но всякий раз удерживалась. В итоге справилась со всей своей программой, без ошибок и практически без помарок. Должна выйти в лидеры.

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13:35

А теперь один из главных фаворитов — Алина Горносько из Белоруссии. Бронзовый призер Токио-2020 совсем немного уступила в квалификации Дине Авериной.

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13:34

Пограничная оказывается на промежуточном третьем месте. Позади Авериной.

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13:33

Без грубых ошибок обошлась юная украинка. Пока есть куда стремиться в плане сложности, но у нее большое поле для роста.

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13:31

Молодая и перспективная гимнастка Кристина Пограничная, квалифицировавшаяся в финал с седьмым результатом, выступает.

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13:30

Арина Аверина остается только на втором месте, уступив итальянке.

13:29

Сразу же допустила серьезную ошибку в начале выступления. Было еще несколько неточностей. Во время бросков несколько помарок. Но программа яркая и сложная. Ждем оценку.

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13:27

А теперь Арина Аверина, которая была в квалификации третьей.

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13:26

Первый ориентир. Не очень высокая оценка, хотя и выше квалификационной.

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13:25

Пропустила в самом начале ловлю, пришлось чуть выйти за пределы площадки, чтобы поймать обруч итальянке. И в концовке не доделала программу. В остальном ровное выступление. Но не самое блестящее, конечно.

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13:23

Итальянка Милена Балдассарри выходит выступать первой.

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13:21

Еще раз старт-лист финала.

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13:19

Представляют спортсменок. Дина Аверина выступает восьмой, последней и вышла.

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13:14

Ну вот наконец все и начинается. Зал в японском городе Китаккюсю почти полностью заполнен.

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13:10

Ждем начала соревнований.

13:05

На чемпионат мира Ашрам не приехала, так что брать реванш у всего мира сестры Аверины будут без израильтянки.

13:00

Напомним, что Олимпийские игры этого года в Токио закончились скандалом. Выиграла израильтянка Линой Ашрам, однако судейство, оставившее Дину Аверину только с серебром, вызвало огромный резонанс.

12:55

Вот кто пробился в финал. Будем болеть за сестер Авериных!

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12:50

Первыми стартуют соревнования с обручем. Гимнастки войдут в зал в 13.00 мск.

12:45

На чемпионате мира по художественной гимнастике проходят финальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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